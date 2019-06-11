 Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму. ДОКУМЕНТ

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ может быть закрыт в трех случаях: против компании действуют иностранные санкции; компания уполномочена банком на выполнение гособоронзаказа; компания находится, работает или зарегистрирована в оккупированном Крыму.

В частности, может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юридического лица в оккупированном Крыму, а также данные о совладельцах, руководителях компании и лицензиях, которые имеет фирма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После решений международных судов РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров по Крыму, - Климкин



