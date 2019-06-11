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 Политика Украины
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 КС начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) приступила к публичным слушаниям дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

На заседании присутствуют президент страны Владимир Зеленский, депутаты из числа подписавших представление, представитель Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

"До начала рассмотрения дела судьи не информировали о конфликте интересов, заявлений об отводах и самоотводах нет", - заявила глава суда.

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в суде выразил уверенность, что решение о роспуске Рады отвечает всем критериям законности. После этого президент передал слово своему представителю Вениславскому и покинул зал

Как сообщалось, 4 июня Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным, т. е. вердикт должен быть вынесен в течение месяца.

Накануне в видеообращении Зеленский, которого КС пригласил на заседание, отметил, что "это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС".

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Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п.1 ч.1 ст.90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский накануне подчеркнул, что указ президента о роспуске Верховной Раде и назначении внеочередных выборов полностью соответствует Конституции Украины.

"Президент абсолютно однозначно использовал свое право, на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований, и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. По нашему убеждению, у Конституционного суда нет и быть не может никаких правовых оснований ставить под сомнение конституционность указа президента", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

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Вениславский убежден, что на заседании КС 11 июня его команда полностью докажет, что указ президента является конституционным и "разобьёт любые доводы оппонентов".

Представитель Зеленского в КС отметил, что отсутствие коалиции депутатских фракций в парламенте с 29 марта 2016 года, когда с нее официально вышла Радикальна партия Олега Ляшко, является общеизвестным фактом и даже не нуждается в особом доказывании. Он также напомнил, что 16 и 17 февраля 2019 года из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомич".

"Отсутствие коалиции признано и самими народными депутатами, и предыдущий президент Порошенко заявлял, что у него есть право досрочно прекратить полномочия парламент, но он его не применяет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3131675
 
 
 Топ комментарии
 
Итак, основная интрига в том, ляжет ли КС под Вазелина Шестого (капитулянта) или нет...)
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Большая часть людей за роспуск рады
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Невже судді підуть проти Народу України,за Поросяче кодло?
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Итак, основная интрига в том, ляжет ли КС под Вазелина Шестого (капитулянта) или нет...)
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Якщо ляже, то тоді постане народ.
Але тоді вже ляже і зе
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Подивимось як повстане.
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порохоботи,чи не порохоботи,се питання риторичне)
а,ось вже видно як зєлєботи тут своїми брудними дупами смердять)))
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ЦН в очередной раз показал свою "независимость" КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 7944
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це питання суто практичне...собачки з одноіменної партії , можуть тільки срати...тому від них смердить...
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Ага,востануть всі 200 голів,які ще лишились за Порошенка))Ви шановний результати виборів бачили?
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зЕбіле, мова не про Порошенка, а про Конституцію.
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Ні,тут саме про Порошенко мова,бо це його кишеньковий суд.
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Конституция тебя защищала в этой жизни?
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А магнитное поле Земли тебя лично защищает ?
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Ты хотел показаться умным, но так тупо написал...
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а на твой тупой вопрос можно что-то другое написать ?

Простой пример - как часто насилуют твою жену и грабят твою квартиру?

Ли, может быть, в соответствии с Конституцией у нас есть правоохранительные органы, которые как-никак, защищают твоё право на кой-какие вещи ?

Или эти органы вопреки Конституции существуют ?
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Ну если защита Конституцией для тебя, это тупой вопрос, тогда нет смысла с тобой далее вести диалог!
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43% виборцiв Укрiни - за зе, 57% проти чи не голосували
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А скільки тоді за твого бога, порохобот?
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под народом имеется вот так клака парашенковская под судом? старики дети? им заплачено по сто гривен...они слюни и пустили...
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думаєте ,це створіння знає,що таке граматика?)))
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ну... оно знает, что такое "клака"... это уже уровень Фимы Собак, а не Эллочки.... КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 9660
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*********-Порох у тебя твои единственные кальсоны украл?дай адрес-вышлю.не плачь..
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народ не восстанет хоть доллар по 200 , народ устал .Народ видит ,что что ни власть то мародеры и гниды .
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Стесняюсь спросить, а кто у вас был НЕ вазелин?
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Добре, що не з Узі розпустив!
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Вот сейчас мы и увидим, Конституционный это суд или Проституционный.
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Когда отменял , О незаконном обогащении...суд какой был по твоей версии? КС начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 4393
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Что отменял? Кого отменял? Вы читать умеете? Потрудитесь изъясняться точнее.
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Тупишь? Тебе к Парубию и Супрун.
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конституционный. там были чёткие обоснования.
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Шапито, начинается шоу!
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Я так розумію, що залишки дякул вже приготували реактивні лайномети!)))
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Судя по тому шо реклама партий Гроси и Пэци идет полным ходом результат решения КС уже известен. По крайней мере им.
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Им быборы выгодней сейчас. Осенью они просто не пройдут в Раду.
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наверное потому что все экстрасенсы мира работают на них?
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Невже судді підуть проти Народу України,за Поросяче кодло?
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Если хотят жить то не пойдут
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Судді повинні дотримуватись букви закону, а не ходити за народом, чи ще за кимось. Так у всіх нормальних країнах світу. Закон або дотримується, або ти живеш у бананової країні.
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Вениславский убежден, что на заседании КС 11 июня его команда полностью докажет, что указ президента является конституционным и "разобьёт любые доводы оппонентов".



