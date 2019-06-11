 14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем

В совместном заявлении, опубликованном на сайте ВСП в понедельник, отмечается, что с начала судебной реформы с 2016 года квалификационное оценивание по критериям компетентности, добропорядочности и профессиональной этики прошли 2701 судья, и продолжается квалификационное оценивания по 2586 судьям. В то же время за этот период более 2 тыс. судей были уволены с должностей, что существенно повлияло на укомплектованность судов и способность в разумные сроки обеспечивать рассмотрение дел, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в стране 14 судов не осуществляют правосудие в связи с отсутствием судей или полномочий у судей, в 154 судах количество судей, осуществляющих правосудие, составляет менее 60% от штатной численности. В результате нарушается право граждан на обеспечение государством доступа к правосудию", - заявляют представители судебной ветви власти.

Также, по их словам, остается нерешенной проблема существенной разницы в вознаграждении судей, которые еще не прошли квалификационное оценивание, в том числе по независящим от них причинам.

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"Решение кадровых проблем в системе правосудия значительно усложняют и длительные попытки блокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, осуществляемые как судебным, так и внесудебным способом", - сказано в заявлении.

Учитывая указанное руководители ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей считают, что первоочередная задача всех органов судейского управления – добиться существенных и немедленных сдвигов по решению комплекса кадровых проблем в системе правосудия.

"С этой целью рекомендуется: ВККС в сжатые сроки (1-2 месяца) объявить и провести конкурсы на занятие вакантных должностей в местных (окружных) судах для кандидатов на должности судей, прошедших специальную подготовку в НШСУ, а также в судах с кадровым дефицитом 50% и более; ВСП, ВККС, ГСАУ в течение III-IV кварталов 2019 года завершить перевод судей в апелляционные, а также во новосозданные местные (окружные) суды", - сказано в заявлении.

Также ВККС должна рассмотреть возможность ускорения проведения квалификационного оценивания. "При необходимости внести изменения в положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания… В приоритетном порядке провести квалификационное оценивание судей, у которых закончился пятилетний срок полномочий", - говорится в заявлении.

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В свою очередь ГСАУ должна определить оптимальное количество судей в апелляционных и местных (окружных) судах и ускорить получение результатов исследования по измерению нагрузки на судей и их утверждение Советом судей Украины.