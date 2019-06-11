 Пожар в одесской психиатрической лечебнице: шесть человек погибли, еще пятеро - госпитализированы, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 м². В 23:19 пожар был ликвидирован.

Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек (из них 4 человека умерли не приходя в сознание) и 6 из-за отравления угарным газом были госпитализированы в тяжелом состоянии (из них 2 человека умерли).

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Дополнительно в 4:20 11 июня был госпитализирован еще один человек в стабильном состоянии.

"Всего погибло 6 человек, госпитализированы 5 человек", - сказано в сообщении.

К тушению привлекались 57 чел. личного состава и 12 ед. техники ГСЧС.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.