EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1240  33
Материалы по теме:
Все про:Киев (17572) суд (22198) евромайдан (6770)

 Снайперу "Омеги" Хмелю, подозреваемому в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, еще смягчили меру пресечения

Печерский райсуд Киева 10 июня смягчил меру пресечения экс-бойцу подразделения спецназа "Омега", снайперу Дмитрию Хмелю.

Об этом журналисту Insider сообщил прокурор Игорь Земсков, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим - с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивирует тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР не готово принять огромное количество резонансных дел, которые перейдут в нему из ГПУ с 2020 года, - Закревская. ВИДЕО

Мера пресечения действует до 9 августа. Кроме того, сам Хмель в ходе заседания сообщил, что ему необходимо работать, поскольку у него жена без работы. Он заявил, что у него на иждивении малолетний ребенок.

Напомним, Дмитрий Хмель служил в спецназе "Омега" во время событий Майдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

5 июня 2019 года Хмеля отпустили под домашний арест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3131635
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро ордена і премію дадуть в резиденції губернатора Зєлороссії.
 показать весь комментарий
 
Дефективный, у кого булава тот за все и отвечает. В том числе и за суды. У Президента достаточно рычагов влияния на судебные решения. Как помиловать российского шпиона из обменного фонда, так это он может, а как внести апелляцию на решение суда, который выпустил убийцу... то - это не я, это Петя виноват.
 показать весь комментарий
 
тоді можна вийти на замовників - а вони не дозволяють на себе вийти ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро ордена і премію дадуть в резиденції губернатора Зєлороссії.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
звісно дадуть - а ви будете , й надалі , "хероїчно" строчити в інтеренті Снайперу "Омеги" Хмелю, подозреваемому в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, еще смягчили меру пресечения - Цензор.НЕТ 6748.......
 показать весь комментарий
 
 
Вроде сейчас Петя с Гнойсманом стараются. Или кто по твоему в ГПУ работает и в судах рехвормированных Петей? Или тебе лишь бы высраться?
 показать весь комментарий
 
 
До 5 июня он находился за решеткой. Кто по-твоему до кенгуризации работал в судах и ГПУ Снайперу "Омеги" Хмелю, подозреваемому в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, еще смягчили меру пресечения - Цензор.НЕТ 4195
 показать весь комментарий
 
 
Серьезно? А что судьи после 5 июня поменялись? Да и что 5 лет не хватило чтобы его посадить как и тысячи других предателей, убийц и сепаров?
 показать весь комментарий
 
 
Почему при Порошенко он сидел за решеткой, а при Зе-бене вышел?
 показать весь комментарий
 
 
ееее, але. С такими темпами ему еще компенсацию и пожизненную пенсию дадут с льготами и лицензией на отстрел биндер
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тупоголовый при чем здесь Зеленский, если сейчас все суды до сих пор под порохом.
 показать весь комментарий
 
 
Дефективный, у кого булава тот за все и отвечает. В том числе и за суды. У Президента достаточно рычагов влияния на судебные решения. Как помиловать российского шпиона из обменного фонда, так это он может, а как внести апелляцию на решение суда, который выпустил убийцу... то - это не я, это Петя виноват.
 показать весь комментарий
 
 
Как ты можешь что-то доказать, если у зебилов в методичке всего одна фраза "во всем виноват Петя".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохобот-это диагноз,вы тупее и дебильнее даже чем расейская вата
 показать весь комментарий
 
 
боров - кастрированный самец свиньи (из энциклопедии).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну зачем так котигорично, они примерно на одном уровне.
И в случае с порохоботами я все же надеюсь, что это какое-то временное помешательство, а не неизлечимый диагноз, как у ваты.
 показать весь комментарий
 
Помиловать През может, а вот посадить или осудить - нет.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
спостерігаємо "реформовану" офшоренком судову систему !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
соя работает
 показать весь комментарий
 
 
осталось наградіть і виплатіть компєнсацію
 показать весь комментарий
 
 
Не захотели довести революцию до конца, уничтожить физически тех против кого шел Майдан, в результате потеряли время и страну.
 показать весь комментарий
 
 
Что то я не понял есть труп. пуля. оружия. хозяин оружия. В чом сложнось сложить 2+2
 показать весь комментарий
 
 
тоді можна вийти на замовників - а вони не дозволяють на себе вийти ...
 показать весь комментарий
 
 
Заказчики всем давно известны. но доказать это не так просто А в этом деле если есть факты то всё ясно
 показать весь комментарий
 
Сложность в том что убийца пообещал назвать заказчика если его посадят. Вот рыго-соевые и крутятся-вертятся чтобы всех отмазать. А больше 100 человек расстреляно в центре Киева и пригородах по посадках, так ето всем плевать и даже Европа язык в жопу засунула. Вот такая демократия и эуропэйские ценности
 показать весь комментарий
 
 
Ты ещё тысячи на востоке расстрелянных добавь)))
 показать весь комментарий
 
А че свинорылые, забыли как вы вместе с Парашенком, Яйценюком, Паршивским и Рюкзаковым разгоняли палатки на Майдане и кричали что революция закончилась, всем убираться на фронт?
 показать весь комментарий
 
 
Надо расследовать сколько людей могла погубить снайперка Пашинского,а не переводить стрелки на невиновных
 показать весь комментарий
 
 
Та дійсно, Слуга народу людей набирає у парламент, а тут такий фрукт сидить, якому щей сім'ю треба годувати. Про дитину, курва, дбає.... а коли стріляв у людей на Майдані, - про дітей не думав?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнайперу "Омеги" Хмелю, подозреваемому в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, еще смягчили меру пресечения
 
 
 
 
 
 вверх