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 Подконтрольный Кремлю суд арестовал четверых задержанных 10 июня крымских татар

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя 10 июня отправил под арест в СИЗО до 5 августа Ризу Омерова, Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

ФСБ России обвиняет 58-летнего Энвера Омерова в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня

Ранее 10 июня судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко избрал крымскому татарину меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней, до 5 августа.

Судебные заседания по избранию меры пресечения еще четверым задержанным 10 июня крымским татарам – Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Руслану Нагаеву - пройдут 11 июня в Киевском райсуде Симферополя.

Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в оккупированном Крыму проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3131629
 
 
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Кацапи переслідують за релігійною і національною ознакою, що може перейти у стадію Геноциду.
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Это Зеленский виноват!
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Кацапи переслідують за релігійною і національною ознакою, що може перейти у стадію Геноциду.
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Вести из-за поребрика. Кто вас просил оккупировать Крым? Теперь не нойте: Рабочие ГАЗа протестуют против американских санкций
Підконтрольний Кремлю суд заарештував чотирьох затриманих 10 червня кримських татар - Цензор.НЕТ 1899
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А ще тут буває його антифапослідовник із Польщі.
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Кілька днів тому тут писали "поради" Джемілеву щодо створення етнічної кримськотатарської партії, що є поганою ідеєю. А ще кому у відповідь можна запропонувати таку ідею?
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https://www.youtube.com/watch?v=S11rmTZcxWY

Забег по полю под присмотром снайпера ДНР... минус хрюшка))) свеженькие видео для вас, свиньи
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодконтрольный Кремлю суд арестовал четверых задержанных 10 июня крымских татар
 
 
 
 
 
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