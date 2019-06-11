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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:закон (2602) оппозиция (5250) Слуга народа (40) Стефанчук Руслан (23)

 Нужно честно урегулировать вопросы оппозиции, - Стефанчук об одном из первых законов "Слуги народа"

Представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчукзаявил, что "Слуга народа" хотела бы сформировать однопартийное большинство после досрочных выборов в Раду и первым делом намерена урегулировать деятельность оппозиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Первое, что мы хотим предложить, один из первых законов, это честно урегулировать вопросы оппозиции. Потому что и большинство, и оппозиция - это политические субъекты. И от того, как они будут бороться идеологиями, как они будут конкурировать между собой не путем договоренностей, квотного принципа представленности в правительстве и т.д., будет зависеть во многом и качество украинской политики", - сказал он.

Стефанчук заверил, что "Слуга народа" "настроена на конструктивное сотрудничество" с другими политсилами. В пример он привел работу с Верховной Радой и то, что Зеленский подает "все необходимые законопроекты". При этом ранее Зеленский назвал происходящее в Раде бунтом, поскольку не рассмотрена ни одна из предложенных им инициатив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: вопросы НАТО и ЕС нужно выносить на референдум, когда общество признает, что мы можем претендовать на членство

Напомним, 21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. В "Слуге народа" сказали, что программа-максимум - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку.

Источник: https://censor.net.ua/n3131658
 
   
 Топ комментарии
 
Шо хряк оппозиция не нравится ? Ох и новое рылище жуть
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Честно ? Вы опять людей считаете стадом ? Ваш "честный" проект закона об импичменте уже прочли.
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Пришла весна, пора сажать, кто то говорил, а вместо этого бурьян вылез, рыги себя чувствуют, как при Януковиче.
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Шо хряк оппозиция не нравится ? Ох и новое рылище жуть
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Щось Юзік чомусь в політику не йде. Мабуть фото в "ксіву" не влізе
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идёт. мажоритарщиком в Кривом Рогу.
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Згадав, кого він мені нагадує. 😁 Є мультик такий "Три богатирі на дальніх берегах". Там чудо його зовнішності боргові розписки збирало і ними народ тримало у своїх руках. А потім створило коаліцію з Бабою-Ягою і захопило владу на Русі. Нічого не нагадує? Звали цього персонажа Коливан. Хто може це зробити, зробіть гіфку з цим персонажем, або хоч кадр з мультика. 😊
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"Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож.."- время покажет..
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В нарофоминске и чите пусть показывает. Сепарье зеленомастное
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Как слащаво запели то рассийские соловушка.
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Скільки часу вам потрібно, щоб побачити, що це команда шулерів, яка свідомо ігнорує закони? Один раз - випадковість, два - збіг, три - закономірність. В цьому випадку буде лише втрата часу і шлях в безодню
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Честно ? Вы опять людей считаете стадом ? Ваш "честный" проект закона об импичменте уже прочли.
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Чогось в "слуги" хлебало як в не слуги. До чого це?
Потрібно йому до Мусійчука звернутись
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Пришла весна, пора сажать, кто то говорил, а вместо этого бурьян вылез, рыги себя чувствуют, как при Януковиче.
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СН+жопоблок+блок РабБоМед=коалиция...
Все остальные опозиция
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А кто будет оппозицией? Многолетнее ворье в образе жопоблока и петьки с типа обновленными лицами? Да их место в тюрьме - вот и все урегулирование...
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давай сначала тебя посадим лет на 20? просто так. собственно, как ты и предлагаешь. Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9259
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Снача было б неплохо еще голову ампутировать. Бо тварям шо в телике покажут - за то они и вопят.
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Я страну в оборонпроме не обворовывал, на Мальдивы под выдуманной фамилией не летал...
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зато клевету распространять отлично научился. а так как денег по решению суда за клевету ты не найдёшь, то будешь сидеть.
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при желании за месяц по телевизору можно убедить 73 % населения, что именно ты наводил пушки на блиндажи наших солдат
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Можете закидать меня тухлыми яйцами, но при Януковиче и партии регионов мне жилось лучше (в материальном плане) чем при этих порошенках, слугах народа и евроинтеграторов.
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знаем-знаем... "так херово, как при Порошенко, на расее не жилось ещё никогда".
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Я украинка.
А что касается вышеупомянутых персонажей то оно уже история.
Политические трупы.
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я прям по флагу вижу, что украинка. ага.
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Да мне все равно что там видишь. Доказывать тебе ничего не собираюсь
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вот и не надо. пишешь с Мальдив, что покупательская способность упала. на Бентли не хватает?
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Ты хохлушка, а не украинка! Ты готова уничтожить страну (вернее даже не думаешь об этом) ради доллара 8 и чтобы гаварить на рукам языке как привыкла.... (или что то в этом духе).
Ты классический представитель маргиналов и люмпенов
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Я разве это где-то писала? (про уничтожить страну?)
Я просто констатирую факт: при Януковиче реально было лучше. Не вникая в вопрос где он брал денег и что с ними делал.
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Когда с тобой будут что-то делать, по привычке, не вникай.
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Как я вас четко раскусил! Вот именно в этом и проблема, что вы и такие как вы, нихрена не вникаете, к чему приведут ваши конкретные действия, не интересуетесь, не анализируете...., а следствие этому развал страны, потеря государственности - но вы этого тупо не видите, не хотите напрягать мозжечок, потому что вам этого явно не сказали те на кого вы молитесь, а те кто сказали - враги!
Вы даже никогда не задумывались, чего стоил "доллар по 8", что на его поддержание сожгли все ЗВР, появилась куча долгов, пришлось всять 2 ярда у Расеи взамен на отказ от евроинтеграции....и произошел МАЙДАН!!!! Который у вас как бельмо на глазу, но вы же причин не видите, вам сказали простое объяснение, что это проделки госдепа и вам нормально!
PS Кстати "доллар по 8" купить по 8 в последние полгода было невозможно - продавали только банкам (в основном Привату) сжигая ЗВР, а банки через разные схемы выводили эту валюту поскольку реальный курс был около 13-15
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Немцы говорили, что при Алоизыче реально лучше было, чем при Веймарской республике. Не вникая в вопрос где он брал деньги и что он с людьми делал...
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Ну не получается у вас думать! Не надо - попытками думать, вы делаете хуже себе и окружающим, просто плывите по течению и главное не голосуйте больше!!!
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Это потому что вы плохо понимаете происходящее . А именно вам лучше жилось? Отлично в этом году Украина должна отдать 14 миллиардов долларов из тех что брал Янукович чтобы вы сейчас писали что вам хорошо жилось .а всего таких будет 70 и овоща и бабы Юли . Так шо взять в долг и прокутить можно конечно и вспоминать как хорошо тогда жилось но потом приходит время платежа по счетам
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Возможно и так.
Просто покупательная способность у меня была выше чем сейчас.
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...пока Бабломойский Приват не обокрал. а так да - Порох виноват...
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Приват націоналізовано у 2016 році. коли бакс вже виріс ..Дякуємо *козирній дамі Поросенка * - найкращому банкіру Гонтаревій ..!
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за то, что остановила политику прожирания ВВП, и создала рост ЗВР. но 73% насрать, что ВВП растёт. им главное, чтобы сортир не простаивал.
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😂😂😂я так понимаю из выше написанного мало что дошло ну то такое не обращайте внимания да при януковиче вам лучше жилось
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Еще лучше сысысыры. При Брежневе была колбаса по 2.20 и метро по 5 коп.
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я родилась при Горбачеве Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9879 cccр плохо помню если честно.
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а если 9 ошибок в слове Янукович, получится Порошенко
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во всяком случае этой физиономии раньше не видел...тут есть (хоть и небольшая) надежда на что-то лучшее, а в старых мордах папередников только безнадёга и мрак....
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Смотрю я на вот это "честное" рыло и рыдать хочется от умиления.
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Какой бунт если презедент распустил раду? На что он рассчитывал? Или клоуну никто не сказал что он радой не управляет а только может сотрудничать? Хотя для сотрудничества хоть немного ума нужно иметь.
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Мова !? Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3882
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Lvbnhj - что мова?

