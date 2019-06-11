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 Политика Украины
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 Блокады ОРДЛО нет, есть санкции против российской оккупации Донбасса, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объяснил, почему ввел экономическую блокаду Донбасса, когда был главой государства. Он назвал это своим ответственным решением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Когда Путин ввел рублевую зону на оккупированной территории – это усиление оккупации. Путин своим указом конфисковал в пользу Российской Федерации имущество, заводы, фабрики, которые давали работу людям на оккупированных территориях, конфисковал их у государства и т.д. Мы сказали, пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию украденных предприятий", - сообщил он.

Он отметил, что это не блокада, а принципиальная позиция: "Никакой блокады нет, есть мое ответственное решение".

"Если мы призвали весь мир – не покупайте краденого, введите санкции, а сами будем покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса", - отметил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО

Он также напомнил, что эти предприятия выведены из налоговой зоны Украины: "Это значит, что все, что они заработают, пойдет на финансирование терроризма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик

Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.

Источник: https://censor.net.ua/n3131662
 
   
 Топ комментарии
 
Петро ніяк не зможе зрозуміти, що він вже пересічний українець. Що йому краще мовчати. Бо все, що каже, викликає спротив. Каже правильні речі, а люди робитимуть все навпаки. Бо сам коли був при владі, казав одне, а робив навпаки.
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Що буде робити Зє це до виборів В. Р .гадання на кофейній гущі. зє НАМАГАЄТЬСЯ ОДНОЧАСНО ДОГОДИТИІ ВАТНИЦЬКОМУ І ПАТРІОТИЧНОМУ ЛЄКТОРАТУ. тоМУ Й ВИЛЯЄ.
А от пройдуть вибори, відразу проявиться справжнє обличчя Зє. Будемо сподіватися, що не такий страшний Зє, як його малюють.
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Янукович лише підлеглий агента Лоліти. "Шістка" головного рига-******* Порошенка, кажучи їхньою мовою. Все, що робив антиукраїнського і антидержавного Янукович, вигадав гебешний мозок Порошенка і його кума Мертвечука.
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Ну хоч стало зрозуміло чому при Поросі це лайно або в мордорі ховалось, або сиділо й не гавкало, а при стахолюдному Зе-бені, риготне, з переляку, повилазило, поз"їзджалось, забуріло, права качає
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За 5 лет Порошенко сделал для Украины больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые. Х**ло в истерике.
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Де можно побачити,те велике нібуя,що зробив Порося?У мішках під його очима?
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Ты же крот, ты не видишь, ты на запах вони ползешь...
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Хотел написать посмотри вокруг, но ты же слепой, это ты по собственному дерьму ползаешь...
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Безвіз дали не Поросяті,а Українцям,а Томос він вкрав у Філарета,разом з Українською Церквою Київського Патріархата.
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Это ты цитируешь иностранных наблюдателей? И только слепой не видит,происходящие в Украине реформы. Это хотел сказать? 73 % слепы?
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Да, эти 73% слепы и дурны, они проголосовали за сериал...
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Все кремлеботы и зебилы отметились под этой поделкой?
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Все верно, Петр Алексеевич, но зебил и его команда эти санкции собирается снять !!!!
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А шо уголек по Роттердам+ уже не ввозится?
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Блокада та не для всіх і не для всього. Рашен понад усе.
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Ким Чен Ын и Ким Чен Пут: Встреча единомышленников
Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4417
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"...На вопрос, почему он называет так скотину, Шадрин отвечает: «Чтобы резать не жалко было».
Блокады ОРДЛО нет, есть санкции против российской оккупации Донбасса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 214
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Переверни хряка,та прочитай з іншого боку,там написано "порошенко"))
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Там написано, що крот дебил, если бы видел сам бы прочитал))
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Петро ніяк не зможе зрозуміти, що він вже пересічний українець. Що йому краще мовчати. Бо все, що каже, викликає спротив. Каже правильні речі, а люди робитимуть все навпаки. Бо сам коли був при владі, казав одне, а робив навпаки.
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По собі не судіть. Якщо ви робите завідомо неправильні речі лише тому, що так робив порох, то не екстраполюйте цей дебілізм на інших.
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Т.е. вы из того безмозгло-молчаливого стада ЗеДебилов, которое привыкло молчать даже когда ему гадят на голову, а когда насилуют его жену, он стоит рядом и говорит, - потерпи дорогая, может всё и обойдётся.
А Петруччо, как простой пересічний українець имеет право, как и активная часть населения страны не только говорить, но и требовать от ***** фигляра действовать в рамках ДЕЙСТВУЮЩЕГО законодательства Украины. И если эта бригада воров-комиков не поняла вчерашнего намёка людей под Администрацией Президента, которую фигляр превратил в малину ворья аля цирк Шапито, то он может проконсультироваться у папиредника Януковича, чем всё для него закончится. А с учётом того, сколько людей прошло фронт и поливает грядки машинным маслом, такого, как в 2014 году безнаказанного расстрела народа уже не получится. И смыться то же навряд ли выйдет.
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Ооо, гейская тема. Или русская. Продолжайте....
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Они тупо не знают о чем речь, просто гавкают, ЗЕбилы...
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не надо лишний раз напоминать, что на простой вопрос по украинской грамматике ты ответить не можешь. все и так знают.
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Шановний пан,знавець Української мови,чому ти пишеш на язиці?Брат заважає?
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Снова палишься - патриоты такой вопрос не задают... Зато его обожают некоторые персонажи из ольгинского (савушкинского) тролльчатника.

