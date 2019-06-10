 В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в интервью "Голосу Америки", опубликованном 10 июня.

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – сказал он.

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По словам министра, первый президент Украины Леонид Кравчук сдал ядерное оружие, у Леонида Кучмы были "братство, объятия с Российской Федерацией и кризис в Тузле".



"Этим путем прошел и [Виктор] Янукович, и [Виктор] Ющенко, и сейчас этот путь уготован Зеленскому", – считает Омелян.



Он выразил надежду, что "трансформация Зеленского будет очень быстрой".





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