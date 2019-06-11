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 Политика Украины
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 КС рассматривает конституционность указа о роспуске Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) приступила к публичным слушаниям дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

На заседании присутствовали президент страны Владимир Зеленский, депутаты из числа подписавших представление, представитель Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

"До начала рассмотрения дела судьи не информировали о конфликте интересов, заявлений об отводах и самоотводах нет", - заявила глава суда.

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в суде выразил уверенность, что решение о роспуске Рады отвечает всем критериям законности. После этого президент передал слово своему представителю Вениславскому и покинул зал

Как сообщалось, 4 июня Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным, т. е. вердикт должен быть вынесен в течение месяца.

Накануне в видеообращении Зеленский, которого КС пригласил на заседание, отметил, что "это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС".

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Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п.1 ч.1 ст.90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский накануне подчеркнул, что указ президента о роспуске Верховной Раде и назначении внеочередных выборов полностью соответствует Конституции Украины.

"Президент абсолютно однозначно использовал свое право, на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований, и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. По нашему убеждению, у Конституционного суда нет и быть не может никаких правовых оснований ставить под сомнение конституционность указа президента", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

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Вениславский убежден, что на заседании КС 11 июня его команда полностью докажет, что указ президента является конституционным и "разобьёт любые доводы оппонентов".

Представитель Зеленского в КС отметил, что отсутствие коалиции депутатских фракций в парламенте с 29 марта 2016 года, когда с нее официально вышла Радикальна партия Олега Ляшко, является общеизвестным фактом и даже не нуждается в особом доказывании. Он также напомнил, что 16 и 17 февраля 2019 года из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомич".

"Отсутствие коалиции признано и самими народными депутатами, и предыдущий президент Порошенко заявлял, что у него есть право досрочно прекратить полномочия парламент, но он его не применяет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3131675
 
 
 Топ комментарии
 
Итак, основная интрига в том, ляжет ли КС под Вазелина Шестого (капитулянта) или нет...)
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зЕбіле, мова не про Порошенка, а про Конституцію.
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Большая часть людей за роспуск рады
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Из твоего корыта теперь будет жрать жидовня вроде Зели, Бени и прочих из их жидо-квартала.
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ООО...первый "депутат" отозвался.. тебе порох доплачивает еще?
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монгольское детство президента в городе эрдэнэт сказывается на его действиях...он уже и не юрист(по словам мамы) и не артист, а немножко монгол
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слушаю...вижу вьіступают те у кого нет голосов для входа в раду. потому хотят сорвать вьіборьі. посидеть похимичить свои барьіжньіе дела закончить, а в ето время заниматься пропогандой вьіборов...к сожелению опозиционньій сепарский блок проходит и даже второе место. ничего не поделаешь уже.... партия ляшка надоела уже ************** так и бла бла бла что нехочу их больше и видить...надоели....((
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Переглянув гілку.... ЦЕНЗР-Порохоботський рулить!
Мона всіх послати нах і йти геть з ціїє помийки...
Сподіваюсь дожити до того часу, коли Гебельс-Бутусовський буде сидіти на лаві підсудних за надання "трибунии" і підтримки порохоботів, в тому числі і з території Росії, з метою викривлення суспільної свідомості і намагання у такий спосіб вплинути на демократичне волевиявлення громадян під час виборчих процесів (аналог втручання в американскі вибори).
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Ну здесь и помойка неудачников, здесь можно за базар не отвечать поэтому и результат на лицо
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Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС, препятствование предпринимательской деятельности граждан и вступление в сговор с группами, лоббирующих распад независимости граждан от энергетических монополий, в том числе российских.
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Про запрет "домашних СЭС" можно по-подробнее? Сразу предупреждаю -Я В ТЕМЕ, и поэтому либо заткнись, либо начинай песенку про "проплаченные рошенки".
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да... уж, как всегда, по теме тут у многих не супер а про запрет так все краем уха слышали...
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чувак задаёт вопросы потому что не знает ничего.
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Рагуль, сразу предупреждаю,кто не в теме, тот как ты задаёт вопросы, пытаясь что-то узнать. Для особо одарённых рагулей повторяю - домашние СЭС запрещены Порошенко под прикрытием "крышных" станций, в то время как подходящая размером и ориентацией кровля есть максимум у 1 процента населения.
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Глупость. Ничего не запрещено, просто разные тарифы для наземных и "накрышных". Для накрышных ничего не изменилось. Я прямо наблюдаю, этот 1% в частном секторе, ну и конечно наблюдаю эти 99% крыш из сена и соломы.
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А вы всегда ориентируетесь на заголовки? Вся суть закона - тариф, а не "запрет строить". Там много воды, но суть в том, что для "пересичных громадян", которые ставят панели на домах, балконах и т.д ничего не меняется, а вот для хитролицых, которые собирались устроить "как буд-то во дворе" мини-плантацию по производству эл-энергии отменяется льготный тариф. т.е. хчешь производить в промышленных масштабах - будь добр, регистрируйся соответственнои соответственно плати налоги. А так под видом "хатынки" можно выкупить пару гектаров, застроить панелями, и рассказывать, что это для своих нужд.
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Корупційний (чи Конституційний?) Суд приступив до розгляду подання недоторканих мандатованих скотиняк, підбарижників, капустоїдів! Як це шобло прагне протриматись хоч якийсь час біля корита! Ще не понажирались?!!! ПНХ з під кумпола!!!
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Так! Дамо новим голодним свиням дістатися корита. Всі на вибори!
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Що до волі народу.
Наведіть мені приклад з історії 20 століття коли через порушення закону про владні інститути, мотивовані волею народу, в будь-якій країні, до влади прийшли достойні люди і в тій країні стало краще. Бо я наведу десятки прикладів коли влада в тих країнах узурпувалась покидьками, і там наступав голод і розруха.
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Ясно, что законных оснований для роспуска ВР, но у кукловодов есть желание порулить и есть деньги.
У КС есть прецедент угодить власть имущих как это было с Януковичем.
Мне лично всё равно будут перевыборы в срок или досрочно, но не всё равно когда конституцию всякие там клоуны превращают в порно-актрису.
В порядочность КС я не очень верю, но понаблюдать как они будут выкручиваться будет забавно. Будет весело.
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Плевать на рейтинг доверия людей к Раде
Если вы не азиаты кацапские живущие не по законам , а по понятиям, если вы хотите в Европу и хотите построить в Украине демократию, вы должны уважать законы государства.
Законы для того и пишутся, чтобы их не нарушать.
73 процентов агнцев ежедневно воет о коррупции и нарушении закона, но основным источником коррупции являются они сами.
Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство. Они ежедневно дают взятки, но воют о коррупции первых лиц.
Они ежедневно плюют на правила дорожного движения и ездят как азиаты в Непале, но возмущены систематическим нарушением законов власть имущих.
Поэтому похер на хотелки стада
Есть конституция и её нужно соблюдать
Люди 5 лет назад голосовали за эту Раду, после чего депутаты имеют срок полномочий - 5 лет.
Разогнать Раду можно только в отдельных случаях, предусмотренных конституцией.
Вот пусть КС скажет можно их распускать или нет по закону, а не потому что так кто-то хочет.
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Один из агнцев вспомнит вам( рошенке) конституционное БЕСПЛАТНОЕ образование,медицину,соцгарантии с удовольствием нарушенные ВСЕМИ этими "праведниками".Рошенка как с этими законами,их сотни нарушениях начиная с права на защиту и правосудие РАВНОЕ для ВСЕХ граждан. Оно равное? А насчёт вопроса этого балагана то начнем с закона -новая коалиция это НОВАЯ угода после выхода трёх фракций ! Где она? Ее нет. Остальные аргументы в сраку.
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"Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство."

