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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23044) КС (1309) митинг (2313) роспуск (198) указ (327)

 Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады. ФОТОрепортаж

Под Конституционным судом в Киеве проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады 01

Отмечается, что в акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО.

Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады 02

Они держат плакаты с надписями "Нет конституционному перевороту", "Зеленский, не поноси Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".

На месте присутствовали представители патрульной полиции и полиции диалога.

Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады 03

Напомним, Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения Конституционным Судом указа о роспуске Рады, - представитель президента в КС Вениславский

Источник: https://censor.net.ua/n3131671
 
 
 Топ комментарии
 
народный фронт = 01%?
или порохоботы?
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шоколадные свору свих собак с будок привели
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Петушки проплаченые вышли прокукарекать думки своего соевого хозяина Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 2267
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на простенький вопросик по украинской грамматике ответишь? или как обычно? Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 7340
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шоколадные свору свих собак с будок привели
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это вы о ком? националистах? а тогда кто выедет с главной буди и будет на заседании присутствовать?
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вы это корыто сами им предоставили, а теперь и новым его упорно пододвигаете...
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Пороховня проплаченная пшла вон.
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предлагают заменить роспуск линчеванием???
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Шоколадники пошли..)
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Правильно нужно держать в узде слугу по оно быстро рамсы потеряет тем более что их там и так кот наплакал
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Нарушил закон? Уходи ЗеБил. Обещал. А то до Ростова можешь не добежать потом.
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порошенко зрадник і мародер, порохоботи (с)ідори
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Петушки проплаченые вышли прокукарекать думки своего соевого хозяина Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 2267
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вы за своего старого так не смотря откуда деньги переживайте, чай несладкая жизнь в Ростов на подачках.
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Я так понимаю что и Майдан считаешь проплаченым?
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Пусть стоят,КС все равно подержит Зе,а пеця как сбитый пилот пусть горит..))
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Соєві шльондри відпрацьовують свою 30 срібників)
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Как и на Майдане гибли за 30 сребреников, да, вася номерной?
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якщо не розпускати, то як?
це шобло саме не розчиниться.
Якщо не влаштовує Конституційний суд - буде суд Лінча))
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Просто і за законом. Вибори у жовтні. Але реЗЕдинт до того моменту без рейтингу все буде, от і хвилюється.
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За Законом?!
Це за тим законом, по якому жили на який наплювали оці всі перевертні-миздобульці, брехуни та казнокради?!
Ні, козаче. Я не згодний, і нас дуже багато.
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Зеленские ві не хотите жить по украинским законам, будете сидеть по делаверским

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
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Енту зРаду нужно оставить, как на можно дольше... Не успели мерзотники, по полной наворовать.. Исччо хотца... Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 939
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Сейчас зебилы за своего клована начнут жопу рвать, аки за святого угодника
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Соєсоси не угомоняться ніяк.
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Зеленский, дай команду! Народ вынесет и КС, и ВР, и югу!
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Нет, он просто петух. Читайте ник. Просто петушара.
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Много у кого-то денег , заработанных честным трудом , каждый день заказные акции проплачивать .
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ну и продажные наши люди... соевые хорошо наворовали и ещё и дауны этому аплодируют
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И что у тебя, бомжара, они украли?
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Дай вгадаю,це ті самі люди,які були вчора біля АП?"24%" досі незрозуміли,що Петро програв?
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Кто бы не пришел а где же вы? Господа сторонники Зе ?
Вас тут активно собирают в соцсетях, но результат ...
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А что наш ХЕРант после вчерашней акции?
Сидит молча? Из туалета хоть выполз?
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это первый экзамен на законность страны, ее Конституции. Зеботы, вопрос не в Раде, а в нарушении Конституции, если сегодня Зе оправдают, то завтра -открытая дорога к беззаконию.
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Ого тут в стрічці срані зеленої напливло...
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Смотрю тут на ветке пригорает у козломордых ( братушек ) и у вазелиновые по полной программе 😂😂😂
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а на яких каналах показують морди тих смердючих "обчесвених організацій", тих нікчемних трутнів і нероб?????
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Зайди в АП, та этих рож как говна в коровнике. Увидишь.
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Спостерігаючи тоє соєве "бамболейо" ловиш себе на думці- напевно пан Зеленський усе робить вірно!
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Сивий gundon має сидіти хоча б за розкрадання ВСУ та фінансування тероризму за схемою Ротердам+ разом із рудим покидьком, його поплічником.
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Судя по яростному визгу зелени защищать Зеленского никто не пойдет
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ну ясно хто прийшов...ті у яких немає голосів і не буде більше 5%, всі давно уже на виборах бросили засідання і займаються пропогандою виборів...і попутно ходять бастувати...адекватні треба заяви робити щоб люди всі були разом.а не роз"єднувати країну...далі не буду роздмухувати те що хочу сказати про тих чі других партій...хто в темі рейтенгів і хто що заявляє знають без мене...(( в міру треба бути радікалом. націоналістом і таке інше...ато розпугали всіх свої виборців...
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До речі- "законники" не хтять прокоментувати призначення кума генпрокурором всупереч конституції?
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ПАРАШАенковськи порохоботи типу, +лумпени яких нагнав НФ з рейтінгом мінус 0,5%.
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Риторика казкових свідків секти 24 відсотків проста як БАМ- суцільна демагогія, це коли чоловік жінці у ліжку доводить, що м'який ліпший за твердого!
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За три недели порохобанда скатилась с 23% до 5% и теперь не видит другого выхода кроме как науськивать платных собак на Президента, рейтинг Партии которого превышает все рейтинги до настоящего времени. Ворьё показывает что будет держаться за корыто до конца, а им и деваться некуда, ничего кроме воровства они не умеют.
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Как-то немного протестующих. Олешко зажилил 360 гривен?
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Пошли все на работу, привыкли блин собираться, раз поблагодарили свинорылого, достаточно. Или вам уже до выборов проплачено?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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