 В футбольном отборочном цикле Евро-2020 Украина побеждает в домашнем матче Люксембург

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко), Цыганков (Соболь), Зинченко, Яремчук.

Люксембург: Морис, Шано, Жерсон, Перейра, В. Тилль, О. Тилль (Тюрпель), Баррейру, Янс, Да Граса, Да Мота (Бенси), Родригес

Гол: Яремчук, 6.

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