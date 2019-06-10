 Суд арестовал полицейского, который сбил в Конотопе ребенка на пешеходном переходе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).



Согласно решению суда, полицейский может выйти из СИЗО, если внесет залог в размере 57 тыс. грн. Кроме того, правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей на два месяца.



В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, отметили в ГБР.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы

Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в ​​Конотопе. Ребенка госпитализировали.

Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.