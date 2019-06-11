 Россия готова встретиться в "нормандском" формате, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Партнеры по "нормандской четверке" предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" во вторник в Москве.

Он отметил при этом: "Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ".

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По словам министра, "без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится - "нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся".

"Если мы уважаем "нормандский формат", то надо выполнять то, о чем там договариваются", - подчеркнул Лавров.

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