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 Политика Украины
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 В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян

Президент Украины Владимир Зеленский в конце срока своих полномочий станет "бандеровцем".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в интервью "Голосу Америки", опубликованном 10 июня.

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – сказал он.

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По словам министра, первый президент Украины Леонид Кравчук сдал ядерное оружие, у Леонида Кучмы были "братство, объятия с Российской Федерацией и кризис в Тузле".

"Этим путем прошел и [Виктор] Янукович, и [Виктор] Ющенко, и сейчас этот путь уготован Зеленскому", – считает Омелян.

Он выразил надежду, что "трансформация Зеленского будет очень быстрой".

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Источник: https://censor.net.ua/n3131623
 
 
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а каждый Амелян в итоге имеет место возле тюремной параши
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НЕ ОБИЖАЙТЕ ЛЯГУШЕК И КОНЕЙ каким то шоуменом.... В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян - Цензор.НЕТ 6661
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ДА СКОЛЬКО МОЖНО ЭТО ГОВНО ТУТ ВЫКЛАДЫВАТЬ. НИКОМУ. НЕИНТЕРЕСНО. ЧТО. ПРОМЫЧАЛ. ***********!
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Он дотянет!
А вот вам, порохоботам, тяжело скоро будет... В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян - Цензор.НЕТ 8377
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Не дотянет он до конца каденции,я уверен.
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Поставил уже на победу ПЁС?
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Бывшая БПП теперь ПЕС
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Все родные и друзья голосовали за Порошенко,так-же и на выборах в Раду будет.
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Так я и спрашиваю, вы поставили уже на его победу? Ну ставку
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а как вам будет хорошо, если мы уедем... как паучкам в баночке: все свои и полное единомыслие в Юго-Западном округе... по воскресеньям ликуя будете пармезан катком давить... ляпота?
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Я уже как-то говорил, что он отец не нации, а всего лишь - порохоботов!
Теперь продолжу...
Но скоро он станет для порохоботов ненавистным отчимом
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Да ладно учитывая какая волна поднялась когда Зеленский сказал что любит свою семью, каждый порохобот свято верит, что Петя любит его лично больше, чем Зе своих детей 😁
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Не бандерівцям в кріслі президента робити нічого.
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Иванов, иди домой, тут водки нет.
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Та ні, Омелян, не обов'язково!
Он, овощ не став націоналістом; і зебіл, якщо стане - то хіба що маланським, не українським. Згадай, як він "против языка" топить...
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Омелян такий бандеровец, шо всі його діти в Америці народжуються
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А я надеюсь, что он останется нормальным человеком.
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А як ненормальний може залишитися нормальним?
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веришь в то что макака сможет разговаривать. Романтик
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Из Овоща чето не вышло.
Из Кондитера тоже года 3 лепили бандеровца, а потом остапа понесло
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Что-то я НЕ заметил, как Кучма, а тем более Янукович "стали бандеровцами".
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С момента, как "брацья-адын норот" поперли, каждый президент Украины будет бандеровец-русофоб.
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Бреше Омелян, бо янук не був бандерівцем.
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Ну и дибил Емеля ! Крава , Кучма . Овощь - были малоросы , Ющь и Пепа - хохлами . Никто пока не был и не стал бандеровцем .
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...********** як завжди "напутав" ...правильно не бандерівцем ( борець за незалежну Україну) а БЕНДЕРОВЦЕМ ...злодюга і бандюган ...
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Эот - не станет.
Практически все потребители бизнеса зе - находяться на расее.
Весь бизнес квартала построен на высмеивании Украины и возвеличиванию РФ.
И "возвращение на рынок рф"- это прямые инвестиции рос пропаганды в Украине.
Оплачиваються очень щедро. И если в Украине показывают убыток - то в офшорах на счетах Зе уже сотни расейских лимонов в $ и €.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян
 
 
 
 
 
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