 Блокады ОРДЛО нет, есть санкции против российской оккупации Донбасса, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Когда Путин ввел рублевую зону на оккупированной территории – это усиление оккупации. Путин своим указом конфисковал в пользу Российской Федерации имущество, заводы, фабрики, которые давали работу людям на оккупированных территориях, конфисковал их у государства и т.д. Мы сказали, пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию украденных предприятий", - сообщил он.
Он отметил, что это не блокада, а принципиальная позиция: "Никакой блокады нет, есть мое ответственное решение".
"Если мы призвали весь мир – не покупайте краденого, введите санкции, а сами будем покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса", - отметил Порошенко.
Он также напомнил, что эти предприятия выведены из налоговой зоны Украины: "Это значит, что все, что они заработают, пойдет на финансирование терроризма".
Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.
"Ольгинские" - калоеды.
А от пройдуть вибори, відразу проявиться справжнє обличчя Зє. Будемо сподіватися, що не такий страшний Зє, як його малюють.
А Петруччо, как простой пересічний українець имеет право, как и активная часть населения страны не только говорить, но и требовать от ***** фигляра действовать в рамках ДЕЙСТВУЮЩЕГО законодательства Украины. И если эта бригада воров-комиков не поняла вчерашнего намёка людей под Администрацией Президента, которую фигляр превратил в малину ворья аля цирк Шапито, то он может проконсультироваться у папиредника Януковича, чем всё для него закончится. А с учётом того, сколько людей прошло фронт и поливает грядки машинным маслом, такого, как в 2014 году безнаказанного расстрела народа уже не получится. И смыться то же навряд ли выйдет.
Следующий важный момент: я не позиционирую себя как знатока языка. Я просто предлагаю человеку подтвердить, что он ходил в школу в Украине (в СССР).
Ответ по сути: Я (пока) свободный человек в свободной стороне и пишу здесь как мне комфортней. Устраивает ответ? Или ты хотел узнать что-то другое?
ошибка Зеленского, что бывшая шестерка януковича -поросенко не осужден за свои преступления, поросенко только и ждёт, когда Зе оступится..
народ Украины ждёт перемен и осуждения режима мародера поросенко..
какие "преступления"? что у вас есть кроме заказняка от бениных шавок?
я я я я я я я ....
мои мой мой я я я я
мои ришення , я прийняв ... я я я
он себя слышит вообще?)
подумал даже шо айси ти ви отключило строку нравится не нравится
оказалось шо у петра она на самом дне. поэтому ни разу за всё выступление не появилась
у Вакарчука потом всё работало как надо)
судя по останней гастроли Данилыча в Минске))
Мабуть, тому, що боярин царські вказівки виконує, нє?
Баба і кіт @babaikit 51 мин.51 минуту назад
Чому він постійно висовує язика?
Но кого оно колышит, верно?
Чёт не помню такого..))
Шарикце Сiрко
И тогдп Петя сказал "да будет Роттердам" - и он был.
Кстати транзит угля через Беларусь в Украину за год
увеличился в 980 раз.
Все помнят ту знаменитую истерику порошенко, когда семенченко с ветеранами АТО заблокировали торговлю с ордло.Как он визжал, что мы потеряем деньги налогами, что замерзнем . Тогда все были просто поражены этим, так как все были уверены, что получаем уголь прямехонько из Роттердама)))
А теперь вот опять ложь. Это, оказывается, был ответ путину))
Ну, если предположить, что на всех нападет амнезия, то шанс у порошенко таки остаётся))
шобы боров со своим евросвинарчуками пролетел на выборах
электоральное поле у них примерно одинаковое
львов по идее скорее всего проголосует за своих, а не за винницких
если Славик пообещает категорически не брать кнура и членов его семьи в свою партию
я наверное проголосую за Славика, шобы был баланс какой то в раде против партии Зе
и Мишико надо брать, а то ни одного харизматичного политика в партии( Славик все таки больше артист ... стопудово от Мишико будет одна только польза, Славику даже делать ничего не надо будет, Мишико сам поснимает овечьи шкуры с зеленых))
так же могу поспорить на ящик пива шо скоро в голосе нарисуются садовой, березюк и прочие осколки самопомочи)
ДАВАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫЕ ЛИЦА В РАДЕ!
старые уже нарулили, шо мы теперь самые нищие и корумпированые
в одиночку пеця никогда не смог бы достичь такого "замечательного" результата
Не знаю - завидовать зебам или нет, что у них такая огромная голова, в которой могут умещаться кардинально противоположные вещи.