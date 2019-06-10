 В футбольном отборочном цикле Евро-2020 Украина побеждает в домашнем матче Люксембург

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко), Цыганков (Соболь), Зинченко, Яремчук.
Люксембург: Морис, Шано, Жерсон, Перейра, В. Тилль, О. Тилль (Тюрпель), Баррейру, Янс, Да Граса, Да Мота (Бенси), Родригес
Гол: Яремчук, 6.
я второй раз развязываю с алкаголем из-за них, в ядерный пепел.
поздравляю сборную и всех.......
нет у нас таких.
как же 25% получить?
Ладно, главное победа и три очка. Теперь нужно брать максимум с Прибалтами, и путевка в кармане👍
Львов арена просто монстры. Поддержка просто сумасшедшая. Спасибо 😊
я еще в первом матче говорил, не надейтесь на прогулку, особенно после матча с Литвой.
Нам осталось еще четыре игры:
Литва-Украина 07.09
Украина-Литва 11.10
Украина-Португалия 14.10
Сербия-Украина 17.11
А у нас наливали до 7 утра...
...пьют много, но неумело и по-детски -- их ещё учить и учить -- как ветеран -- отвечаю! *)
...подходит чувак: Сигареткой не угостите? -- по-английски ботает...
-- А ты кто?
-- Поляк.
-- Точно не русский?
-- Век воли не видать!
-- Ну, тогда садись и кури!
...по-ходу, ещё кацап московский подрулил -- тоже ему покурить нашару захотелось... -- получил в печень от "ирландцев" -- в итоге -- охрана вынесла падшее тело...
Шо хотел сказать: Я обоих защитников по номерам растащил -- одного из кустов вынимал за поясной ремень -- но они бойцы!
Так шо -- я сказал -- все услышали. Украина гасит всех!