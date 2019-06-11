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 Предварительная причина пожара в одесской психбольнице - занесение огня извне. Открыто производство по статье об умышленном убийстве, - полиция

Предварительная причина возгорания в психиатрической больнице в Одессе – занесение огня извне

Об этом сообщили 11 июня в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания – занесение огня извне", – сказано в сообщении.

В административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц медучреждения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.

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В полиции также сообщили, что среди шестерых погибших – медсестра клиники.

"Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", – добавили правоохранители. 

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3131687
 
 
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11.06.19 09:12 Полиция квалифицировала пожар в одесской психбольнице как нарушение требований пожарной безопасности


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Господь промазал? Не туда послал благодатный огонь? Гыы.
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Врачи больницы постоянно отбирают у больных спички,зажигалки и сигареты,но родственники жалуются в прокуратуру и те требуют не нарушать права граждан "дуриков" .Ну и конечно противопожарной системы больница не видела со дней постройки,а сигнализация,так формально есть но толку от нее -ноль !
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пусть курят вейп и не будет проблем с пожароопасностью, и не так вредит здоровью, по крайней мере так говорят
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Там много нищих и бомжей,кто им купит это ?
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Ну 1 раз вложиться. А так-то расходники к вейпу стоят дешевле чем сигареты покупать. Хотя у сигарет тоже цена разная. Так шо я хз что дешевле в итоге...
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Потрібно звикати. У нас УСЮДИ .опа! Повна безвідповідальність, непрофесіоналізм, технічна відсталість. Але замість технічного переоснащення, ми звісно можемо витратити мільярди на субсидії на газ, при цьому навіть не перевіряючи чи є отримувач субсидій бідним!
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"Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения" ... и на кой ее теперь изучать а не до того как... начались поиски козла отпущения.... вот пишут медсестра тоже угорела... не знаю конечно может она сутками дежурит если ей положено спать..
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