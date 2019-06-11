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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (217) мажоритарный округ (59)

 Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук

Политическая партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду IX созыва будет добиваться отмены мажоритарной избирательной системы в Украине.

Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мажоритарных округов не должно быть вообще в украинской истории... Партия "Голос" сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка как позорное явление исчезло навсегда из истории", - сказал Вакарчук.

В то же время он выразил убеждение, что нынешняя власть, в том числе Президент, должны сделать все, чтобы "заставить этот парламент" внести изменения в избирательное законодательство относительно отмены мажоритарной системы.

"Ведь это коррупция, это рассадник тотальной безответственности, это то, что унижает людей. Вы себе и не представляете, насколько мы отстаем и политически, и экономически из-за того, что у нас до сих пор существует такое явление как мажоритарка. Поэтому партия "Голос" сделает все, чтобы к этому больше никогда не возвращаться", - добавил Вакарчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131647
 
 
 Топ комментарии
 
Мы идём в оппозицию к Зеленскому но у нас такая же программа как у него 😁👍🏻
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Опять назначили главного злодея... Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3527
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Мы идём в оппозицию к Зеленскому но у нас такая же программа как у него 😁👍🏻
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Должно быть наоборот. Списки отменить, а депутатов выбирать на округах. Только так можно иметь ответственную власть.
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Ага. Просто тупо скупать голоса лохтората на мажоритарных округах - это очень "ответственно".
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Там грантоедская тусовочка. Самопомичь номер 2.
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А якщо порівняти її з олігархічними слугами народу?
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Обе партии несут в себе грантоедов. Плюс у Бени там его дружбаны и друзья Зеленского, а у Зеленского какие-то кореши Пинчука, типа, Притулы с Нового Канала. Как-то так. Олигархи+грантоеды, короче. Ванговал еще месяц назад, что они передерутся. Так как грантоеды не умеют работать в команде.
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Відпочивайте. До виборів побачимо хто у кого є. Поки зрозуміло лише, що за Слуг народу не треба голосувати.
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Всё понятно уже. Единственная интрига та самая мажоритарка.
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российская нечисть за мажоритарку, потому что там коррупция.
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Коррупция плохо, но неконтролируемость мажоритарки хорошо.
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Так за гречку продавались люди. Это факт. Но теперь не за гречку, а можно просто песенки петь или шутить и зарабатывать на этом, а потом вводить огромные партии в Раду. Зачем платить больше, если можно нахаляву?
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никто не контролировал, как проголосовал взявший гречку
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Ну да. Оттого мажоритарка всегда была проблемой для вождей.
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Побачимо яка перша сотня партії Голос, але зрозуміла відсутність там регіоналів.
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А то можно подумать мутные субчики в закрытых списках - это прям высшая форма демократии! Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1562
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Когда Порошенко откроет первую сотню в своём списке?
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А шо такое? Пете есть что скрывать под номерами 21-100? )
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь? или как обычно? (обычно зяблик оказывается существом из рюцького мира) Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1817
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Кому "Петя", а тебе "Пётр Алексеевич". Распрындились тут всякие шмакодявки. ПрюЗедент хамло задаёт тон.
Сказано - сообщат. Рассуждать тебе не положено: во-первых неспособна, во-вторых снижает эффективность твоей основной говнометательной деятельности. Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8902
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь? или как обычно? (обычно зяблик оказывается существом из рюцького мира) Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1606
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Самое главное никто не предлагает уменьшить количество депутатов-дармоедов в 2-3 раза. Потому что в Зраду хотят попасть все.
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Предлагали Слуга народа
Сказали сделают перепись населения и предложат в соответствии с результатами переписи уменьшить кол-во депутатов
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Количество депутатов должно зависеть не от населения, а от их функций. Они входят в кучу комитетов и т.д. То, что они в реальности часто ничего не делают не отменяет того, что это предусмотрено.
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Размер страны не имеет значения. В футболе у каждой команды по 11 человек, а не зависит от размеров страны. Число присяжных в суде не зависит от различных факторов и т.д.
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А для чого Слуги народу, які мають статки більше, ніж у всього народу?
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Али -- мой тебе совет -- собирай в кучу всех своих и тикайте скопом в Турцию -- целей будете!
...щас украинцы понавибирают себе -- ой, зелен клен... -- с говна пенки.
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Количество народа уменьшилось процентов на 10%. А депутатов нужно уменьшить раза в 2. Тем более больше половины все равно не ходит на заседания и как видим один успевает нажать на кнопки за пятерых. Так зачем держать столько ворюг в парламенте? К тому же чем их меньше тем их легче контролировать.
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Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук

...я, натюрлихь, не Вакарчук -- но тоже петь умею! ...*)
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«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И верно ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
20 При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!» (с) Криладзе.
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-- у каждого павлина, есть простая куриная попка... (с)
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А як не зробите, то що тоді, СлавІк ?
Стрибнеш з мосту ? Чи знову втечеш з Ради ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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