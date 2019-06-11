 Усиленные наряды и служебные собаки, - Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Молдовой

Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники в пределах компетенции усилили охрану всей украинско-молдавской границы, особое внимание мы обращаем на приднестровский сегмент, центральный сегмент украинско-молдавской границы. Сейчас усилены и пограничные наряды на зеленой границе и в пунктах пропуска на границе, это и усиленное использование служебных собак, и увеличено количество пограничников в пограничных нарядах. Усиление осуществляется пока силами и резервами руководителя южного регионального управления, пока необходимости маневра с других региональных управлений мы не усматриваем", - отметил Слободян.

Кроме этого в рамках проведения мероприятий усилено также взаимодействие с СБУ, Национальной полицией, Нацгвардией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель

"Каких-то случаев или провокаций не было, но действительно ситуация в соседней стране заставляет Украину реагировать, и это вполне естественно, потому что каждая страна защищает себя в первую очередь на въезд, поэтому усилен контроль на въезд с территории Молдавии, ну, и соответственно, проводятся другие мероприятия, о которых мы уже говорили", - отметил Слободян.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Также на Цензор.НЕТ: Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных россиян, - СБУ

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.