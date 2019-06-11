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 Военнослужащим ВСУ пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС

Военнослужащим ВСУ пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС по формуле год за три.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом говорится в сообщении на сайте Оперативного командования "Север".

"Военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава Вооруженных Сил Украины пересчитают льготную выслугу лет за участие в операции Объединенных сил. Это предусмотрено Постановлением Кабинета министров Украины №435 от 22 мая 2019 года. Оно вносит изменения в другое постановление - №393 от 17 июля 1992 года "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны и членам их семей"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до начала операции Объединенных сил военнослужащие ВС Украины получали надбавку за льготную выслугу лет за участие в Антитеррористической операции. Вычислялась она как год за три.

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"С окончанием АТО и началом ООС законодательству потребовались изменения. Таким образом, они и были внесены в вышеуказанное постановление.

Поэтому, военнослужащим, участвовавшим в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будет пересчитана льготная выслуга лет. Пересчет будет осуществляться так же - год за три", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в командовании добавили, что согласно распоряжению министра обороны Украины от 4 июня 2019 г. такой пересчет в воинских частях должен осуществиться до 1 сентября текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3131653
 
 
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А савецким пенсионерам, коли пересчитают?
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Сыну Порошенко уже пересчитали военная плюс депутатская = 15000 гривен, а что у тебя меньше?
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кровопийцы! когда пенсию пересчитаете? Ворье это посадить на минимальную пенсию!
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Льгота на льготе и льготой поганяет...Половина страны в льготах за счет других..
они ж контрактники, подписывали договор, чи не?
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Они потому и договор подписывали, что к нему льготы прилагались, вот у ГПСУ Порошенко украл 850 000 000 гривен на выборы (свое фото с Путлером), и теперь не платят ни за поднаем, ни отпускных, ни матпомощи, не повысили на 30 процентов и люди побежали. Теперь границу с РФ начали срочники охранять, ещё чуть-чуть и срочники будут в ООС.
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Про охоронця Пецика не забудьте . Військовослужбовцям ЗСУ перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС - Цензор.НЕТ 2872
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