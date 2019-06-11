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Все про:Одесса (5475) пожар (3551) психбольница (108)

 Пожар в одесской психиатрической лечебнице: шесть человек погибли, еще пятеро - госпитализированы, - ГСЧС

В результате пожара в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" погибли 6 человек, еще 5 - госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 м². В 23:19 пожар был ликвидирован.

Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек (из них 4 человека умерли не приходя в сознание) и 6 из-за отравления угарным газом были госпитализированы в тяжелом состоянии (из них 2 человека умерли).

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Дополнительно в 4:20 11 июня был госпитализирован еще один человек в стабильном состоянии.

"Всего погибло 6 человек, госпитализированы 5 человек", - сказано в сообщении.

К тушению привлекались 57 чел. личного состава и 12 ед. техники ГСЧС.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3131652
 
 
 Топ комментарии
 
Не покаране зло у таборі Вікторія,повернулось до Одеси знову.
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Жаль погибших. Соболезнования родственникам. Поджог? Кому то понадобилась территория?
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сейчас начнется ... проверки ... расклады.... все как обычно пока петух жареный в попу не клюнет
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Не покаране зло у таборі Вікторія,повернулось до Одеси знову.
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Жаль погибших. Соболезнования родственникам. Поджог? Кому то понадобилась территория?
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думаете кто то пошел на массовое убийство людей из за территории?
Ведь потенциально там могли бы сгореть все...
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Это что единичный случай в Украине? К сожалению........
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ну, не знаю....
Я в поджог в этом случае не верю...
От слова совсем...
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Может сами сумасшедшие? Пиротехник какой сумасшедший? Смысла не вижу в сознательном поджоге.
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Валотька, свидєтєлей прідьоца убрать!
Пожежа в одеській психіатричній лікарні: шестеро людей загинули, ще п'ятеро - госпіталізовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2505
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в одесской психиатрической лечебнице: шесть человек погибли, еще пятеро - госпитализированы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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