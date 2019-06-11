 14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем

В совместном заявлении, опубликованном на сайте ВСП в понедельник, отмечается, что с начала судебной реформы с 2016 года квалификационное оценивание по критериям компетентности, добропорядочности и профессиональной этики прошли 2701 судья, и продолжается квалификационное оценивания по 2586 судьям. В то же время за этот период более 2 тыс. судей были уволены с должностей, что существенно повлияло на укомплектованность судов и способность в разумные сроки обеспечивать рассмотрение дел, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в стране 14 судов не осуществляют правосудие в связи с отсутствием судей или полномочий у судей, в 154 судах количество судей, осуществляющих правосудие, составляет менее 60% от штатной численности. В результате нарушается право граждан на обеспечение государством доступа к правосудию", - заявляют представители судебной ветви власти.
Также, по их словам, остается нерешенной проблема существенной разницы в вознаграждении судей, которые еще не прошли квалификационное оценивание, в том числе по независящим от них причинам.
"Решение кадровых проблем в системе правосудия значительно усложняют и длительные попытки блокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, осуществляемые как судебным, так и внесудебным способом", - сказано в заявлении.
Учитывая указанное руководители ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей считают, что первоочередная задача всех органов судейского управления – добиться существенных и немедленных сдвигов по решению комплекса кадровых проблем в системе правосудия.
"С этой целью рекомендуется: ВККС в сжатые сроки (1-2 месяца) объявить и провести конкурсы на занятие вакантных должностей в местных (окружных) судах для кандидатов на должности судей, прошедших специальную подготовку в НШСУ, а также в судах с кадровым дефицитом 50% и более; ВСП, ВККС, ГСАУ в течение III-IV кварталов 2019 года завершить перевод судей в апелляционные, а также во новосозданные местные (окружные) суды", - сказано в заявлении.
Также ВККС должна рассмотреть возможность ускорения проведения квалификационного оценивания. "При необходимости внести изменения в положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания… В приоритетном порядке провести квалификационное оценивание судей, у которых закончился пятилетний срок полномочий", - говорится в заявлении.
В свою очередь ГСАУ должна определить оптимальное количество судей в апелляционных и местных (окружных) судах и ускорить получение результатов исследования по измерению нагрузки на судей и их утверждение Советом судей Украины.
В юридических учатся сплошь дети теперешней ментуры и судейских.
Получиш тоже самое,только очень голодных.
Наверное надо суд присяжных.
Зеленский может стать инструментом реванша «Партии регионов», - Цыбулько Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/zelenskyy_mozhet_stat_ynstrumentom_revansha_partyy_regyonov__tsibulko_1542983
Команда Зеленского. Связи с Рюкзаковым, бывшие регионал и министр
https://www.liga.net/politics/articles/komanda-zelenskogo-lyudi-avakova-byvshiy-regional-eks-ministry
Дмитрий Разумков - сын влиятельного чиновника эпохи Леонида Кучмы и главный спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского. Туда его привел глава штаба Иван Баканов, и через два дня после встречи с кандидатом в президенты Разумков приступил к работе. До Зеленского молодой технолог успел поработать с «Партией регионов»
https://thebabel.net/texts/30053-komanda-prezedenta-spiker-komandy-zelenskogo-nachinal-v-partii-regionov-i-vel-v-prezidenty-sergeya-tigipko-kakoe-mesto-emu-prochat-vo-vlasti-v-profayle-thebabelya
Живите с этим! | Линия обороны
https://defence-line.org/2019/06/zhivite-s-etim/
И пока вам платит ЗП барыга, вы будете продолжать разгонять свою дудку, что во всем виноват Зеля. Благо, в конце июля украинцы окончательно выметут эту шваль метлой из правительства и вас вместе с ним.
Это и есть созданная парашенкой берлога разложения судебной системы Украины по-новому! Взамен портновско-киваловской системы рыгов.
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