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 Экономика, Общество
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 "Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны

Государственный концерн "Укроборонпром" уведомил Министерство обороны Украины о неготовности заключить контракты на поставку новейших украинских танков Т-84 БМ "Оплот" в связи с продолжающимися работами по импортозамещению составляющих, которые изготовляли в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ведомстве на запрос "Радіо Свобода".

В Минобороны сообщили, что в 2019 году не заключали контракты на изготовление танков "Оплот" с "Укроборонпромом". Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова проводит исследовательскую работу по замене российских деталей, которая пока не закончена.

БМ "Оплот" был принят на вооружение в 2009 году, но в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.

В октябре 2015 года начальник бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник заявлял, что в следующем году украинская армия начнет закупать танки Т-84 "Оплот".

Также читайте: МО забраковало сталь из стран ЕС и НАТО для производства БТР-4. "Укроборонпром" обвинил министерство в срыве производства бронетранспортеров

Источник: https://censor.net.ua/n3131643
 
 
 Топ комментарии
 
144 успешных реформ, одна из них - эта "Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4281
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А мародёр Порошенко уверял, что уже избавились от рашистских комплектующих...
Чтобы сдох этот липецкий сосунок пуйла.
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Что и требовалось доказать. Брехливые с.ки
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Что и требовалось доказать. Брехливые с.ки
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Прикольно.
Для тайландов всё хорошо.
А вот как для ВСУ = ну никак не выходит.
Свинарчуки и Главкабан = вот проблема.
А не "импортозамещение".
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Англичане всю войну через третьи страны покупали у фашистов нужные комплектующие приборы, оборудование сырьё и т.д Наши тоже наладили подобный трафик. Но нужно было оболгать Пороха и продажные журнашлюхи канал спалили. Вот теперь у ВСУ нe скоро появитьсявозможность стрелять на передовой. Сами козлы, всё сами
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Покупали у русни и канал спалили перед русней? 😁 русня думала что то англичане покупают?
жжёшь 👍🏻😁
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А мародёр Порошенко уверял, что уже избавились от рашистских комплектующих...
Чтобы сдох этот липецкий сосунок пуйла.
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Так не обманул, просто забыл уточнить, что танков пока тоже нет
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Це зрада !11 Повернить свинарчукив1!11 Вони завезуть контрабасом росийськи детали и заплатят в до рос. бюджету!11
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БМ "Оплот" был принят на вооружение в 2009 году, но в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не поступили. Источник: https://censor.net.ua/n3131643

-
Странно, а Пеця говорил что за 5 лет добился полного импортозамещения, и что у Укроборонпрома все хорошо, Свинарчук на своем месте!
Кстати, Свинарчука посадил Пеця, и старшего и младшего? Кто скажет?
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свинарчук на втором месте в списке слуги урода
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Ого. Вот ето поворот. танки до сих пор не поставлялись в армию? А куда же Петя в прошлом году выделил 300миллионов на закупку танков Оплот? Вай-вай, Порося опять всех ******* а денежки украло. Вот вам и самая сильная рехвормированная Петина армия. За 5 лет Порося них*я вообще не сделало кроме как воровало. Рашка прекратит поставки дизтоплива и запчастей и танки не выедут из ангаров. Что скажите порохососы?
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Деньги пошли на ракетную програму "Нептун". Не, - не слышал?!
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Угу. Скоро окажется что и ето фейк для ура-патриотов. Парашенко мастер шоу делать и лапшу вешать одновременно залезая людям в карман.
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А там все комплектующие заменили или нет?
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щас порохотвари расскажут, что во всем виноваты "зебилы"...
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А может спросят у вас, говнюков дырявых, из чего вы танки делать будете.
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Из ваших чугунных черепков, поклонники мародёров!
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сейчас порохобыдло пришло права качать почему раньше не ходили когда марадёр армию обворовывал?
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Забыли как ветеранов на колени ставили , правильно вас порохоскотами называют.

"Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 6958

"Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4979

"Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 3906

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Парашенко: Украина избавилась от росийской енергетической зависимости и комплектующих для бронетехники.
2019 год, 5 дней после выборов.: В Уркраине может произойти коллабс и кризис в связи с угрозой прекращения поставок из Росии углеводородов и топлива.
Дайте Пете еще 5 лет. Он готов еще ссать вам в уши с новым ентузиазмом.
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вам шашечки или ехать? при пете танки выходили с завода. а вот при зеле будут выходить??
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То неправильные мародерские танки были. Правильные и честные не должны стрелять.
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Будут. В этот раз Украина свынарчуков не потерпит.
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А я скажу про ядерну зброю, якої позбулася Україна...

З 2009 року Україна не може налагодити випуск нового танку, бо не "імпортозамістили" якісь детальки... ДО ОДНОГО ТАНКА.
А тепер уявіть собі, як би Україна "імпортозаміщала" всю інфраструктуру з проектування,виготовлення, випробування, зберігання та можливого застосування ядерної зброї та її носіїв. Скільки б це коштувало, і скільки б тривало. А якщо взяти до уваги свинарчуків?..
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щас порохотвари расскажут, что во всем виноваты "зебилы"...
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Там вон в самом начале уже сказали. Даже пример Англии привели.
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Підприємства військової техніки в руїнах. Ні запчастин, ні комплектуючих українські заводи не випускають. Все, що втирають ЗМІ - пуста пропаганда для замилювання очей й відкату бабла. Які ще нові деталі зі старими злодіями?
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Совсем ипанулись соевые будко строители.....5 лет прошло....дичь!!
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5 лет смеялись над козломордыми а оказалось сами них*я делать так и не умеем. Да и не собирались. Лес продавать в Европу гораздо легче ведь да в Польшу на клубнику ездить гастарбайтерами.
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Приходит домой Ваня из Свердловска, а ему Маня говорит - "убили нашего сыночка хахлы проклятые!"
а тот такой - "да, из танка, где стоят сделанные мною детали".....
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Ерунда. Давайте дружно посмеёмся над заглохшей один раз "Арматой"! А-ха-ха!
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і так відомо що без російських комплектуючих до української військової техніки українська армія була б більш вразлива до російської агресії.
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А ещё любители Порошенко говорили, что Антонов все российские комплектующие заменил. Только производство встало. А ведь самолёт-то будет посложнее танка.

Выведет история на чистую воду Порошенко!
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Получается для поставок в Тайланд во время войны покупали у врага комплектующие при этом говорили что это полностью украинские комплектующие...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны
 
 
 
 
 
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