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 Политика Украины
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Все про:референдум (1228) членство в НАТО (317) членство в ЕС (188) Стефанчук Руслан (23)

 Стефанчук: вопросы НАТО и ЕС нужно выносить на референдум, когда общество признает, что мы можем претендовать на членство

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук завил, что необходимо разработать механизм "предохранителей" - вопросов, которые не могут выноситься на референдум.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Стефанчук отметил, что необходимо на законодательном уровне максимально правильно сформировать механизм, чтобы дать украинцам возможность по определенным вопросам высказать свое мнение и позицию.

По его словам, этот механизм касается, в первую очередь, предохранителей, в частности, вопросов, которые не могут выноситься на референдум, предохранителей о количестве квалифицированного большинства принятия по отдельным вопросам, когда недостаточно больше половины голосов.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", - указал Стефанчук.

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Он вспомнил слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что тому легко было ехать подписывать Беловежское соглашение в декабре 1991 года, потому что "за ним стояла воля украинцев".

"Мы считаем, что по таким судьбоносным вопросам, которые касаются вообще судьбы всей страны, нам крайне необходимо иметь понимание и консенсус в государстве", - убежден представитель "Слуги народа".

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Стефанчук указал, что есть решения, которые разъединяют, и, по его мнению, такие решения не нужно выносить на референдум. Он привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против".

"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. Потому что этот вопрос разъединял, а не объединял. Поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом", - пояснил Стефанчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131634
 
   
 Топ комментарии
 
Надо признать , что с Украины уехали люди , остались одни Зебилы .
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Губернатор Зєлароссії буде готувати країну до вступу в Нато?
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"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки".

Поскольку против Зели явно больше 25% (и это точно покажут выборы в ВР), предлагаю Зелю вместе с этой говорящей свиньёй пока вынести за скобки. Стефанчук: вопросы НАТО и ЕС нужно выносить на референдум, когда общество признает, что мы можем претендовать на членство - Цензор.НЕТ 9342
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Я за клованів а тому згоден..з клованом головного клована..
Общєства должно пахать на зе коломобарабаса а по вєчєрам 95 свати..А про єси і нати то до ліпєцких сінарчукоф..
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ця жирна свиня, стефанчук, знає про що хрюкає. ні в які єс і нато зєбіли з каламойськими і ахмєтовими не підуть, бо там їм красти не дадуть.
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А почему мы должны слушать эту говорящую голову? Там у них нескончаемый словесный понос. Богдан о референдуме,Шихвер о продаже Сватов в Россию. Стефанчук против НАТО И ЕС? Зе сам иьястняется через переводчика. Какое отношение к Украине имеет вся эта мешпуха? Ехали бы к себе в Герцлию,там и картопелька дешевше и газу меньше идет на отопление.
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Этот бородатый жирдяй не в курсе, что о том, что мы можем претендовать на членство в НАТО, судить будет НАТО, а не наши ЗЕрагули?
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ну і харя у цього представника і меле таке що ні на що не налазе зе зе зе
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У стран Европейского союза одобрено соглашение о выдаче преступников Соединенным Штатам. Дальше продолжать ? Беня делает себе коридор отступления в Ростов. Вот и цель референдума. Сказать Вам какой будет результат референдума ?
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та уже можно догадаться...Зе-лохорат может "празднавать"..."нейтралитет"... Стефанчук: вопросы НАТО и ЕС нужно выносить на референдум, когда общество признает, что мы можем претендовать на членство - Цензор.НЕТ 8111
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команда Зе-точно не самостоятельная,уверенная в своих силах и стремлениях команда...они тупо не доверяют своему народу,делу Революции Достоинства,и наконец -своей АРМИИ...вот это "прагаласавали"...!!! ГАНЬБА!!! теперь -жрите,не "зарехверендутйеся"... Стефанчук: вопросы НАТО и ЕС нужно выносить на референдум, когда общество признает, что мы можем претендовать на членство - Цензор.НЕТ 3375
ещё нет и месяца-а уже-"дехволт", "снять блокаду" ,"не стрелять", "гражданский конфликт" ,
"павстанцы"...и конечно -"рехверендумы"...дебилы.мля...
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Днепровско-криворожская банда имеет приказ ит хозяев Бени: не выпускать Украину из статуса Центральной Африки.
Все их заявления, действия и проч. вытекают именно из этого приказа.
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Ну а пока в НАТО вступить не получается - можно временно вступить в ОДКБ. НАТО за скобки. Но это временно, потом всем ОДКБ в НАТО вступим.
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свинарчук а ни че что путь в нато и европу прописан в конституции....будешь отменять?
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Будут саботировать. Такое умышленное безделье труднодоказуемо, даже если речь зайдет о реальной ответственности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтефанчук: вопросы НАТО и ЕС нужно выносить на референдум, когда общество признает, что мы можем претендовать на членство
 
 
 
 
 
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