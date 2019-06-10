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 "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах

В партии Владимира Зеленского предлагают сообщать о недостойных, попавших в список на парламентские выборы 21 июля.

Об этом говорится на facebook-странице политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Постпраймериз официально начались! Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов в избирательный список не достоин быть в нем и на это есть объективные причины - напишите нам об этом! Спасибо за то, что помогаете прозрачно формировать партию", - информируют в партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина" проходят в Раду. Еще три партии имеют шансы преодолеть 5% барьер, - опрос центра "Социальный мониторинг"

Слуга народа объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах 01

Напомним, на съезде партии "Слуга народа" 9 июня была представлена первая сотня партийного списка политсилы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131639
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз ви розумієте друзі,чого зелевилупки хникали,коли ми 25% казали,що нас більше,чим їх ніби і 75%.Бо то так і є.
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(с)
С огромным интересом ждал список "Слуги народа".
Дождался.
От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го! Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтесь.
Далі буде
С Муликом связана интересная история. Этот ломатель системы вышел из Партии Регионов 20 фев. 2014, когда после расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика активисты пошли громить его ресторан в центре города. Просто спасал своё барахло. 5 лет сидел на попе ровно, и вот тебе.
Еще одного карася вам поймал:
87. Клочко Андрей Андреевич. Барыга, ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" Человек Рудьковского, от Блока Левых сил лез в ВР в 2014, а от Відродження(ексПР) - в 2015 в Киівську міську раду. Сразу видно, идейный товарищ. Ага.
82. Салийчук Александр Вячеславович. Ничего особенно, просто директор мясокомбината. Занимался чувак колбасой, а теперь решил стать новым лицом в политике. Так прям пришел, и сказал: возьмите меня в Верховну Раду. И ведь взяли. Святые люди.
81. Гутцайт Вадим Маркович Фехтовальщик, директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. Экспомощник депутата Эльбруса Тедеева. Да, того самого, регионала. Имеет орден от Януковича. Муж Оксаны Гутцайт. Возможно, наш будущий министр спорта.
77. Тарасов Олег Сергеевич "УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ СОЮЗ" Бенефициар и засновник 13(!) компаний. Лес, хлебзавод, продукты, агрокомплекс, і т.д. Ну такє...тоже чувак пришел в политику с горящими глазами.
72. Сова Александр Георгиевич Ювелирный дом SOVA Jewels - Ювелирні золоті прикраси. Золотое будущее Украине обеспечено. Но если нет, то хотя бы Зеленскому.
Штааа? 70. Козак Владимир Васильевич Этот не ошибка, граждане? я знаю только одного Козака Владимира Васильевича: экс-керівник "Укрзалізниці", міністр інфраструктури України Януковича, член ПР, корупционер. Ну скажите, что это полный тезка, ну плз!
62. Крячко Михаил Валерьевич Еще одно "новое лицо", 9 лет работы в горсовете и облгосадминистрации Запорожья, начинал еще во времена Януковича.
54. Кириченко Николай Александрович ЧАСТНАЯ АГРОФИРМА «ЗЛАГОДА», директор Депутат Харьковской областной рады VII созыва. Новое лицо в политике.
52. Культенко Артем Валерьевич "СПІЛКА ІНВЕСТОРІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА" "КЬОРТІС ГРУП" "БУДМАШСЕРВІС"
49. Бабий Роман Вячеславович В 2014-м балотировался в ВР от Гриценко. Сбежал от него к Зеленскому. Ну ооочень хочет человек стать слугой народа. Люблю таких.
46. Ковалев Артем Владимирович "1+1 ПРОДАКШН" Все понятно, человек Коломойского.
45. Галачук Вадим Сергеевич Головний юрист передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юрист Ющенко, був довіреною особою Миколи Катеринчука. Новое лицо уже 17 лет.
44. Кисель Юрий Григорьевич Три будівельні компанії.
42. Воронов Владимир Анатольевич Международное Брендинговое агентство Владимира Воронова. Спец по запудриванию мозгов. Архинужный человек в команде.
41. Гусев Юрий Вениаминович В политике с 20-и лет. Тягался с Хорошковским, був радником головы Херсонской ОДА, министра финансов, министра экономики, министра экологии, министра инфраструктуры, заст. министра обороны. Работал в Приватбанке. Человек Коломойского.
40. Завитневич Александр Михайлович СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД. Власник.
39. Ионушас Сергей Константинович Юрист, сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем шоумена при регистрации торговых знаков.
38. Кривошеев Игорь Сергеевич КВНщик. С таким депутатом украинцы точно не заплачут.
37. Неклюдов Владлен Михайлович прокуратура Дніпропетровської області. Поющий прокурор. Пел еще Пшонке. А вот юрист так себе: набрал невысокий бал по предварительному тестированию: 14 место из 16. А по результатам теста на общие способности вообще оказался предпоследним. Ну, Ок.
33. Спивак Дмитрий Павлович Редкая гнида из окружения Натальи Королевской, автор и ведучий Медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите.
28. Сушко Павел Николаевич Кинопродюсер.
22. Холодов Андрей Иванович Крупный бизнесмен, светский лев.
Так же в списках Слуги российского народа обнаружены аваковские псы.
4. Арахамия Давид Георгиевич
Этот верный пес Авакова угрожал убийством журналисту Шапошникову.
https://www.youtube.com/watch?v=3Bc0iH9lL3g
Да-да. Это именно ему сегодня так лестно пел оды Цензор. Все мы понимаем почему Бутусов это делает. ))
https://censor.net.ua/news/3131414/mne_otkrovenno_strashno_idti_v_radu_no_s_sotneyi_energichnyh_lyudeyi_mojno_organizovat_chtoby_v_strane
12.Криклий Владислав Артурович. Глава ВСЕХ сервисных центрорв МВД, Который спустя полгода после своего назначения купил шикарную квартиру в центре Киева за 250 000 долларов.
19. Монастырский Денис Анатольевич
Бывший помошник советника Авакова - Антона Геращенко
Будет заниматься "реформированием" правоохранительной системы
Плюс мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, йопта.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
Завтра еще про чувих напишу, это только чуваки были.
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Почему свинарчук Рошен не проводит праймериз а прётся со своими воровскими гнидами к корыту, опять грабить Украину?
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Порошенко защищал администрацию Януковича во время Майдана, за что и получил по морде от протестующих.
Порошенко причастен к убийству Небесной сотни на Майдане, ибо защищал своего шефа Януковоща, у которого работал министром эконом. развития
"Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 8362
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Последние две фотки я не видела
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что казать то хотел?... или для 73% объяснений не нужно?... "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 4302
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Благодарят за гречку ))
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Ватная массовка за деньги сначала целовала руки овощу, потом Рошену...
"Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 8196
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о, как всё поменялось, теперь один малой придурок с прыжка зрителей в лоб целует.

"Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 4106
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свинарчук в тройке лидеров избирательного списка
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Он должен быть на всех бигбортах страны 😂
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Демократія, це коли ОХЛОС* і ІДІОТИ* виконують рішення ДЕМОСУ*.
Демократія* , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі)
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
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Тут вся партія недостойна. Бо прагне стати такою собі українською "Єдіной рассєєй". І прикривається при тому словами про відповідальність. Заборона на вогонь у відповідь на війні (все-таки було на рівні усного наказу, про що свідчать недолугі спроби такої собі пані Мендель виправдати шефа подачею різних версій) - хіба це відповідально? Вони хочуть всю владу. А де мої представники? Хто буде представляти мою думку у Раді? Чи я і мільйони таких, як я будуть усунені від прийняття рішень у рідній державі? Однопартійність - це вже було. І у сирисири, і у третьому рейху, і у саддамівському Іраку, і в Ірані, і у Північній Кореї. Тому у політичний бан потрібно відправляти всю партію
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а все ваши возражения посчитаем за шутку
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😂😂😂😂лошары налетай страной народовластие ёпта 😂😂😂
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А что там Пеця объявил? Первую 10 своего списка - пес?
Он не верит в больший процент на выборах или прячет от всех нас остальных кандидатов? "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 128
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ви краще за Зе дивіться, у пеці все пучком. один забродський,джемілєв десятки Зебілів вартий. кожен!
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А Джемилев и Чубаров заодно? А почему один в ПЕСе, а другой в партии Смешка, которого связывают с Медведчуком - но оба были раньше в БПП?
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а спитайте напряму в чубарова.чи сцикотно? зрештою вас шановний то обходити немає. один забродський вартий сотні Зе сцикунів,пардон уставшіх ат вайни
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а где можно спросить напрямую у Чубарова?
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так они все недостойны. там нет ни одного, кто имеет опыт ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА... клоуны...
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Люблю наблюдати пилаючі дупи порошкососів...Жгите "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 593
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Просто, иногда, заванивается от плоских шуток, поэтому требует регулярного проветривания...
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Зеленский, записывай:
Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа;
Александр Ткаченко
Ну и далее по списку топ 100.
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владімір, кловун сраний, ні один достойний кандідат не піде до вашої команди. бо ваша команда-то є зброд афєрістів, ділєтантів і п"дарасів.
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Но никакого открытого общения не намечается. Сначала там закрыли калитку и просто сказали, что Вовы нету дома. Потом - приехали пожарные и заявили, что в АП у кого-то загорелась какая-то пятая точка. В общем - открытость вроде и есть, можно в лесу на пуфике пожрать шаурму и что-то такое пошухарить, но на этом открытость и заканчивается "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 4009
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богдан говорит, что он ещё уроки не сделал "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 4805
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послали в пешее секс путешествие сказочного

"Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 1450
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Зеля спитав: "а де у вас тут шаурма ?" А Йенс йому відповіда - "там" .
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Интересуюсь знать, что именно должен сделать кандидат, чтоб стать недостойным: вытолкнуть бабушку на дорогу; убить соседскую собаку; съесть пирожное в супермаркете и не заплатить? Кто, кто именно будет собирать сплетни про кандидатов и судить достойно это или нет?
ЗЕбилы пробивают очередное бездонное дно!
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никто ничего не поменяет, очередная моча в очи бабушек с якобы смартфонами
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Приємно споглядати, як кочевряжить порохотягів. Не можу діждатися виборів до ВР, щоб сповна насолодитися картиною, як вони будуть битися в припадочних конвульсіях
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Соплі Каломойського вже подали скаргу у вигляді петиції що він сам не достойний свого посту! Де його особиста відповідь?
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Мне вот интересно, и праймериз и постпраммериз касаются только 100 первых кандидатов в списке. По опросам СН заведет в ВР не менее 200 человек. Что это за люди, которых нам стыдливо не показывают?
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А те, кто идут от "Слуги народа" по мажоритарке - не обсуждаются?
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думаю из партии должен выпилиться ватный ЗЕБИЛ!.... может забрать с собой свои 73 процента.... ЗЕ За - пАребрик!
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Зовсім за дебілів зелений електорат тримають.
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Щас порохоботы всех вычеркнут "чтоп Куйло не напал" традиционно веская причина!
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Все! Вы знаете, вопрос поставлен не верно- вот скажите, а что в том списке исключительно все "достойные" люди? То есть, каким критериям достоинства соответствует тот или иной кандидат? Вот раньше были веси- потом сословия- сейчас- абсолютно ничего! Это исключительно субьективный выбор человека которому доверили на выборах 47.45 процентов выборцев- то есть демократическое большинство! Честно сказать- я большинство из них даже и не знаю! Или если знаю- то совершенно в других областях- не политических! Понимаете! Так и хочется задать вопрос- А вы кто такие люди, чтобы управлять целой страной? Вы хотя бы управляли ну например, колохозом, или предприятием! Что вы достигли на своих поприщах- если я о вас ничего не знаю! Вот Порошенко, при всех его недостатках, я знаю! Я вижу результаты его трудов в различных областях, бизнесс, Президенство, Депутатство- к этому можно по разному относится- но его результаты вполне успешны и главное жизнедеятельные, то есть реальные, их можно пощупать, или оценить! Согласитесь, это факт, вы же не будете отрицать что Рошен- это успешный брендовый бизнесс, конкурентноспособный с другими похожими предприяьиями в этой сфере. Порошенко его создавал и развивал, на основе опыта предыдущих поколений в том числе и при Совке! Я имею ввиду Кондитерскую фабрику им Карла Маркса в Киеве, одно из лучших предприятий бывшего Союза! А что создал Торчок и Ко? Смеялся над недостатками других, Шут при Короле, которому было позволено все! Мне это напомнило знаменитую сцену из Романа Графиня Де Монсоро, когда Де Бюсси приходит на прием Короля Франции и застает там известную картину- когда Король Генрих и его Шут Шико оделись в одну и ту же одежду , и Шико восседал на троне Франции вместо Короля. И когда Де Бюсси начал приближаться к настоящему Королю ,чтобы приветствовать его как положену суверену, тот возразил, вы перепутали - вы что не видите где Король? На что де Бюсси извинился и подойдя к Шуту - приветствовал его как Короля со словами примерно такого содержания -"Простите Ваше величество ,так легко перепутать когда Король так похож на Шута, но еще хуже когда Шут занимает место Короля".
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Так а про достойних можна детальніше? А то одні недостойні.
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Лучше сообщать о достойных. Намного проще получится. Даже для зе...этих. До двух, максимум трех, они в состоянии, я надеюсь, посчитать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах
 
 
 
 
 
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