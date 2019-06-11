 Полиция квалифицировала пожар в одесской психбольнице как нарушение требований пожарной безопасности

Правоохранители внесли сведения о пожаре в психиатрической клинике в Одессе в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, сообщил в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.



Также отмечается, что из горевшего здания в другие больницы был перенаправлен 41 пациент.



Всего на момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, трое из них – медицинский персонал. При этом в полиции подчеркивают, что данные о гибели медсестры в результате пожара пока не подтверждены.

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.