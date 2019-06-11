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 Политика Украины
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Все про:Крым (21506) МИД (5013) Россия (72983) Климкин (2201) Международный суд ООН (85)

 После решений международных судов РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров по Крыму, - Климкин

Вердикты международных судов по делам Украины против России заставят вторую сесть за стол переговоров и говорить, в частности, о вопросах аннексии Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телепроекту Крим.Реалии рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я уверен, рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров ... Будет решение международного суда в отношении двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража относительно конвенции по морскому праву. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать", - заявил глава МИД Украины.

По его мнению, сначала Россия "будет вынуждена" обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.

"Но далее речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций ", - считает Климкин.

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После оккупации Крыма Киев предлагал Москве различные форматы и платформы для переговоров по Крыму, рассказал министр иностранных дел Украины, но Россия отвергала все предложения. Когда именно начнутся переговоры по Крыму, Климкин не решился спрогнозировать.

Глава МИД Украины также отметил, что украинские граждане, которые приезжают в Крым, не могут находиться в безопасности, и часть граждан России предпочитает отдыхать на курортах Турции, а не на оккупированном полуострове.

Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу 11 марта 2019 г. заявил, что Россия усилила группировку войск в оккупированном Крыму. По его словам, это "обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море".

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Послеоккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Источник: https://censor.net.ua/n3131651
 
 
 Топ комментарии
 
А нафіга ті переговори,якщо Кацапстан не виконує умови будь яких договорів?
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Не будем наивными,пока путлер не сдохнет и в Рашке вообще всё не начнёт разваливаться ничего нового с Крымом не произойдет.
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Да рыфляндцы ясно пояснили, что "ложат болт" на решения международных судов. Пога это не оборачивается "ударом по зубам" и кровавыми соплями, все бесполезно.
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А нафіга ті переговори,якщо Кацапстан не виконує умови будь яких договорів?
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пока будут климкины и их дети
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Ты кацапов и их детей имел в виду, глухарь вологодский? Ты не попутал присину и следствие, горец уральский??? Промолчал бы, мордвин, сошел бы за умного...
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Клімкін щірий "українець" з Курських земель))
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А твой зеленый форшмак из каких? Напомнить? Я тебе навскидку назову фамилии россиян, воевавших и воюющих за нашу Украину...тоже мне, мля, нашел аргумент...
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Да рыфляндцы ясно пояснили, что "ложат болт" на решения международных судов. Пога это не оборачивается "ударом по зубам" и кровавыми соплями, все бесполезно.
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Видишь ли, это - манера всех злостных диктатур. Корейский Пу Зырь Ин тоже плевать хотел на Трумпа, Японию, Сеул и прочие демократии...народопоголовье заискивает перед своим божком, нсит ошметья, питается херзнаетчем на первое и ТВ на дессерт. И так может продолжаться до бесконечности, пока не вымрет последний кацап. К тому же, они по натуре своей безолаберно относятся и к себе, и к окружению. Вот вспомни ваньку сусанина. Думаешь, из идейных соображений рашпиль польских граждан в болото завел? Откуда там идея...с перепою всё. Хотел быть полезным, а получилось, как с рогозинским космосом... кацапы, фуле...тупиковая ветвь развития хьюман нейшн...
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варвары и цивилизация с её методами решения не совместимы. злу должно противостоять другое, цивилизованое Зло.
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Угу это отлично конечно только вот с нашей стороны больше некому садиться за стол переговоров и отстаивать Украину и украинцев
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нужно было отстаивать крым , а не отдавать, военных копняками выгоняли с кораблей и никто не пикнул , кто приказал? думаю европа и америка, отдали крым по из распоряжению и не надо банить за правду
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Как отстаивать ? Без армии без президента? Кацапа иди нафиг 👉
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работа для климкиных-переливать из порожнего в пустое, А ПОЧЕМУ БЕЗ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА ОТДАЛИ КРЫМ КТО ПРИКАЗАЛ НЕ РЫПАТЬСЯ И ОТДАТЬ КРЫМ?
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Потому, что 73% за "надо просто перестать стрелять".
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Не будем наивными,пока путлер не сдохнет и в Рашке вообще всё не начнёт разваливаться ничего нового с Крымом не произойдет.
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Теперь понятно почему у вас ничего не пооучается. Потому ,что вы наивны и выглядите просто лохами.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Рашка сядет за стол переговоров по Крыму, только после победы Украины на Донбассе.
А от всяких "решений международных судов" ей ни холодно, ни жарко.
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росія давно би вже сіла за стіл переговорів. Їм сануції точно не на користь. Але вона має надію на своїх "героїв" 5 колону, які вивертають всю інформацію на користь росії. Чю ж інформацію читають і на Заході. Вони не дурні. У кацапів є надія, що вони за наш рахунок зроблять тут свої справи. Та і "нова влада" допомагає з перших своїх днів, чи по тупості, чи знають, що роблять.
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Зе всё просрёт Зелёным поносом. И Крым то же. Да, ЗеДебилы?

КРЫМ? ДА ЗАБИРАЙТЕ.



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Мне вот так больше нравится: После решений международных судов руководство РФ будет вынуждено сесть.
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Народная мудрость- "Дурний думкою багатіє.."
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Клипарт или дурак или руская падаль. Скорее второе. Ибо только дурак или агент влияния москвы может утверждать, листы А4 с текстами на английском могут заставить РФ убраться из Крыма.
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Вся эта эпопея с Крымом будет тянуться очень долго, пока ишак (Россия) не сдохнет. Причём сдохнет скорее не от санкций, а от дебильного управления, которое с каждым годом будет становиться всё дебильнее, отрицательный отбор в действии. За аннексию Крыма нет никаких серьёзных санкций, если кто забыл. Так, просто какие-то запреты на посещение Европы местными гоблинами, непосредственными исполнителями. Секторальные санкции были введены Европой за агрессию на Донбассе, причём только после того, как жареный петух клюнул сбили малайзийский Боинг (США всё же ввели их до того, на день раньше Боинга).
Если бы "европейские ценности" выражались для европейцев не в денежных суммах от Раши, а в принципах, то они уже давно моли бы обломать ОПГ, которой является называемое Россией государство. Если бы ввели жёсткие секторальные санкции, условием снятия которых был бы уход всех рашеншвайне из всех нерашинских территорий (Украина, Грузия, Молдова, Сирия) цель была бы уже достигнута.
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Климкин, как вырвался из плена , все больше стал говорить правильные вещи.
Рашка должна платить за украденное.
Украдены кроме полуострова месторождения газа вместе с вышками бойко, которые ну 6икак нельзя назвать 'наследием' незнамо чего. Это все нужно востребовать судами. Рашка должна платить огромные деньги за украденные территории. И это не продажа- это санкции, судебные иски и тд.
Они приняли позицию, что это вообще не обсуждается- вот о чем говорит климкин. Они согласны обсуждать только то, что хотят. Значит, нашим дипломатам есть над чем работать.
Верните Дещицу в Украину из изгнания, верните Сергеева в ООН - у нас есть проверенные и сильные кадры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле решений международных судов РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров по Крыму, - Климкин
 
 
 
 
 
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