 Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ.

В сообщении отмечается: "В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Сейчас продолжается, назначенная постановлением Шевченковского районного суда г.. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Заметим, что в соответствии с ч.6 ст. 244 УПК следователь судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которому необходимо поручил проведение экспертизы.

Материалы по визиту вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербурге могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства.

Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Администрации президента Украины рекомендуют Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в Россию.