Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ведомстве на запрос "Радіо Свобода".
В Минобороны сообщили, что в 2019 году не заключали контракты на изготовление танков "Оплот" с "Укроборонпромом". Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова проводит исследовательскую работу по замене российских деталей, которая пока не закончена.
БМ "Оплот" был принят на вооружение в 2009 году, но в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.
В октябре 2015 года начальник бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник заявлял, что в следующем году украинская армия начнет закупать танки Т-84 "Оплот".
"Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны
Государственный концерн "Укроборонпром" уведомил Министерство обороны Украины о неготовности заключить контракты на поставку новейших украинских танков Т-84 БМ "Оплот" в связи с продолжающимися работами по импортозамещению составляющих, которые изготовляли в Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ведомстве на запрос "Радіо Свобода".
Для тайландов всё хорошо.
А вот как для ВСУ = ну никак не выходит.
Свинарчуки и Главкабан = вот проблема.
А не "импортозамещение".
жжёшь 👍🏻😁
Чтобы сдох этот липецкий сосунок пуйла.
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Странно, а Пеця говорил что за 5 лет добился полного импортозамещения, и что у Укроборонпрома все хорошо, Свинарчук на своем месте!
Кстати, Свинарчука посадил Пеця, и старшего и младшего? Кто скажет?
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2019 год, 5 дней после выборов.: В Уркраине может произойти коллабс и кризис в связи с угрозой прекращения поставок из Росии углеводородов и топлива.
Дайте Пете еще 5 лет. Он готов еще ссать вам в уши с новым ентузиазмом.
З 2009 року Україна не може налагодити випуск нового танку, бо не "імпортозамістили" якісь детальки... ДО ОДНОГО ТАНКА.
А тепер уявіть собі, як би Україна "імпортозаміщала" всю інфраструктуру з проектування,виготовлення, випробування, зберігання та можливого застосування ядерної зброї та її носіїв. Скільки б це коштувало, і скільки б тривало. А якщо взяти до уваги свинарчуків?..
а тот такой - "да, из танка, где стоят сделанные мною детали".....
Выведет история на чистую воду Порошенко!