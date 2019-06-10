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 Политика Украины
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 Отель в оккупированном Крыму получил международную премию, Украина осудила награждение

Посольство Украины в Великобритании осудило решение организации World Travel Awards наградить премией один из отелей, расположенных в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в Twitter дипучреждения, сообщает Цензор.НЕТ.

""Мы осуждаем решение компании World Travel Awards включить отель Mriya Resort & Spa в оккупированном Россией Крыму в список европейских номинантов 2019 года. Это не что иное, как позор и согласие с нарушением Россией международного права. С 2018 США ввели санкции, под действие которых попадает отель Mriya Resort & Spa, потому, что Крым - это Украина", - отметили в посольстве.

Так, на сайте World Travel Awards говорится, что "Mriya Resort & Spa" получил сразу несколько наград - в том числе в номинации "Ведущий европейский курорт для отдыха 2019 года", "Ведущий семейный курорт класса "люкс" Европы 2019", Ведущий европейский курорт для проведения деловых мероприятий 2019".

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Отель "Mriya Resort & Spa" расположен в оккупированной Ялте. Он принадлежит российскому "Сбербанку" и является основной площадкой для проведения так называемого "Ялтинского международного экономического форума" - ежегодного мероприятия на территории оккупированного полуострова.

В ноябре 2018 года отель был включен в санкционный список США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131628
 
 
 Топ комментарии
 
Пора поднять вопрос о КОРРУМПИРОВАНИИ жюри компании агентами раши.
За эту премию рашка хорошо заплатила
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Те кто помнит, уже сами одной ногой на том свете.
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Ясен пень, что и на решение про премию, и на саму премию деньги из Москвы прибыли.
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Час розкидати каміння - час збирати каміння. Час журити Путлєра - час нагороджувати Пуйла.
Правда явропейського бюргера.
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Англичане заблудились. Может забыли как гитлер Англию бомбил?
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Те кто помнит, уже сами одной ногой на том свете.
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как кацапы могли назвать отель "Мрієй"??
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Они и не могли, он был построен задолго до оккупации.
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Может фашисты разные , со всего Мира .От ******** до талибов
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ну потому что есть места гораздо лучше Крыма сами по себе
И море Средиземное теплее и Мальдивы есть и Сейшелы и материки
Да в той же Европе Италия фору даст с Грецией

Поэтому и непонятно кто кроме русни туда едет
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Бріти напевно послухали ***** та забули отруєння Скрипалів, почали все з новоі сторінки ?
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Пора поднять вопрос о КОРРУМПИРОВАНИИ жюри компании агентами раши.
За эту премию рашка хорошо заплатила
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Ясен пень, что и на решение про премию, и на саму премию деньги из Москвы прибыли.
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А шо она даст если в Крым никто не едет кроме россиян
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Так весь Мир с нами ? Или как ? Но это из за того что Президент комик они дали премию безусловно ! Если бы остался барыга то тогда не дали бы 100% . Отель в оккупированном Крыму получил международную премию, Украина осудила награждение - Цензор.НЕТ 9991
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Сильным или слабым, в первую очередь, президента делает страна за его спиной.
Поэтому унижение своего президента, лучшая помощь врагам.
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Чаушеску так унизили что аж расстреляли. Остальным странам было все равно.
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А петуховича так унизили что аж сбежал .Нужно было потерпеть немножко , чтоб лицо страны сохранить за его спиной . А потом сразу снег ложками собирать в тайожном ....
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Ну, отличное сравнение. С кем еще сравните Зеленского, может с Ким Чер Ыном?
Я просто реально не понимаю иногда. Кажется есть интернет, можно же открыть, хотя бы википедию и почитать про Чаушеску.
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Короля делает свита, как известно, а у клоуна свита профессионалов. И клоун сам себя унижает своими словами и действиями.
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Кто заметит какое-то осуждение? Надо поехать нахезать на крыльце.
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Так ... тихо Не вонять. Кто управляет Киевом-- Ахметов., Ахметов гражданин Великобритании. Ахметка Сказал , киевляне молчат в дырдачку. Отель в оккупированном Крыму получил международную премию, Украина осудила награждение - Цензор.НЕТ 1706
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Это он на фото? В форме веточки конопли?
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Обозвать цензор помойкой три дня бана. Проверено. Интересно если админов педиками назвать, сколько дней? Готель в окупованому Криму отримав міжнародну премію, Україна засудила нагородження - Цензор.НЕТ 1677
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Могут и пропустить, а вот от местных стукачиков из секты 24+ скрыться куда сложнее.
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https://www.youtube.com/watch?v=S11rmTZcxWY

Забег по полю под присмотром снайпера ДНР... минус хрюшка))) свеженькие видео для вас, свиньи
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Завлекают,продажные "европейских ценностей". Сколько же вам забашляли?
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Крым без свиней прекрасен! весь мир это понимает
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Жду перемещения акции с под АП под посольство Англии .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтель в оккупированном Крыму получил международную премию, Украина осудила награждение
 
 
 
 
 
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