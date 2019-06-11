 Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что в акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО.
Они держат плакаты с надписями "Нет конституционному перевороту", "Зеленский, не поноси Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".
На месте присутствовали представители патрульной полиции и полиции диалога.
Напомним, Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.
или порохоботы?
Ну ти вже визначився хто я?
це шобло саме не розчиниться.
Якщо не влаштовує Конституційний суд - буде суд Лінча))
Це за тим законом,
по якому жилина який наплювали оці всі перевертні-миздобульці, брехуни та казнокради?!
Ні, козаче. Я не згодний, і нас дуже багато.
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
Вас тут активно собирают в соцсетях, но результат ...
Сидит молча? Из туалета хоть выполз?