 Два года безвиза: украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.

"Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 млн человек - пересекли границу с Польшей. Также для украинцы были активными на участках границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тыс. и более 245 тыс. человек соответственно. Около 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией", - сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каких-либо угроз для безвизового режима между Украиной и ЕС нет, - Мингарелли

"Всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019 гг.) зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев, воспользовавшихся безвизовым режимом. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тыс. человек.

Это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных да 11 июня 2017 года", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также отмечается, что в пределах компетенции Госпогранслужба выполнила все задачи, которые были определены планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

"Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов", - добавили в ведомстве.