Перевести на мову твой постер, который ты выложил изыком оккупантов, да?
Нет товарищ - сам, сам...
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Mikhail Golub‏ @golub 12 мин.12 минут назад
Пишут, что бизнес-партнер Зеленского Баканов с фальшивыми офицерскими погонами не закончил даже ВУЗ со смешным названием.
То есть его назначение в руководство СБУ полностью незаконно.

Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7192
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пишуть, що в сусіди на сараї путін написано, а там дрова складено Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 938
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Сборище аферистов и ворюг предателей-марионеток,готовящих уничтожение Украины
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Володимир Кашуба:
Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1216Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6176Цього лайна в Україні взагалі не повинно було бути .
Але дякуючи пороху , вони живі , здорові і не сидячі ...
За 5 років підняли голови і сьогодні вже пруться не на зону а в Парламент...Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4842
Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4502ДЯКУЄМО...!!!Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2646

Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3338 Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3338

.Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8825....ОПОЗИЦІЯ ?
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Табакерка,правда в противоположной части тела. И это при зависании тушки голобородька на столбе
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Согласен, Пете место возле параши...это будет честно!
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Билет в один конец для антиукраинской оппозиции
Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2173

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Дуже, дуже демократичний намір - створити однопартійну більшість. А могли б забажати однопартійну Раду!
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"Слуга народа" хотела бы сформировать однопартийное большинство после досрочных выборов в Раду - сформировать однопартийное большинство после ого как рухнула надежда на улучшение жизни украинцев уже точно не получится. Вспомнился Труффальдино из Бергамо.
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Очень благородно, получить большинство в Раде и принять закон об опозиции, который обещал и не вполнил Петя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно честно урегулировать вопросы оппозиции, - Стефанчук об одном из первых законов "Слуги народа"
 
 
 
 
 
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