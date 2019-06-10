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Все про:Винницкая область (542) ДТП (5589) Нацполиция (9520)

 Полиция не установила причастных к краже химикатов, автомобиль с которыми перевернулся в приток Роси на Виннитчине

Правоохранители не установили, кто загрязнил реку Рось химикатами, в частности потому, что злоумышленники "заметали следы", и сейчас невозможно идентифицировать автомобиль, на котором они были.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадському заявила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Винницкой области Анна Олийнык, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, злоумышленники забрали номерные знаки, в том числе и спилили номера на кузове. Полиция предполагает, что злоумышленники заранее приготовили машину, но точно не знает, краденое это авто или нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Период полного распада химикатов, попавших в Рось, трое суток. Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки, - Украинский гидрометеорологический институт

"Это усложняет задачу, но мы не прекращаем работать над ней", - отметила Олийнык.

Она добавила, что полиция предполагает, что злоумышленники намеренно подожгли автомобиль, потому что "заметали следы".

Также Олийнык рассказала, что в воду попало 350-400 литров химикатов.

Напомним, в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.

Также читайте: Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция

В воде из реки Рось, в которую рухнул автомобиль с инсектицидом, нашли следы 11 химикатов. Их содержание находится в пределах нормы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131626
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по фото, это спринтер. VIN номер находится на щите моторного отсека, дублирующий на стойке между пассажирской дверью и боковой дверью грузового отсека, спилить который можно только со стойкой. Кому нужен этот бред?
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Письмецо производителю авто на предмет экспертизы. Выеденного яйца проблема не стоит. Ай да полиция.
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Это вам, мусара поганые, не малолеток на площади крутить! Полиция не установила причастных к краже инсектицидов, автомобиль с которыми перевернулся в приток Роси на Виннитчине - Цензор.НЕТ 2950
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Письмецо производителю авто на предмет экспертизы. Выеденного яйца проблема не стоит. Ай да полиция.
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Сказочные дол...бы)
Нахрена нам такая полиция?
Номера особенно в мерсах дублируются и их полностью очень тяжело удалить особенно на двигателе)
Точно что у нас вся сыскная работа построена на пытках и стукачестве, а не на экспертизе и дедукции
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ой как много проделанной работы, ради украденного удобрения...
это точно была "неосторожность" (не вписались в поворот?)
это точно были...удобрения? а не тара из-под них (раз не нашли никаких следов в реке?)
а не спланированный ли это теракт?
что это вообще было? и номера успели снять и на кузове спилить...кто ж это за спецы???
у меня богатая фантазия))))
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Странная возня с етими пестицидами ? В речке номера вырезали ? На двигателе да же после пожара останется номер и индификация машиыі выеденного яйца не стоит !!! Все напоминает матиоса с тепловизором -- бред Полиция не установила причастных к краже химикатов, автомобиль с которыми перевернулся в приток Роси на Виннитчине - Цензор.НЕТ 237
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Вінницька містерія-буф

упав у річку мерседес
втонули номери і номер лазером набитий
від іскри і тертя німецьких шин об воду
всі бочки з інсектидом запалали
гасили річку всі
-пожежники... селяни-
не вдалось.
(піску замало ж бо привезли).


Відомі винні .
Меркель й німці. Поліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в притоку Росі на Вінниччині - Цензор.НЕТ 2889
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Это вам, мусара поганые, не малолеток на площади крутить!
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Ты попутал. Малолеток на площадях крутят в кацапстане.
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Судя по фото, это спринтер. VIN номер находится на щите моторного отсека, дублирующий на стойке между пассажирской дверью и боковой дверью грузового отсека, спилить который можно только со стойкой. Кому нужен этот бред?
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Если что-то происходит - значит есть тот кому это выгодно.)
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А чего вы еще ожидали от етой рехвармираваной паллиции? Они даже по номеру кузова автомобиля не могут найти хозяина.
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Зелелюбилы провели его в Администрацию Президента за руку. Лишь бы не Порох.
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Интересно:
А ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию было об УКРАДЕННЫХ химикатах?!
Откуда полиция взяла, что они именно украдены?
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Я бы этих воров расстрелял в затылок .И стране легче и себе приятно .
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Как два пальца: номера дублируются везде. Даже если эти гении всё спилили, то есть запрос операторам связи: какие номера в течение суток были более 5 минут по координатам машины. Даже если номера припейд делаем следующее: через оператора устанавливаем самые длинные промежутки за месяц по ночам по этим номерам (значит эти люди там спят) и с помощью триангуляции вычисляем квартиру и этаж. Граждане следаки, можете не благодарить за этот ликбез.
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Ты гонишь! Ты видел на каких компах в райотделах следаки пишут отчеты, закрывая дела, которые они не способны расследовать априори?
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Дык это реально просто даже с древним компом: печатаешь на убитом компе запрос операторам, потом идешь в местное СБУ и у пацанов зычишь прибор для траингуляции. Я ж всё учел, потому и не написал про вызов экспертов "команды CSI" (пробы ДНК и вот это вот всё).
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якщо такі тупі шофера, що буса на дорозі не втримали - то, вірняк, не менш тупі організатори крадіжки. Так що менти десь когось прикривають цим "розслідуванням"...
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Якщо так сталося, що "нічого немає", то це було комусь потрібно, якщо немає ніяких доказів, то кому потрібно? Звісно тим хто має збирати ці докази...
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Преступление века! Не за что зацепиться.
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не ганьбіть .Просто
мєнти "попрацювали" по подвійні ставці
звичайна-щоб знайти
подвійна-щоб не знайти ніколи Поліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в притоку Росі на Вінниччині - Цензор.НЕТ 5666
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция не установила причастных к краже химикатов, автомобиль с которыми перевернулся в приток Роси на Виннитчине
 
 
 
 
 
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