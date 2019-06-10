 "Приватбанк" впервые перечислил в бюджет дивиденды

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", информирует Цензор.НЕТ.

В банке напомнили, что согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером годовой отчетности, "Приватбанк" направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год.

Чистые активы банка на начало 2019 года составили 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал - 31,5 млрд грн.

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