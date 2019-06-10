 "Приватбанк" впервые перечислил в бюджет дивиденды

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", информирует Цензор.НЕТ.
В банке напомнили, что согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером годовой отчетности, "Приватбанк" направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год.
Чистые активы банка на начало 2019 года составили 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал - 31,5 млрд грн.
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Россияне большей частью пишут
Нам не заходит
Так что поклонникам Зе стоит эти моменты действительно перенять
Курите сами
У ПЕС -доболов год состоит из 486 дней, а не 365-ти ?
И ни один суд это не признает?
Как же так?? ПЕ-боты, ау!
Расскажите нам, что национализация- это плохо!
У ПЕ-ботов что-то изменилось в подходе?
В банке напомнили, что согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером годовой отчетности, "Приватбанк" направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год. Источник: https://censor.net.ua/n3131625
При Бене он был убыточным, потому его и национализировали.
https://m.youtube.com/watch?v=aAZj559M5hw
Там на совещании перфоманс одного из советников, который не дружит с математикой - ни Зеленский этого не обещал, ни в программе предвыборной этого не было.
Хороший Гройсман разве может тебя кинуть? Тем более и дивиденды в бюджет зашли 😁
https://m.youtube.com/watch?v=aAZj559M5hw
В чем проблема? 😁
Попробуй ещё раз ✌🏻
Так шо там с дивидендами, сколько из них тебе на карман перепадёт? 🧐😁
портнов поверне приватбанк коломойському.
тре повернути його Бені
А зомбированные ЗЕ-билы все визжат "мародер-мародер"...
А если вся заслуга Порошка для вывода Нафтогаза в прибыль состоит в банальном повышении цен - за что тут его хвалить?
И да, сейчас из Нафтогаза тоже воруют - даже не сомневайся. Просто когда доход увеличивается в 12,5 раз - можно и государству отстегнуть немножко.
И мы не обсуждали, какая схема правильнее, мы обсуждали, почему увеличились доходы Нафтогаза, валенок. Это не Петина заслуга, это мы больше Нафтогазу платить стали.
PS
Откуда вы, пебилы, повылазили я даже спрашивать не буду - вы тут всегда были, за Яныка в 2004м и 2010м голосовали, за его соратника Порошка в 2014 и 2019м - голубой лохторат как был, так и есть.