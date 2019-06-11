 Нужно честно урегулировать вопросы оппозиции, - Стефанчук об одном из первых законов "Слуги народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Первое, что мы хотим предложить, один из первых законов, это честно урегулировать вопросы оппозиции. Потому что и большинство, и оппозиция - это политические субъекты. И от того, как они будут бороться идеологиями, как они будут конкурировать между собой не путем договоренностей, квотного принципа представленности в правительстве и т.д., будет зависеть во многом и качество украинской политики", - сказал он.
Стефанчук заверил, что "Слуга народа" "настроена на конструктивное сотрудничество" с другими политсилами. В пример он привел работу с Верховной Радой и то, что Зеленский подает "все необходимые законопроекты". При этом ранее Зеленский назвал происходящее в Раде бунтом, поскольку не рассмотрена ни одна из предложенных им инициатив.
Напомним, 21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. В "Слуге народа" сказали, что программа-максимум - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку.
Потрібно йому до Мусійчука звернутись
Все остальные опозиция
А что касается вышеупомянутых персонажей то оно уже история.
Политические трупы.
Ты классический представитель маргиналов и люмпенов
Я просто констатирую факт: при Януковиче реально было лучше. Не вникая в вопрос где он брал денег и что с ними делал.
Вы даже никогда не задумывались, чего стоил "доллар по 8", что на его поддержание сожгли все ЗВР, появилась куча долгов, пришлось всять 2 ярда у Расеи взамен на отказ от евроинтеграции....и произошел МАЙДАН!!!! Который у вас как бельмо на глазу, но вы же причин не видите, вам сказали простое объяснение, что это проделки госдепа и вам нормально!
PS Кстати "доллар по 8" купить по 8 в последние полгода было невозможно - продавали только банкам (в основном Привату) сжигая ЗВР, а банки через разные схемы выводили эту валюту поскольку реальный курс был около 13-15
Просто покупательная способность у меня была выше чем сейчас.
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Вакарчук на выборах: Вакарчук против мажоритарки (11.06.19 01:58) « Политика Украины | Цензор.НЕТ...
Перевести на мову твой постер, который ты выложил изыком оккупантов, да?
Нет товарищ - сам, сам...
Пишут, что бизнес-партнер Зеленского Баканов с фальшивыми офицерскими погонами не закончил даже ВУЗ со смешным названием.
То есть его назначение в руководство СБУ полностью незаконно.
Цього лайна в Україні взагалі не повинно було бути .
Але дякуючи пороху , вони живі , здорові і не сидячі ...
За 5 років підняли голови і сьогодні вже пруться не на зону а в Парламент...
ДЯКУЄМО...!!!
.....ОПОЗИЦІЯ ?