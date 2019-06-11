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Все про:прокуратура (3527) Чернобук (10)

 В прокуратуру АРК на допрос пришел подозреваемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук

В прокуратуру Автономной республики Крым пришел на допрос бывший председатель Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Он пришел в сопровождении адвоката Константина Грицишена

В то же время, Чернобук отказывается от общения с прессой.

В свою очередь, начальник управления прокуратуры АР Крым Вадим Лушпиенко заявил, что досудебное расследование по Чернобуку завершено 7 июня. Сейчас он знакомится с материалами дела.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.

10 июня подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131683
 
 
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Прикольно, у нас в Крыму оказывается прокуратура до сих пор работает. По-ходу это заслуга зеленского. А кацапы, что думают по этому поводу интересно В прокуратуру АРК на допрос пришел подозреваемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук - Цензор.НЕТ 1024
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Конечно работает и сайт есть https://ark.gp.gov.ua/ua/index.html и аж два офиса:
м. Київ, вул. Ділова, 24 (центральний офіс)м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69 (3 поверх)
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В рф не церемонятся.
А тут изменник Родины и ходит на допросы к юггику.
5 лет порохоботской власти не одного посаженного предателя.
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Понимаете в чем проблема. Это не компетентность учреждений которые дают дипломы и атестируют вот этих судей, прокуроров таких как няшка. Дипломы даются не компетентным людям с низкими моральными устоями, изначально идущим на эти должностя для того что бы заниматься корупцией и служить тому кто больше даст, а не по воле сердца, не по призванию к справедливости. Они виновны, в том что не должны были иметь , ни к каким государственным органам отношение. В Крыму таких как это чмо, полно. Это потенциальные предатели, которые точ но так же начнут кусать рашку , как только на горизонте замаячит что то другое. Что делать с ними?! Я считаю что перво наперво исправить ошибку которая изначально была допущена, его и всем членам его семьи , запретить занимать гос должностя. Почему и членам семьи( да они все живут и ростут в атмосфере этого предателя. Года на три , на исправительные работы его, приводить в порядок тротуары, что бы польза была хоть какая то, в дом престарелых его на работу . Чем в тюрьме его содержать, так лучше в Крым сослать, там много лишних тюрем, с "удобствами", рашисты его быстро пристроят
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Мне интересно, дипломы всех предателей аннулированы или они такие же дипломированные Украиной предатели родины?!
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Почему бы сеичас в Украине не ввести такой отбор, прокурор должен соответствовать не только знаниями , но и мотальными принципами. Диплом любого прокурора, судьи или занимаемого гос должность, должен анулироваться, если он попадается на корупции или противоправных деиствиях.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ прокуратуру АРК на допрос пришел подозреваемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук
 
 
 
 
 
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