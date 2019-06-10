 Глава ПАСЕ обсудила вопрос возвращения делегации РФ с Лавровым

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Разговор была сосредоточен на вопросах сотрудничества между ПАСЕ и Российской Федерацией, особенно учитывая принятие регламентным комитетом доклада о процессе принятия решений в Парламентской ассамблее относительно полномочий и голосования, которое будет обсуждено Ассамблеей 24 июня", - сообщили в ПАСЕ.
Также в понедельник, 10 июня, президента ПАСЕ встретилась с представителями Госдумы и Совета федерации РФ. В Ассамблее отметили, что целью встречи является "продолжение диалога об отношениях между Парламентской ассамблеей и российским парламентом".
Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются
Напомним, 3 июня регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.
Также на Цензор.НЕТ: "Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ
Россия в июне 2017 прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Зато Россия спекулирует этим вопросом и заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.
Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.
Читайте также: Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ
Воно ірже. Бо інакше не вміє
Ми зе ..... дота теж за вазвращєніє кацапов братттєв в ПАСЄ!!!!!!!!!!!!
І сватофф нам вєрнітє!!!!!!!!!!!!
вы, ублюдки, достойны только презрения...(
Зебень, это обычный предатель, а скорее всего, ничтожество, работающее на предателей....
Европа на очке
Единственное что понятно, этим бездельникам нужны бабки что бы за что то жить
И поэтому они готовы подставить задницу любому кто платит