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 14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем

Председатели Верховного суда Валентина Данишевская, Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха, Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова, Совета судей Украины Олег Ткачук, Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) Зеновий Холоднюк, ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук выступают за скорейшее (1-2 месяца) проведение конкурсов на занятие вакантных должностей в окружных судах.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте ВСП в понедельник, отмечается, что с начала судебной реформы с 2016 года квалификационное оценивание по критериям компетентности, добропорядочности и профессиональной этики прошли 2701 судья, и продолжается квалификационное оценивания по 2586 судьям. В то же время за этот период более 2 тыс. судей были уволены с должностей, что существенно повлияло на укомплектованность судов и способность в разумные сроки обеспечивать рассмотрение дел, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в стране 14 судов не осуществляют правосудие в связи с отсутствием судей или полномочий у судей, в 154 судах количество судей, осуществляющих правосудие, составляет менее 60% от штатной численности. В результате нарушается право граждан на обеспечение государством доступа к правосудию", - заявляют представители судебной ветви власти.

Также, по их словам, остается нерешенной проблема существенной разницы в вознаграждении судей, которые еще не прошли квалификационное оценивание, в том числе по независящим от них причинам.

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"Решение кадровых проблем в системе правосудия значительно усложняют и длительные попытки блокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, осуществляемые как судебным, так и внесудебным способом", - сказано в заявлении.

Учитывая указанное руководители ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей считают, что первоочередная задача всех органов судейского управления – добиться существенных и немедленных сдвигов по решению комплекса кадровых проблем в системе правосудия.

"С этой целью рекомендуется: ВККС в сжатые сроки (1-2 месяца) объявить и провести конкурсы на занятие вакантных должностей в местных (окружных) судах для кандидатов на должности судей, прошедших специальную подготовку в НШСУ, а также в судах с кадровым дефицитом 50% и более; ВСП, ВККС, ГСАУ в течение III-IV кварталов 2019 года завершить перевод судей в апелляционные, а также во новосозданные местные (окружные) суды", - сказано в заявлении.

Также ВККС должна рассмотреть возможность ускорения проведения квалификационного оценивания. "При необходимости внести изменения в положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания… В приоритетном порядке провести квалификационное оценивание судей, у которых закончился пятилетний срок полномочий", - говорится в заявлении.

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В свою очередь ГСАУ должна определить оптимальное количество судей в апелляционных и местных (окружных) судах и ускорить получение результатов исследования по измерению нагрузки на судей и их утверждение Советом судей Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3131660
 
 
 Топ комментарии
 
Не понял?! А как же нечувана Рехформа судебной системы от Порошенко??? Брехня? 14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем в системе правосудия - Цензор.НЕТ 6202
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Члены ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей должны немедленно добровольно подать в отставку как на сегодняшний день главная причина коррупции и безнаказанности в судебных органах Украины!

Это и есть созданная парашенкой берлога разложения судебной системы Украины по-новому! Взамен портновско-киваловской системы рыгов.
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Затаились и ждали, когда рыгня вернется, благодаря таким зебилам, как ты.
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Да шо вони там рішають, ті суди. Чем больше заплатишь, тем быстрее суд победит))
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Правосудия у нас никогда не было -- было судилище кто больше дал того и тапки !!! Все эти судьи после пециного реформирования должны в срочном порядке замененны на молодых неиспорченных коррупциией обещаниями и связями с политикой !!!
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Ну и де ты таких возмешь?
В юридических учатся сплошь дети теперешней ментуры и судейских.
Получиш тоже самое,только очень голодных.
Наверное надо суд присяжных.
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А кто заплатил реформированным Саакашвили навсегда прокуратуре и суду, что они бесчестно стали его преследовать?
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Суды ниче не решают. Платят прокурорам. Они сначала меняют квалификацию дела на более мягкую. Потом приходят в суд с "пустой папкой" (были случаи когда вообще не приходят). Судья естественно отпускает преступника и становится "крайним" на крючке у того же прокурора.
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Не понял?! А как же нечувана Рехформа судебной системы от Порошенко??? Брехня? 14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем в системе правосудия - Цензор.НЕТ 6202
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Затаились и ждали, когда рыгня вернется, благодаря таким зебилам, как ты.
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Подлечиться тебе надо. Бегом к доктору профильному.
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зато твой профильный доктор патологоанатом
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Евгений Калашников, ты стал на форуме подрабатывать за Мендель? :D :D

