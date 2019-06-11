 Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, поддержали парламент Молдовы

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении ФРГ, Франции, Великобритании, Польши и Швеции, размещенном на сайте немецкого МИД.
"В нынешнем конституционном кризисе мы рассматриваем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя молдавского народа и как наиболее соответствующее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в ЕС внимательно следят за недавними событиями в Республике Молдова и считают, что демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства.
Страны, выступившие с заявлением, призвали к спокойствию и сдержанности, напомнив, что ответственность за разрешение конституционного кризиса в Молдове мирными средствами несут все стороны.
Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.
10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.
02 Май 2019
Президент Украины Пётр Порошенко способствовал снятию введённых ранее Киевом санкций с "Молдавского металлургического завода" (ММЗ), который является одним из главных источников доходов бюджета самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики. Такое утверждение содержится в расследовании программы "Схемы" - совместного проекта украинской службы Радио Свобода и телеканала "Перший", в котором принимал участие сайт RISE.Moldova.
Как утверждается в расследовании, Порошенко принял это решение незадолго до выборов президента Украины в этом году по просьбе премьер-министра Молдавии Павла Филипа. Его, в свою очередь, называют ставленником молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который опосредованно имеет отношение к работе ММЗ. Плахотнюк называет свои личные отношения с Порошенко "дружескими".
ММЗ находился под украинскими санкциями с середины 2018 года, однако 19 марта 2019-го, за несколько дней до выборов, был решением Совета безопасности и обороны Украины, утверждённым указом президента, исключен из санкционного списка.
В распоряжении журналистов проекта "Схемы" оказалось письмо Филипа, в котором он просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "разблокировать деятельность этого важного экономического субъекта".
Кроме того, как утверждается в расследовании, даже когда завод находился под санкциями, с Украины туда по-прежнему поставлялся металлолом - через молдавскую фирму-посредника.
Авторы расследования считают, что действия украинских властей в этом случае противоречат их же собственной политике борьбы с сепаратизмом и непризнания поддерживаемого Россией Приднестровья.
Порошенко, Плахотнюк, а также украинские и молдавские чиновники расследование не комментировали.