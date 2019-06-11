 Зеленский уволил главу ДУСи Куцика

Соответствующий указ обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности Руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - говорится в указе.
Также Зеленский уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением.
Вместе с тем, заместитель главы Государственного управления делами Сергей Борзов назначен временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.
А в ЗСУ може бути рядовим, і то не служившим.
Тут и гибкосить нужна, и отвага..."
И кто будет?