Ну конечно. С аргументом "да все это знают, это не нужно доказывать" спорить как-то сложновато.
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так это и есть уровень нынешней президентской шоблы(((
по другому эту свору назвать трудно)
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слухаю уважно!!! хабарники і корупціонери все не угомоняться і не покинуть свої корита....всі тварини вільні. ((
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Аж ніжками сучиш, так хочеш побачити в ВР новий склад "нових літц" в якості хабарників та корупціонерів? КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5008 КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5703
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ясно що вони будуть без них ніяк. но треба думати про кращих. а воно буде 1005 краще. бо ці рила в більшості просто бачіти не можу..... знаю всіх...бо раду дивлюся 20 років уже всі у мене як на лодоні. бо цікввлюся політикою як громадянин уже більше 40 років....якось так...
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ну і що з фото....? ти вибираєш дипутатів і політиків на вагу і конкурс краси. кольору шкіри . чі по показникам кінологічного центру як тварин...? головне як кажуть щоб людина була гарна. бачу я красивих таких собі метросексуалів *** які з бутиків не вилязять и одягаються на десятки тисяч євро. мразота **** ... слуги народу *** в годинниках по 100 тисяч долларів і більше..(( можу бідбірку фото зробити всіх хто був у владі і досі є...і що з того?
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Тоесть, у новых лиц еще нет часов за 100 килобаксов - и это то, что их выгодно отличает от "попередников". "А если найду?" (с)
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Vitaliy Pavlov

ці рила в більшості просто бачіти не можу.....

11.06.2019 10:38

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Большая часть людей за роспуск рады
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А потои порохоботы удивляются почему их презирают
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Особливо це цінно почути від Наглої Морди. Хто тобі такий нік вигадав? Порохобот якісь? КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 9919
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Популизм против верховенства права.
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Уважаемые комментаторы, неужели вам не понятно, что любое решение КС будет основано на законах и конституционных правах. Ему только нужно выбрать подходящие. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие (хотя здесь удовольствие больше для мазохистов).
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Порошенку и Вакарчуку выгодней быстрые выборы, так как при иудейской банде Коломойского до осени они могут не дожить. Ну а любителям Зеленского необходимо приготовиться пожинать плоды своей дурости - через несчастные случаи и катаклизмы.
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Этот день очень важный для страны и КСУ. Или КСУ, как обычно, будет защищать преступные принципы "целесообразности" и "цель оправдывает средства", которые исповедуют Зеленский и его Гоп-компания или КСУ все же будет защищать ЗАКОН. По закону дается 30 дней на формирование новой коалиции. Как известно 17.05.2019г. "Народный фронт" вышел из коалиции,что зафиксировала своим решением ВР, в этом же решении дан срок 30 дн. для формирования новой коалиции. Как известно все решения ВР имеют силу ЗАКОНА. Зеленский проигнорировал это решения и распустил ВР, тем самым грубо и нагло нарушил ЗАКОН.
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Коаліції немає з 2016 року. Коли вийшла з неї Радикальна партія. Строки формування нової давно пройшли.
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По закону коалиция фиксируется при голосовании за проекты законов поданных правительством, а не тем кто там вышел или не вышел.
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то есть рыги с опозиционного блока в калолиции с шоколадными, они часто вместе голосовали
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Да будет вам известно,что коалиция это не список депутатов, это те депутаты,которые голосовали за правительство и соответственно за все его решения. Закон определяет только количество голосов депутатов,а не количество голосов за партии,которые эти депутаты представляют.
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Коаліція може називатися так якщо
1. Це об'єднання двох або більше фракцій сум. чис. більше 225
2. об'єднання двох або більше фракцій + мажоритарники сум чис. більше 225
3. до коаліції прирівнюють одну фракцію чис. більше 225

