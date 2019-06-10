 Подконтрольный Кремлю суд арестовал четверых задержанных 10 июня крымских татар

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
ФСБ России обвиняет 58-летнего Энвера Омерова в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.
Ранее 10 июня судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко избрал крымскому татарину меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней, до 5 августа.
Судебные заседания по избранию меры пресечения еще четверым задержанным 10 июня крымским татарам – Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Руслану Нагаеву - пройдут 11 июня в Киевском райсуде Симферополя.
Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в оккупированном Крыму проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.
Забег по полю под присмотром снайпера ДНР... минус хрюшка))) свеженькие видео для вас, свиньи