Зеленский может стать инструментом реванша «Партии регионов», - Цыбулько Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/zelenskyy_mozhet_stat_ynstrumentom_revansha_partyy_regyonov__tsibulko_1542983

Команда Зеленского. Связи с Рюкзаковым, бывшие регионал и министр
https://www.liga.net/politics/articles/komanda-zelenskogo-lyudi-avakova-byvshiy-regional-eks-ministry

Дмитрий Разумков - сын влиятельного чиновника эпохи Леонида Кучмы и главный спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского. Туда его привел глава штаба Иван Баканов, и через два дня после встречи с кандидатом в президенты Разумков приступил к работе. До Зеленского молодой технолог успел поработать с «Партией регионов»
https://thebabel.net/texts/30053-komanda-prezedenta-spiker-komandy-zelenskogo-nachinal-v-partii-regionov-i-vel-v-prezidenty-sergeya-tigipko-kakoe-mesto-emu-prochat-vo-vlasti-v-profayle-thebabelya
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Не суетись! ЩА Зеля пришОл, Фсё пАрешаИтЬ, мля... 14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя - Цензор.НЕТ 7497
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...Сегодня - ровно три недели как у власти новая команда и уже ощутимы реальные, а не надуманные изенения. За долгое время, судьи стали спокойно, пусть и не в своих кабинетах, называть свою таксу. Полиция - расселась по кустам ловить нарушителей, как в старые времена, а участковые - взяли на себя функции решал и нотариусов, в одном флаконе, предлагая решать спорные жилищные вопросы в их кабинетах. Желающие занять какие-то должности или посты, получают в зубы прайсы, сколько и за что надо платить. Три недели! Понадобилось всего три недели, чтобы понять, насколько бездарной была люстрация государственных чиновников и особенно - судей...

Живите с этим! | Линия обороны
https://defence-line.org/2019/06/zhivite-s-etim/
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Не нашлось ни одного патриота-юриста, который бы за бесплатно объяснил - почему по принятым законам чиновники смогут восстановиться или избежать, как Богдан....
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Зерада, и где же ваши патриоты-судьи и патриоты-чиновники толпами ходят по Украине?
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Доброе утро. Причем тут Зеленский, к потужной судебной реформе Петра?
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при чем тут судебная реформа когда Зеля сам нарушает законы назначив Богдана руководителем АП?
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А при чём здесь сказки про реформу - волшебную палочку?
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При том, что твой "роботодавець", рассказывал сказки про "успешную реформу судебной системы". А туда входит и полный комплект судей на рабочих местах. За последние 3 недели я что-то не видел массовых увольнений судей. А ты? А значит вывод банален - начали всплывать все косяки "папередныкив". И этих косяков ещё не одна сотня всплывет.
И пока вам платит ЗП барыга, вы будете продолжать разгонять свою дудку, что во всем виноват Зеля. Благо, в конце июля украинцы окончательно выметут эту шваль метлой из правительства и вас вместе с ним.
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Ребёнок, реформа это - законодательные изменения, а в жизнь их претворяют фигуры вроде ныне любимого зерадой бывшего Рюкзакова, при наличии "гражданского общества" в виде диванной надстройки. :D
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Та ну нах.....хватит и этих взяточников и нахлебников
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Члены ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей должны немедленно добровольно подать в отставку как на сегодняшний день главная причина коррупции и безнаказанности в судебных органах Украины!

Это и есть созданная парашенкой берлога разложения судебной системы Украины по-новому! Взамен портновско-киваловской системы рыгов.
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некоторые работают не покладая рук. При получении взятки в размере $4 тыс. разоблачен судья Хозсуда Сумской области, - НАБУ.
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Я смотрю, мало кто понял, что это заявление можно было написать двумя словами - торги открыты)))
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А нельзя по примеру Казахстана британцев нанять? Думаю они не дороже возьмут за свою работу чем АтЄчЄствЄнные...
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непонятно...суд потужно отреформировали, 2тыс судей выгнали - остались одни честные...а кого ж там ловят на хабарях кожен день
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем
 
 
 
 
 
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