До 17.05 була ситуація 2.
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про какую Коалицию может идти речь если и Конституционному Суду шоколадные не предоставили список
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Ты наверное больше в курсе дела, чем КС.
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Щоб другий раз не кликати можна буде одразу і Зе заарештувати за узурпацію.
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Какая узурпация, он даже министров, назначаемых по квоте президента, уволить не может КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3621
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Пороха нужно было садить еще в 15 году.. ну и до 18-го включительно есть за что!
всему свое время..не спеши..посадят твоего шоколадного!
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Уважаемый, это ни вам ни вашим близким здоровья не добавит. Поддержка самого главного вора Коломойского и его банды - карается Небом.
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Блевать хочется от этих защитничков конституции.
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Тир-тирук - закінчений мерзотник, хабарник. брехун, дизертир і корупціонер з освітою бухгалтера-заочника читає лекції у Конституційному Суді....
Плять і небо не впаде йому на голову !?
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судя по тому что написано, то уверен, что 250 депутатов сидят и пишут против того, чтобы их на хер разогнали!
хотят их семьи ЖРАТЬ И ДАЛЕЕ С ЭТОГО КОРЫТА ЗА НАШИ ДЕНЬГИ!
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Из твоего корыта теперь будет жрать жидовня вроде Зели, Бени и прочих из их жидо-квартала.
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ООО...первый "депутат" отозвался.. тебе порох доплачивает еще?
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монгольское детство президента в городе эрдэнэт сказывается на его действиях...он уже и не юрист(по словам мамы) и не артист, а немножко монгол
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слушаю...вижу вьіступают те у кого нет голосов для входа в раду. потому хотят сорвать вьіборьі. посидеть похимичить свои барьіжньіе дела закончить, а в ето время заниматься пропогандой вьіборов...к сожелению опозиционньій сепарский блок проходит и даже второе место. ничего не поделаешь уже.... партия ляшка надоела уже ************** так и бла бла бла что нехочу их больше и видить...надоели....((
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Переглянув гілку.... ЦЕНЗР-Порохоботський рулить!
Мона всіх послати нах і йти геть з ціїє помийки...
Сподіваюсь дожити до того часу, коли Гебельс-Бутусовський буде сидіти на лаві підсудних за надання "трибунии" і підтримки порохоботів, в тому числі і з території Росії, з метою викривлення суспільної свідомості і намагання у такий спосіб вплинути на демократичне волевиявлення громадян під час виборчих процесів (аналог втручання в американскі вибори).
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Ну здесь и помойка неудачников, здесь можно за базар не отвечать поэтому и результат на лицо
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Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС, препятствование предпринимательской деятельности граждан и вступление в сговор с группами, лоббирующих распад независимости граждан от энергетических монополий, в том числе российских.
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Про запрет "домашних СЭС" можно по-подробнее? Сразу предупреждаю -Я В ТЕМЕ, и поэтому либо заткнись, либо начинай песенку про "проплаченные рошенки".
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Корупційний (чи Конституційний?) Суд приступив до розгляду подання недоторканих мандатованих скотиняк, підбарижників, капустоїдів! Як це шобло прагне протриматись хоч якийсь час біля корита! Ще не понажирались?!!! ПНХ з під кумпола!!!
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Що до волі народу.
Наведіть мені приклад з історії 20 століття коли через порушення закону про владні інститути, мотивовані волею народу, в будь-якій країні, до влади прийшли достойні люди і в тій країні стало краще. Бо я наведу десятки прикладів коли влада в тих країнах узурпувалась покидьками, і там наступав голод і розруха.
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Ясно, что законных оснований для роспуска ВР, но у кукловодов есть желание порулить и есть деньги.
У КС есть прецедент угодить власть имущих как это было с Януковичем.
Мне лично всё равно будут перевыборы в срок или досрочно, но не всё равно когда конституцию всякие там клоуны превращают в порно-актрису.
В порядочность КС я не очень верю, но понаблюдать как они будут выкручиваться будет забавно. Будет весело.
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Плевать на рейтинг доверия людей к Раде
Если вы не азиаты кацапские живущие не по законам , а по понятиям, если вы хотите в Европу и хотите построить в Украине демократию, вы должны уважать законы государства.
Законы для того и пишутся, чтобы их не нарушать.
73 процентов агнцев ежедневно воет о коррупции и нарушении закона, но основным источником коррупции являются они сами.
Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство. Они ежедневно дают взятки, но воют о коррупции первых лиц.
Они ежедневно плюют на правила дорожного движения и ездят как азиаты в Непале, но возмущены систематическим нарушением законов власть имущих.
Поэтому похер на хотелки стада
Есть конституция и её нужно соблюдать
Люди 5 лет назад голосовали за эту Раду, после чего депутаты имеют срок полномочий - 5 лет.
Разогнать Раду можно только в отдельных случаях, предусмотренных конституцией.
Вот пусть КС скажет можно их распускать или нет по закону, а не потому что так кто-то хочет.
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"Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство."

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К тому же они с радостью уже проголосовали за Клоуна уклоняющегося от налогов и выводящего свои прибыли в оффшоры.
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"УмНажаемые" порохоботы и те, кто получает деньги за свою писАнину тупую!
Неужели вы больные на голову!?
Вам *** нужно сделать как порох, тогда вы не будете мычать!
Дллар по 80грн
картошка по 100грн
буханка хлеба по 50грн..
вот тогда вы будете довольны!
При порохе доллар поднялся, при нем взлетели цены на все продукты...
вам мало, хотите еще????
тьху ***!
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СЛОВА СЛОВА, БЛА БЛА БЛА БЛА.
И ТОЛЬКО ПО БУМАЖКЕ. КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6129
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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