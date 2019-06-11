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 Политика Украины
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 Усиленные наряды и служебные собаки, - Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Молдовой

Государственная пограничная служба после заседания СНБО усилила меры безопасности на границе с Молдовой после обострения там ситуации - в частности, увеличила количество людей в нарядах и использует служебных собак.

Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники в пределах компетенции усилили охрану всей украинско-молдавской границы, особое внимание мы обращаем на приднестровский сегмент, центральный сегмент украинско-молдавской границы. Сейчас усилены и пограничные наряды на зеленой границе и в пунктах пропуска на границе, это и усиленное использование служебных собак, и увеличено количество пограничников в пограничных нарядах. Усиление осуществляется пока силами и резервами руководителя южного регионального управления, пока необходимости маневра с других региональных управлений мы не усматриваем", - отметил Слободян.

Кроме этого в рамках проведения мероприятий усилено также взаимодействие с СБУ, Национальной полицией, Нацгвардией.

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"Каких-то случаев или провокаций не было, но действительно ситуация в соседней стране заставляет Украину реагировать, и это вполне естественно, потому что каждая страна защищает себя в первую очередь на въезд, поэтому усилен контроль на въезд с территории Молдавии, ну, и соответственно, проводятся другие мероприятия, о которых мы уже говорили", - отметил Слободян.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.

Источник: https://censor.net.ua/n3131666
 
 
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з Придністров"ям там як ..."дорога" не заросла ...лицемірні тварі
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А шо,раньше собак не было?
Товарищь майор нюхал сам?
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Він лиш на коліна ставати вміє, які там війська...
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Порошенко так развалил ГПСУ, что осталось только срочниками кадровые дыры затыкать, и деньги ещё украл 850 000 000 себе на выборы из бюджета службы, теперь не платье ни отпуск ни за поднаем ни матпомощи, люди увольняются и идут в батальйон Варшава.
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у меня вопрос-так какое правительство является законным. Никто не упоминает ФИО, а только пишут обтекающее,ровно как и какое правительство поддержал Евро. То что Зе не определился, не означает писать без конкретики..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУсиленные наряды и служебные собаки, - Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Молдовой
 
 
 
 
 
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