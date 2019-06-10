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Все про:Лавров (1622) ПАСЕ (1299) Россия (72983) Паскье (3)

 Глава ПАСЕ обсудила вопрос возвращения делегации РФ с Лавровым

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье провела телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Разговор была сосредоточен на вопросах сотрудничества между ПАСЕ и Российской Федерацией, особенно учитывая принятие регламентным комитетом доклада о процессе принятия решений в Парламентской ассамблее относительно полномочий и голосования, которое будет обсуждено Ассамблеей 24 июня", - сообщили в ПАСЕ.

Также в понедельник, 10 июня, президента ПАСЕ встретилась с представителями Госдумы и Совета федерации РФ. В Ассамблее отметили, что целью встречи является "продолжение диалога об отношениях между Парламентской ассамблеей и российским парламентом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются

Напомним, 3 июня регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

Также на Цензор.НЕТ: "Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ

Россия в июне 2017 прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Зато Россия спекулирует этим вопросом и заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Читайте также: Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3131636
 
 
 Топ комментарии
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А зачем им ещё к делегации РФ ещё и лошадь понадобилась???
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Кокетнічає? Та навішо?
Воно ірже. Бо інакше не вміє
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Я думаю Узеленский полностью поддержит ваши начинания молодцы 👍👍👍
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Шоколадній епохі кінець!!!!!!!!!
Ми зе ..... дота теж за вазвращєніє кацапов братттєв в ПАСЄ!!!!!!!!!!!!
І сватофф нам вєрнітє!!!!!!!!!!!!
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Ничего подрубий с колалицеей все разрулят.
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Торчок уже зеленый должен все разруливать! Интересно, оно хоть завтра без шаурмы ,где нибудь появится?
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Хомо политикус - отборные твари. Ни чести, ни совести, ни принципов.
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Украине нужно хлопнуть дверь и покинуть это продажное сборище европидоров.
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при чем здесь деньги, украинцы сами сделали свой выбор - выбор 73 процентов...
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Украине нужно срочно восстановить свой ядерный потенциал,чтоб ракеты доставали до москвы и брюселя .для уважения ,для начала хватит .
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При кучмо переговорщике и марионетке
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Это дорогое удовольствие. Придется пожить как КНДР, но у КНДР хотя бы надежная крыша в лице Китая есть. Будут ли США и далее поддерживать Украину, если Украина пойдет против своих обязательств о нераспространении ядерного оружия, я не знаю.
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Так начебто бепепешники в ПАРЄ Ар'єв, Береза, Геращенко, Гончаренко вже всіх перемогли і навіть Аграмунта у відставку відправили. Чи знову сбрехали і за п'ять років тільки пересрались з усіма європейськими партнерами?
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Так у нас уже почти месяц, как новый президент - гигант внешнеполитической мысли и вообще отец демократии с булавой в руках. Он булавой в ПАСЕ ка-а-ак махнет, и всё сразу порешает. А если серьезно -- Это его непосредственная зона ответственности согласно конституции. Это именно его работа. Вон у него для этого сколько "вумных" советников есть. Ну и?
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Нарисуйте плакат с Боингом и подпишите *ПАСЕ ПЛЕВАТЬ НА ТЕРРОРИСТОВ УБИВШИХ 300 ЧЕЛОВЕК В ТОМ ЧИСЛЕ 82 РЕБЕНКА*. А не сопли жуйте
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следующий шаг - снятие с ********* санкций... спасибо, зебилы...
вы, ублюдки, достойны только презрения...(
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Телепузик зеБЕнин скис? Интересы Украины предал?
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А чего, чем больше убиваешь европейцев тем сильнее тебя боятся а значит и уважают. Предлагаю подать в ПАСЕ заявку на вступление Гитлера и Сталина.
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Зачем такие крайности, достаточно предложить своей стране, на которую напали (предполагая что в конфликте ЕЕ ВИНА) перестать, В КОНЦЕ ТО КОНЦОВ! стрелять и заявить на весь мир, что в конфликте, МЫ должны договориться, ГДЕ ТО ПО СЕРЕДИНЕ!!!...
Зебень, это обычный предатель, а скорее всего, ничтожество, работающее на предателей....
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Вся ПАССЯ отсасы...ла у Лаврухи, было видимо очень засекреченно, у них все типа Панина, им всё равно, мужики или бабы,там походу свингерская организация "ПОССОСЕ" называется
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Сменили Президента на ... шмарклю ---вот результат !
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С Гитлером тоже переговоры вели, а многие поддерживали. Венгрия как пример.
Европа на очке
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Ось вам і п'ятирічні досягнення п.парашенко, на Україну забили уй бо торгівля з окупантами не припинялася ні на мить
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_Похер! Беспринципность и бесхребетность Европы (в данном случае) - это имманентное свойство самой Европы, не зависимо от внешних факторов.
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Непонятная организация, с непонятными целями
Единственное что понятно, этим бездельникам нужны бабки что бы за что то жить
И поэтому они готовы подставить задницу любому кто платит
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ой чую,вдует им путя и СП-2 и Хельсинки...а там и в Париж "вайдёт"... Глава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим - Цензор.НЕТ 5644
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вот вам громада и ЕС...с СП-2...за бабло готовы продать даже свои "принципы"..."глубочайшая азабоченность",мля... Глава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим - Цензор.НЕТ 8000
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава ПАСЕ обсудила вопрос возвращения делегации РФ с Лавровым
 
 
 
 
 
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