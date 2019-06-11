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 Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает возможность засекретить в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данные о компаниях, действующих в оккупированном Крыму.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ может быть закрыт в трех случаях: против компании действуют иностранные санкции; компания уполномочена банком на выполнение гособоронзаказа; компания находится, работает или зарегистрирована в оккупированном Крыму.

В частности, может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юридического лица в оккупированном Крыму, а также данные о совладельцах, руководителях компании и лицензиях, которые имеет фирма.

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Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму 01
Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131668
 
 
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И это аж на 6м году анексии... кацапы как улитки медленные
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Т.е., чует скотина кацапская, чье мясо съела...
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Скоро они засекретят компании работающие на расеи так как нихрена не останется
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Так санкции только на пользу. Засекречивают самых пользополучивших.
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а что такое?
им же в таком случае... санкций благотворящих не достанется))))
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