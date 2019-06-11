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 Политика Украины
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Все про:ДУСя (144) Зеленский (1710) увольнение (1583) Борзов (3)

 Зеленский уволил главу ДУСи Куцика

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности главы Государственного управления делами (ДУСи).

Соответствующий указ обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности Руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - говорится в указе.

Также Зеленский уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением.

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Вместе с тем, заместитель главы Государственного управления делами Сергей Борзов назначен временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

Источник: https://censor.net.ua/n3131677
 
   
 Топ комментарии
 
Генерал межгалактических войск?
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Стільки нагород,невже його немає за що посадити?
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И за что ему навес или столько побрякушек?Генерал паркетных войск?
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Це він у мусарні генерал.
А в ЗСУ може бути рядовим, і то не служившим.
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- Все отняла у меня советская власть, - думал бывший попечитель учебного округа, - чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом… (с)
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Стільки нагород,невже його немає за що посадити?
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И за что ему навес или столько побрякушек?Генерал паркетных войск?
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"Чтобьі сдвинулась с места бумага,
Тут и гибкосить нужна, и отвага..."
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Не ты его ставил, не тебе и увольнять!!!
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Вести из-за поребрика:"Работники завода ГАЗ, принадлежащего Дерипаске, вышли 10 июня к посольству США на пикет против санкций".
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Игорек Бакай ,прочитав новость тяжело вздохнул.. Зеленський звільнив главу ДУСі Куцика - Цензор.НЕТ 8688
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та правильно ж. ще півкварталу не влаштовано, бєніни люди не всі при ділах. а місце в дус жирне
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Дошло до Зеленского, что можно уволить завхоза....
И кто будет?
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Ух ты сколько звёзд нахватал! Типа маршала, что-ли?
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Эту знаменитую Дусю вообще нужно разогнать. Практически дубликат АП. АП должен сам заниматься организационными вопросами. Иначе зачем они все нужны. Там у Дуси нет ещё шмуси на побегушках? Нам нужно армию укреплять, а не всевозможные никому ненужные администрации.
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Судя по количеству наград, то ещё с Грюнвальдской битвы доблестно служит..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил главу ДУСи Куцика
 
 
 
 
 
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