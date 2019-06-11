 Партия "Голос" сделает все, чтобы "мажоритарка" исчезла навсегда, - Вакарчук

Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мажоритарных округов не должно быть вообще в украинской истории... Партия "Голос" сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка как позорное явление исчезло навсегда из истории", - сказал Вакарчук.
В то же время он выразил убеждение, что нынешняя власть, в том числе Президент, должны сделать все, чтобы "заставить этот парламент" внести изменения в избирательное законодательство относительно отмены мажоритарной системы.
"Ведь это коррупция, это рассадник тотальной безответственности, это то, что унижает людей. Вы себе и не представляете, насколько мы отстаем и политически, и экономически из-за того, что у нас до сих пор существует такое явление как мажоритарка. Поэтому партия "Голос" сделает все, чтобы к этому больше никогда не возвращаться", - добавил Вакарчук.
Сказано - сообщат. Рассуждать тебе не положено: во-первых неспособна, во-вторых снижает эффективность твоей основной говнометательной деятельности.
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...щас украинцы понавибирают себе -- ой, зелен клен... -- с говна пенки.
...я, натюрлихь, не Вакарчук -- но тоже петь умею! ...*)
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И верно ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
20 При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!» (с) Криладзе.
Стрибнеш з мосту ? Чи знову втечеш з Ради ?