Следующий важный момент: я не позиционирую себя как знатока языка. Я просто предлагаю человеку подтвердить, что он ходил в школу в Украине (в СССР).
Ответ по сути: Я (пока) свободный человек в свободной стороне и пишу здесь как мне комфортней. Устраивает ответ? Или ты хотел узнать что-то другое?
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Все прекрасно помнят как Петя был против введения блокады.
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на простенький вопросик по украинской грамматике ответишь? или как и большинство твоих соратников? Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4278
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Всех кремлеботов сюда нагнали, от Пороха усираюццо не по-детски
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вор поросенко ещё смеет что то хрюкать..
ошибка Зеленского, что бывшая шестерка януковича -поросенко не осужден за свои преступления, поросенко только и ждёт, когда Зе оступится..
народ Украины ждёт перемен и осуждения режима мародера поросенко..
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https://www.youtube.com/watch?v=OoG9IzX54O8
какие "преступления"? что у вас есть кроме заказняка от бениных шавок?
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смотрел вчера, хватило минуты на три
я я я я я я я ....
мои мой мой я я я я
мои ришення , я прийняв ... я я я
он себя слышит вообще?)
подумал даже шо айси ти ви отключило строку нравится не нравится
оказалось шо у петра она на самом дне. поэтому ни разу за всё выступление не появилась
у Вакарчука потом всё работало как надо)
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Я дивлюсь Порося без звуку,він так цікаво смикає жирними липкими рученятами,навіть Алан Чумак відпочиває,а на бидломасу "24%" діє.
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Цікавий факт ..Хто виступав ? Поросенко .Вакарчук та Мураєв ..То на кого ставку зробив Пінчук ?
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Лугандони, ви що, в себе в чебурнеті не можете поспілкуватися?
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Так надо же "щирыми украинцами" и "патриотами" прикинуться.
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Невже Пінчук поставе грощі на лузерів?
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с Зеленским походу не договорился)
судя по останней гастроли Данилыча в Минске))
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Петро Олексійович. Не треба ідіоту підказувати. Воно ж розумашечка.
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Та мы в курсе, что ее нет и не было. Интересно только кому нужен был недавний срач из-за предложения Кучмы о прекращении несуществующей блокады. Я на месте Зе гнала бы Кучму в шею.
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Так чому ж ваш "добрий цар" не гонить цього "поганого боярина"?
Мабуть, тому, що боярин царські вказівки виконує, нє?
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А хто такий цей Порошенко?Тимчасово не засуджений за зраду України поц?
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А судить будеш ти ти? Прямо з лугандону?
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Шановний пан,судити його буде або суд,або Народ України,для нього краще щоб таки суд))Бо у Народу вирок один,як для його земляка Чаушеску))
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А лугандон тут причому? Ви засудіть спочатку своїх зрадників, потім до України будеш діло мати.
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Всі зрадники це "птєнци гнєзда Пєтрова"))
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опять, **** врет - "Когда Путин ввел рублевую зону на оккупированной территории", ты гнида порхатая, ввел в 2014 году в силу закон о создании в Крыму свободной экономической зоны! забыл? а мы все помним!
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Мне куда интереснее, что все забыли, как он разогнал тех, кто реально сделал блокаду торговли( Семенченко и т.д. ), ещё и Авакова к этому подключил, поставив ультиматум, что если не снимут блокаду, то будут "посадки"... А теперь у нас оказывается есть "блокада". А алкаш, который на пару с Аваковым угрожал настоящим блокадникам, теперь ещё и уголовные дела завел...
Но кого оно колышит, верно?
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А кто такой порошенко?
Чёт не помню такого..))
