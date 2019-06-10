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Все про:ДТП (5589) Конотоп (56) Сумщина (670)

 Суд арестовал полицейского, который сбил в Конотопе ребенка на пешеходном переходе

10 июня Октябрьский районный суд Полтавы арестовал на два месяца инспектора сектора реагирования патрульной полиции Конотопа, который сбил на пешеходном переходе ребенка

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно решению суда, полицейский может выйти из СИЗО, если внесет залог в размере 57 тыс. грн. Кроме того, правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей на два месяца.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, отметили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы

Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в ​​Конотопе. Ребенка госпитализировали.

Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3131637
 
 
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А почему не арестовали родителей ребенка?
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Если каждый будет перебегать дорогу а не переходить то водителей не станет ,пора на коников садиться .
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У редакторов цензора похоже проблемы со зрением что не смогли посмотреть видео этого инцидента, там переходом и не пахло.
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там переход, тіко світофора нема - обіщали до 1 сєнтябра поставити
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найєхал??? та там мальчік лєтєл мєтров підісят!!!!
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