 Подконтрольный Кремлю суд арестовал четверых задержанных 10 июня крымских татар

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

ФСБ России обвиняет 58-летнего Энвера Омерова в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.

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Ранее 10 июня судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко избрал крымскому татарину меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней, до 5 августа.

Судебные заседания по избранию меры пресечения еще четверым задержанным 10 июня крымским татарам – Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Руслану Нагаеву - пройдут 11 июня в Киевском райсуде Симферополя.

Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в оккупированном Крыму проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.

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