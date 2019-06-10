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Все про:Одесса (5475) пожар (3551) психбольница (108)

 Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека. ФОТОрепортаж

Вечером 10 июня в Одессе улице Академика Воробьева горит здание психиатрической больницы №7.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет издание Одесса-медиа.

Как говоря очевидцы, огонь охватил помещение, где находятся ветераны и лежачие больные. На место пожара уже прибыли десять пожарных расчетов.

Из горящего здания разносятся крики, спасатели пытаются эвакуировать людей.

Как сообщил корреспондент издания с места событий, в результате пожара погибли несколько человек. Информация о других пострадавших уточняется.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из горящего помещения. Известно уже о 30-ти спасенных. По официальным данным среди погибших - медсестра и трое пациентов больницы.

По словам работников медучреждения, огонь охватил отделение геронтологии.

Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 01
Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 02
Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 03
Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 04

Фото: Максим Войтенко

Источник: https://censor.net.ua/n3131638
 
 
 Топ комментарии
 
Вот как вы конченные даже в такие темы свою политоту плетете. Выборы закончились.... Ауууу...
Вам даже горе людское пофигу- боты конченные.
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что то слишком много смертей и катастроф с приходом зеленского.. видимо пропал везде контроль на местах, потому что Зе с шаурмой сэлфится и выбирает себе новое здание для АП вместо того, что б заниматься проблемами страны
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Пора и психбольницу консервировать и строить на её месте ТРЦ.
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закон надо принять. на пожарище только то, что было раньше или сквер на 100 лет Пожар в одесской психбольнице - в огне погибло четыре человека - Цензор.НЕТ 4844
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лучше на месте церкви или в церквях, как раньше было. Хоть что-то полезное могли бы делать, хотя этим упырям еще меньше доверия, чем психбольницам. Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи - Цензор.НЕТ 1969
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Та какой на хрен там ТРЦ, это Слободка - кладбище, онкоцентр, больницы, психушка и наркота. Депрессивнейший район. Торговля и развлечения, там весьма специфические, с криминальным душком понятия)
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Опять какое-то чмо слегка облегчило себе жизнь... Пожар в одесской психбольнице - в огне погибло четыре человека - Цензор.НЕТ 2265
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на их месте должен был быть зеля, падла
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Вот как вы конченные даже в такие темы свою политоту плетете. Выборы закончились.... Ауууу...
Вам даже горе людское пофигу- боты конченные.
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закрой поддувало, вы зелеботы хуже всяких ботов тут засрали
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Подгорает у лахты. Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека - Цензор.НЕТ 3163
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что то слишком много смертей и катастроф с приходом зеленского.. видимо пропал везде контроль на местах, потому что Зе с шаурмой сэлфится и выбирает себе новое здание для АП вместо того, что б заниматься проблемами страны
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зеленый превратиться со временем в чёрного по количеству смертей и п-ца...
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Интересно выглядит психиатрическая лечебница, хуже гостевых домиков в маетках Конча-Заспы и Козына.
А говорят - рехформы от Супрун пошли полным ходом, да.
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Кажуть, якщо розумний, то це надовго.
Якщо дурень, то назавжди...
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Бедные люди!Ужас какой. Мои соболезнования. И опять, никто не понесет наказания!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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