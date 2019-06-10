 Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ.
В сообщении отмечается: "В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко.
Сейчас продолжается, назначенная постановлением Шевченковского районного суда г.. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.
Заметим, что в соответствии с ч.6 ст. 244 УПК следователь судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которому необходимо поручил проведение экспертизы.
Материалы по визиту вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербурге могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства.
Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ".
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Администрации президента Украины рекомендуют Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в Россию.
Петя пишеться з великої літери, а «обещАнная» через «А»...
ICTV
https://www.youtube.com/watch?v=am1_RfD7jlg
https://bykvu.com/bukvy/119764-makhinatsii-v-oboronke-i-khishcheniya-v-gosinvestproekte-chem-izvesten-gusev-iz-spiska-slugi-naroda
Ору!
Академію праці, соціальних відносин і туризму розглянув Ваш запит повідомляє, що згідно архівних даних відсутня інформація про навчання #Баканова Івана Геннадійовича (02.05.1974 р.н. іпн. ХХХХХХХХХХХХХ), а диплом серії ХХ №ХХХХХХХХ нашим учбовим закладом не видавався.
Ще одиного спалили в ще одній брехні. А, що там з Зе, в нього хоч диплом справжній?
Заживем по новому, правда зебильчики?
..
.
Демократія , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі) .
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
А результати в лігі сміху чи в 95 паржать озвучать???
Сейчас продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда г.. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3131630
ЖТО ПРИКОЛ НАД УКРАИНЦАМИ?