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 Политика Украины
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Все про:Бойко (819) Медведчук (864) Россия (72983) СБУ (13507)

 Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины выступила с комментарием по поводу визитов украинских политиков к чиновникам высокого ранга в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ.

В сообщении отмечается: "В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Сейчас продолжается, назначенная постановлением Шевченковского районного суда г.. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Заметим, что в соответствии с ч.6 ст. 244 УПК следователь судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которому необходимо поручил проведение экспертизы.

Материалы по визиту вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербурге могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства.

Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Администрации президента Украины рекомендуют Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в Россию.

Источник: https://censor.net.ua/n3131630
 
   
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Почему от генпрокурора никакой реакции не поступило за посещение рашки.
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Государственная безопасность - область работы СБУ. ГПУ тут открывает дело по представлению СБУ.
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А почему тогда Луценко сам побежал открывать дела после недавнего минского сходняка?
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Пишуть, в очільника СБУ липовий диплом, що він не навчався в Академії туризму. Це якраз та ситуація, коли не знаєш що гірше, наявність диплому туриста чи його відсутність.

Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію - Цензор.НЕТ 7832
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Если что - очильнык СБУ выглядит иначе и его фамилия Грицак. Между прочим, герой Украины.
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в офіційній відукстці. Саме сьогодні СБУ очолює зебіл.
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Це не ваша справа. Де він навчався. ЦРУ і ФБР не проти - і дуже добре. Цього достатньо.
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А что по первой поездке в мацкву при пете? Где быстрая обещенная реакция?
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Ну чому ви такі неписьменні?
Петя пишеться з великої літери, а «обещАнная» через «А»...
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Ну а мацква то правильно, языковед соевый, с включенной автомат. проверкой?
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Смотрю эфир. Армия, мова, томос...заезженная пластинка... А график доверия на экране всё четко показывает. Люди в этот треп с патриотичной слезинкой и дрожью в голосе - уже не верят.
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то ваши проблемы,во что вы верите...но по вере и воздастся
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не бл. кловану сраному верят!73% верят в 4000евро зарплаты и камуналку как в ссср.а получат руцкий мир и омон из нижнего тагила. зедебилы бл. Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію - Цензор.НЕТ 6925
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В первую очередь - в твоем мировосприятии. Смирись.
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Зе предупреждал об этом и просил активистов и журналистов сообщать.
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а чего это тебя волнует? Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию - Цензор.НЕТ 8607он жеж в ростове...
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Он скоро в клетке будет, как загнанная собаченка.
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ЗеБєня‏ @ze_benya 8 ч.8 часов назад

Ору!
Академію праці, соціальних відносин і туризму розглянув Ваш запит повідомляє, що згідно архівних даних відсутня інформація про навчання #Баканова Івана Геннадійовича (02.05.1974 р.н. іпн. ХХХХХХХХХХХХХ), а диплом серії ХХ №ХХХХХХХХ нашим учбовим закладом не видавався.

Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию - Цензор.НЕТ 9340
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Правильно:Баканов-где пруфы на диплом и школу прапорщиков!
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Який гідрант така і команда, все фейкове

Ще одиного спалили в ще одній брехні. А, що там з Зе, в нього хоч диплом справжній?
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Оце таких клоунів приводить ЗЕ на головні посади до спец. служби і це в країні в якій йде війна!
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"...По информации нескольких ведущих в Украине журналистов, Владимир Зеленский провел тайное совещание с руководством самых влиятельных СМИ страны. Присутствующим настойчиво рекомендовали не критиковать действия АП и Зеленского, в частности. Это классическое проявление цензуры - вмешательство органа власти в редакционную политику для изменения или замалчивания содержания новости. Другими словами, Зеленский осуществляет план негласной цензуры, диктатуры..."

Заживем по новому, правда зебильчики?
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Та да бенефис очередной на айстиви.Не выгонишь этого упыря никак.Ну рейтинги показывают,что и в парламенте он будет гавкающей собачкой.В идеале их вообще не должно быть.
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Подивився виступ юльки-вароффки, а коли почав виступ лавочник - вимкнув.
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А результатов анализов вам не надо?Есть УК Украины:читай и если подпадает под статью -действуй.Или идите картошкой торгуйте!
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Главное в процессе расследования не выйти на самих себя 😎
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а у вас судьба такая...все равно напоритесь на то,за что боритесь
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ну,сепары-зрадоносцы-зелебенцы...я тут пропустил несколько ипостасей,типа семенченковцы,михуэлевцы,тячевские и тд...
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Експертизы? А что госизмены прямо не видать?
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СБУ это какаето хрень. Тама Эпотажные мальчики сидять.
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Это видео нужно ежедневно постить для порохолизов. Для профилактики их и так усохшего мозжечка.
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Ага, особенно про то, что человек Медведчука Дмитрий Спивак идет на выборы по списку "Слуги олигарха", а друг и доверенное лицо Зели Пальчевский (тот, который "анализы" типа у Зели брал) провел все прайм-таймы на 112, NewsONE и Наш, агитируя за Зелю. Классный однако партнер у Пети. Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію - Цензор.НЕТ 9361 Или все-таки может у Зели в свете этих фактов.
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Та мы уже на распятых мальчиков насмотрелись...
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Та шо там ждать ,эти иуды давно должны зону топтать а вы всё ждёте хер знает чего .. Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию - Цензор.НЕТ 185
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Дурака сбу включает, ведь они люди пети.
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ай, ай, ай - Зебил же совсем не президент, здесь я с вами согласен... он тля и мелкая сошка, не влияющая на СБУ АБСОЛЮТНО!... Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію - Цензор.НЕТ 6784
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Вы когда ВОТ ТАКИМИ буквами пишете, ваши глупости не становятся глубокомысленнее 😊
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Они же памятники, кто же их посадит? Достаточно озабоченности, можно и глубокой.
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"Слабода слова" сьогодні почалась о 21 годині. Странна аднака.
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Дик барига ПРоспався і бігом на ТВ ... Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию - Цензор.НЕТ 3060
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Ганебне Фсбу повинно бути розігнане науй
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Экспертизы в этом деле могут быть только одни- ДНК.
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Какая экспертиза , что за чушь ? Стыдно самим себе признаться , что никто ничего врагам Украины в Украине не сделает ? Или страшно ,или сами такие-же ,или деньги не пахнут .
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Демократія, це коли ОХЛОС* і ІДІОТИ* виконують рішення ДЕМОСУ*.
Демократія , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі) .
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
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Мразей и предателей в СИЗО а потом обменять на наших пленных.
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Хеть арихх!!!!!! Я за нових клованів і кучму!!!!!!
А результати в лігі сміху чи в 95 паржать озвучать???
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😀😀😀

Сейчас продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда г.. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3131630

ЖТО ПРИКОЛ НАД УКРАИНЦАМИ?
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ИЛИ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕРТВЕТЧУКОМ СБУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖдем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию
 
 
 
 
 
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