 Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, поддержали парламент Молдовы

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении ФРГ, Франции, Великобритании, Польши и Швеции, размещенном на сайте немецкого МИД.

"В нынешнем конституционном кризисе мы рассматриваем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя молдавского народа и как наиболее соответствующее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ЕС внимательно следят за недавними событиями в Республике Молдова и считают, что демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства.

Страны, выступившие с заявлением, призвали к спокойствию и сдержанности, напомнив, что ответственность за разрешение конституционного кризиса в Молдове мирными средствами несут все стороны.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.