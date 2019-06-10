 Арест бывшему "министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому продлили еще на два месяца

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Суд рассматривал ходатайство о продлении ареста экс-министру на протяжении трех заседаний. Прокурор Игорь Корженко подал его еще 4 июня, однако тогда судьи не успели вынести по нему решение и перенесли его оглашение на 6 июня.

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На заседание 6 июня не явились адвокаты, которые защищали Михальчевского ранее, но пришел новый защитник Игорь Колесников. Он попросил объявить перерыв для конфиденциальной беседы с клиентом, и рассмотрение ходатайства о продлении ареста отложили еще раз – до 10 июня.

В этот день Колесников пытался, используя разные процессуальные нормы, оттянуть вынесение решение по поводу меры пресечения. Вначале он долго спорил с полицейскими и требовал, чтобы они сели подальше от его стола и не подсматривали в документы. Потом он дважды подал ходатайство об отводе прокурора. Первое судьи отклонили, второе отказались рассматривать и заявили, что адвокат злоупотребляет правом на отвод. Затем защитник заявил отвод судьям, те отказались его принимать.

После этого адвокат попросил дать ему время на ознакомление с материалами дела и объявить перерыв до 13 июля - дня, когда истекал срок ареста Михальчевского.

Председательствующая судья Мирослава Марченко отказалась удовлетворять эту просьбу. Тогда экс-министр заявил, что отказывается от услуг адвоката Колесникова, поскольку суд не дает ему возможности исполнять свои обязанности. После этого адвокат Колесников покинул зал. Вслед за ним из помещения ушли судьи, объявив, что направляются в совещательную комнату для вынесения решения о мере пресечения. Через полчаса судья Марченко огласила, что арест Михальчевскому продлен на 60 дней - до 6 августа.

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Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

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С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.