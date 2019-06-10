 "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах

Об этом говорится на facebook-странице политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Постпраймериз официально начались! Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов в избирательный список не достоин быть в нем и на это есть объективные причины - напишите нам об этом! Спасибо за то, что помогаете прозрачно формировать партию", - информируют в партии.

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Напомним, на съезде партии "Слуга народа" 9 июня была представлена первая сотня партийного списка политсилы.