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К тому же они с радостью уже проголосовали за Клоуна уклоняющегося от налогов и выводящего свои прибыли в оффшоры.
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"УмНажаемые" порохоботы и те, кто получает деньги за свою писАнину тупую!
Неужели вы больные на голову!?
Вам *** нужно сделать как порох, тогда вы не будете мычать!
Дллар по 80грн
картошка по 100грн
буханка хлеба по 50грн..
вот тогда вы будете довольны!
При порохе доллар поднялся, при нем взлетели цены на все продукты...
вам мало, хотите еще????
тьху ***!
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СЛОВА СЛОВА, БЛА БЛА БЛА БЛА.
И ТОЛЬКО ПО БУМАЖКЕ. КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6129
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після того, як президент покинув приміщення конституційного суду, пролунав дзвінок. про замінування цього приміщення...і цей ланцюжок подій нічого не означає
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Этот день очень важный для страны и КСУ. Или КСУ, как обычно, будет защищать преступные принципы "целесообразности" и "цель оправдывает средства", которые исповедуют Зеленский и его Гоп-компания или КСУ все же будет защищать ЗАКОН. По закону дается 30 дней на формирование новой коалиции. Как известно 17.05.2019г. "Народный фронт" вышел из коалиции,что зафиксировала своим решением ВР, в этом же решении дан срок 30 дн. для формирования новой коалиции. Как известно все решения ВР имеют силу ЗАКОНА. Зеленский проигнорировал это решения и распустил ВР, тем самым грубо и нагло нарушил закон.
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Голова Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року. Про це заявив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, передає кореспондент РБК-Україна.
Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.
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Итак, основная интрига в том, сможет ли КС вылезти из под Пороха Мародерского (мальдивского) или нет...)
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По ходу разбирательства уже сегодня очевидно, что КС вынесет решение в пользу Президента Зеленского, поскольку никаких доказательств существования коалиции суду представлено не было. Папуасов-порохососов ждет очередной грандиозный пролет, который окончательно похоронит рейтинг соевого мародера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС рассматривает конституционность указа о роспуске Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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