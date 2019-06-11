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 Шесть вузов "минировали" в Харькове 10 июня, правоохранители эвакуировали 13 550 человек

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 165 тысяч квадратных метров помещений и 28,6 тысяч квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 13 550 человек.

Согласно данным Отдела коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, площади Конституции, улицах Маршала Бажанова, Сумской и Алчевских, поступило на электронную почту учебных заведений 10 июня, информирует Цензор.НЕТ.

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

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Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3131642
 
 
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Пора увеличивать наказание для звонарей! Шесть вузов "минировали" в Харькове 10 июня, правоохранители эвакуировали 13 550 человек - Цензор.НЕТ 6795
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Сьогодні теж десь біля 11 не працювала м.Театральна та м. Золоті ворота🤔
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а у нас "Ашан" уже несколько раз "минировали"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШесть вузов "минировали" в Харькове 10 июня, правоохранители эвакуировали 13 550 человек
 
 
 
 
 
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