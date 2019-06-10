 "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах

Об этом говорится на facebook-странице политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Постпраймериз официально начались! Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов в избирательный список не достоин быть в нем и на это есть объективные причины - напишите нам об этом! Спасибо за то, что помогаете прозрачно формировать партию", - информируют в партии.
Напомним, на съезде партии "Слуга народа" 9 июня была представлена первая сотня партийного списка политсилы.
Порошенко причастен к убийству Небесной сотни на Майдане, ибо защищал своего шефа Януковоща, у которого работал министром эконом. развития
Последние две фотки я не видела
Демократія* , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі)
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
Он не верит в больший процент на выборах или прячет от всех нас остальных кандидатов?
Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа;
Александр Ткаченко
Ну и далее по списку топ 100.
ЗЕбилы пробивают очередное бездонное дно!