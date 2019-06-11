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 Полиция квалифицировала пожар в одесской психбольнице как нарушение требований пожарной безопасности

На момент возгорания в психбольнице в Одессе находился 51 человек, трое из них – медицинские работники.

Правоохранители внесли сведения о пожаре в психиатрической клинике в Одессе в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, сообщил в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что из горевшего здания в другие больницы был перенаправлен 41 пациент.

Всего на момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, трое из них – медицинский персонал. При этом в полиции подчеркивают, что данные о гибели медсестры в результате пожара пока не подтверждены. 

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3131664
 
 
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Жаль нашего наполеона в психушку не положат никак
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Как ему идёт этот прикид просто отлично выглядит наш гидрант
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А за пожар в детском лагере Виктория и сгоревших детей кто то наказан?? Ублюдки...
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