 Дуда анонсировал обнародование соглашения по усилению военного присутствия США в Польше

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Reuters.
"Сегодня мы говорим об усилении присутствия в США и о переходе ко второму этапу", - сказал Дуда.
По его словам, он ожидает укрепления командных структур, материально-технического обеспечения и специальных сил.
"Это увеличение как количества, так и качества", - заявил он.
Также обсуждалась посадочная полоса для дронов, добавил Дуда.
Помощник президента Польши Кшиштоф Щерски сообщил, что во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом будет объявлено о политическом соглашении, а технические переговоры продолжатся.
Дуда рассказал, что переговоры о совместном финансировании остаются открытыми.
"Для нас очевидно, что если наша безопасность укрепляется, то мы точно участвуем в расходах. Процент обсуждается, но это камень преткновения", - сказал он.
Дуда пригласил Трампа принять участие в мероприятиях посвященных 80-й годовщине вторжения нацистской Германии, которое ознаменовало начало Второй мировой войны.
Войска США уже присутствуют в Польше в рамках соглашения от 2016 года с военным альянсом НАТО в связи с аннексией украинского Крыма Россией.