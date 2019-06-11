 Россия готова встретиться в "нормандском" формате, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Партнеры по "нормандской четверке" предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" во вторник в Москве.
Он отметил при этом: "Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ".
По словам министра, "без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится - "нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся".
"Если мы уважаем "нормандский формат", то надо выполнять то, о чем там договариваются", - подчеркнул Лавров.
Сразу видно, кто кому выгоден.
мы шо 5 лет зря терпели? ради чего столько наших положили и жизни покалечили?
думаю надо делать так:
все сочувствующие рф и боевики - чемодан вокзал челябинск
миротворцы заходят на границу с рф
заходим, зачищаем если надо (думаю не придется), восстанавливаем органы украинской власти, полиция нац гвардия. армия заходит на границу рф
ВСЁ!
а потом уже можно нормандский формат по аннексированному крыму, как лошадь хочет
псы. не поверите, но санкции реально действуют, с 1 июля в рф отпускаются в свободное плаванье цены на бензин и дт, что потащит за собой рост всего и всеобщее недовольство орков, останавливаются градообразующие предприятия, например 7 июля останавливается ГАЗ, пототому как закончатся импортные комплектующие и тысячи работников пополнят ряды безработных и так там везде, газпром торчит нам кучу бабала, за которые кобелев , витренко и парашенко премии получили, а бойко с медведчуком пытаются простить этот долг выпрашивая виртуальну скидку на газ на встрече с миллером, нах нам их газ? населению и своей добычи хватит при честном подходе, а для предприятий она итак меньше и устаканилась, фирташей кормить и прочих олигархов?
... короче рашка идет нахер! .. имхо надо дожимать ... верю в их неотвратный пипец
С нами Бог!
Слава Украине!
1. ДеЛеНР вместе с РФ не даст входа на границы миротворцам , и заметьте это не один километр или пять- ЭТО сотни километров, где по факту миротворцы должны стоять . С одной стороны- РФ с другой-вооруженные банд формирования, а также воинские подразделения управляемые также РФ.
2.Кремль уже сделал шаг на опережение событий начав раздачу паспортов РФ. Другими словами- в случае силового освобождение Донбасса туда войдут регулярная армия РФ с применением авиации, танков и другого вооружения, при чем Дума РФ даст разрешение ,мотивируя все это угрозой жизни граждан РФ, которые де- факто уже находятся на территории Донбасса..= и вот отсюда и вопрос а мы готовы к такому развитию событий???
тут главное не торопиться... в радостные объятия... и к многообещающими переговорщикам
Когда оно уже сдохнет, лошади так долго не живут