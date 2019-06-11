 В прокуратуру АРК на допрос пришел подозреваемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Он пришел в сопровождении адвоката Константина Грицишена

В то же время, Чернобук отказывается от общения с прессой.

В свою очередь, начальник управления прокуратуры АР Крым Вадим Лушпиенко заявил, что досудебное расследование по Чернобуку завершено 7 июня. Сейчас он знакомится с материалами дела.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.

10 июня подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи.

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