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поросенко - хронический предатель, бывшая шестерка януковича, которая одна из первых предала оранжевый Майдан и перебежала к януковичу..
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Зебилу не надо ни помнить, ни думать. Все инструкции будут загружены в пустые бестолковки с телеканала "Г+Г".
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Хм... Петя, а все твои трубят, что есть блокада. Да ещё и на уровне законов. Твой алкаш, даже уголовные дела завел... Как обычно съездил по ушам своему верному лохторату...
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"Если мы призвали весь мир - не покупайте краденого, введите санкции, а сами будем покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса", - отметил Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3131662
И тогдп Петя сказал "да будет Роттердам" - и он был.
Кстати транзит угля через Беларусь в Украину за год
увеличился в 980 раз.
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'Мое решение'??? Ха-ха-ха!
Все помнят ту знаменитую истерику порошенко, когда семенченко с ветеранами АТО заблокировали торговлю с ордло.Как он визжал, что мы потеряем деньги налогами, что замерзнем . Тогда все были просто поражены этим, так как все были уверены, что получаем уголь прямехонько из Роттердама)))
А теперь вот опять ложь. Это, оказывается, был ответ путину))
Ну, если предположить, что на всех нападет амнезия, то шанс у порошенко таки остаётся))
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думаю может за ГОЛОС проголосовать?
шобы боров со своим евросвинарчуками пролетел на выборах
электоральное поле у них примерно одинаковое
львов по идее скорее всего проголосует за своих, а не за винницких
если Славик пообещает категорически не брать кнура и членов его семьи в свою партию
я наверное проголосую за Славика, шобы был баланс какой то в раде против партии Зе
и Мишико надо брать, а то ни одного харизматичного политика в партии( Славик все таки больше артист ... стопудово от Мишико будет одна только польза, Славику даже делать ничего не надо будет, Мишико сам поснимает овечьи шкуры с зеленых))
так же могу поспорить на ящик пива шо скоро в голосе нарисуются садовой, березюк и прочие осколки самопомочи)
ДАВАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫЕ ЛИЦА В РАДЕ!
старые уже нарулили, шо мы теперь самые нищие и корумпированые
в одиночку пеця никогда не смог бы достичь такого "замечательного" результата
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Давайте! Голосуємо за об'єднаних націоналістів. Не за ватного пропагандиста Співака, який іде в команді Зеленського. Не за партію країни агресора медведчука. Не за Батьківщину, яка поназбирала у список всяких пройдисвітів. Не за Вакарчука, який на президентських виборах не зміг визначитися, з ким він, а лише щось бекав-мекав. Не за старого кучмівця Смішка, якого пропихають олігархи. Голосувати треба за націоналістів. Або за Гриценка. Який також націоналіст, тільки чомусь ніде про це не заявляє.
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А теперь, когда предприятия стали кацапскими, Кучма, как представитель президента Зелемойского, которого уговаривал Пинчук стать представителем озвучил, что надо возобновить товарооборот.
Не знаю - завидовать зебам или нет, что у них такая огромная голова, в которой могут умещаться кардинально противоположные вещи.
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Не знаю, как у вас в Белоруссии ( не путать с Беларусью), но блокаду собирались снимать после того, как предприятия вернут Украине и выйдут из рублёвой зоны
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Порошенковская афера ограбления народа - "Роттердам +" войдет в анналы истории и своей чудовищной наглостью и ложью будет соперничать с путинским "нас там нет" за первое место
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Стоп. Блокады нет? Странно. Петекантропы верещат на форумах о совершенно противоположном Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7838 Так шо... Це зрада?
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"Врите, врите.....что нибудь да останется..." А это оказывается петя санкции ложил. В принципе все петины месаджи надо пропускать мимо сознания. Ведь эта падаль брешет в 99процентах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокады ОРДЛО нет, есть санкции против российской оккупации Донбасса, - Порошенко
 
 
 
 
 
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