 Полиция не установила причастных к краже химикатов, автомобиль с которыми перевернулся в приток Роси на Виннитчине

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадському заявила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Винницкой области Анна Олийнык, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, злоумышленники забрали номерные знаки, в том числе и спилили номера на кузове. Полиция предполагает, что злоумышленники заранее приготовили машину, но точно не знает, краденое это авто или нет.
"Это усложняет задачу, но мы не прекращаем работать над ней", - отметила Олийнык.
Она добавила, что полиция предполагает, что злоумышленники намеренно подожгли автомобиль, потому что "заметали следы".
Также Олийнык рассказала, что в воду попало 350-400 литров химикатов.
Напомним, в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.
В воде из реки Рось, в которую рухнул автомобиль с инсектицидом, нашли следы 11 химикатов. Их содержание находится в пределах нормы.
Нахрена нам такая полиция?
Номера особенно в мерсах дублируются и их полностью очень тяжело удалить особенно на двигателе)
Точно что у нас вся сыскная работа построена на пытках и стукачестве, а не на экспертизе и дедукции
это точно была "неосторожность" (не вписались в поворот?)
это точно были...удобрения? а не тара из-под них (раз не нашли никаких следов в реке?)
а не спланированный ли это теракт?
что это вообще было? и номера успели снять и на кузове спилить...кто ж это за спецы???
у меня богатая фантазия))))
упав у річку мерседес
втонули номери і номер лазером набитий
від іскри і тертя німецьких шин об воду
всі бочки з інсектидом запалали
гасили річку всі
-пожежники... селяни-
не вдалось.
(піску замало ж бо привезли).
Відомі винні .
Меркель й німці.
А ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию было об УКРАДЕННЫХ химикатах?!
Откуда полиция взяла, что они именно украдены?
мєнти "попрацювали" по подвійні ставці
звичайна-щоб знайти
подвійна-щоб не знайти ніколи