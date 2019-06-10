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 Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом. ФОТО

Мужчина забрался в нежилую квартиру через балкон. Бдительные соседи вызвали полицию и нашли хозяев квартиру. Вора обнаружили под линолеумом на балконе.

Жильцы дома заметили мужчину на крыше пятиэтажки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Информатор".

Они вызвали патрульных и сообщили полицейским, что в квартире уже давно никто не живет. Также соседи помогли найти хозяев жилья, которых вызвали на место. Вместе с ними приехали следователи. В присутствии хозяев патрульные открыли дверь.

Полицейские осмотрели квартиру и дошли до балкона. Там под линолеумом от них прятался мужчина. Хозяева квартиры сказали, что видят этого мужчину впервые. На нарушителя надели наручники и доставили в отделение полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Грабитель на рынке в Киеве натравил на преследователей пса - полицейским пришлось застрелить животное. ФОТО

Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом 01
Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131622
 
 
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если бы спрятался по обоями то не нашли
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да нет за швабру.................как в анекдоте....
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Мажоритарщик от "Слуги народа" налаживал контакт с электоратом?
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Начался страшный бунт против Порошенко: Тысячи «порохоботов» обещают рассказать всю правду
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Огромная часть так называемых «порохоботов» начала настоящий бунт против Порошенко.
После того как Петр Порошенко был разгромлен на выборах Президента Украины, он в прямом смысле этого слова кинул большинство своих «поклонников» в интернете и не заплатил им денег за любовь к «Гетьману».
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Мало того, их кинули еще и с перспективой попасть в депутаты местных, районных, областных рад.
По словам профессиональных любителей Порошенко, им обещали заплатить за апрель и май месяц, но денег никто не получил.
Один из одиозных «порохоботов» Мирослав Олешко прямо на своей странице в Фейсбук пошел против еще вчерашнего полководца и гетьмана Порошенко:
В интернете началась целая волна возмущений, что Порошенко «кидала» и не заплатил денег за два месяца любви к нему.
Отметим, что эти же самые порохоботы, профессиональные патриоты, карманные блогеры и активисты, 5 лет рассказывали, что все украинцы ничтожества, а Президент Гетьман.
А ведь еще месяц назад за 300 гривен они благословили своего пана-гетьмана:
Сейчас им придется устраиваться на работу, а им этого очень не хочется.
Отметим, что олигарх Порошенко давно известен своей жадностью, ложью и невероятной алчностью. Его «гетьманцы» уже почувствовали это сполна.
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гандон одынвполи,,вату стряхни ольгинскую,и портянки смени-воняет до поребрика
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В квартирі ніхто давно не живе..
Що там цінного було ?
Може бомжара який прихисток знайшов ?
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Например вырвать медные трубки из холодильника как у меня на даче
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это ещё фигня, старую вагонку на даче ободрали и спистили
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Мне тоже сразу напомнило анекдот, как дистрофики в прятки играли: "А я за шваброй стоял".
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А я прочитав заголовок - і сховався під столом від реготу Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом - Цензор.НЕТ 4626
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Хорошая новость))
Для розрядки эмоций на политической почве, самое то!
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Мог бы с такой фигурой спрятаться в унитазе под крышкой
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Ржака приблизительно так же делает Петя Порошенко)))))
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А я все чекав, чергового глиста із згадкою прізвища Пороха.
Дійсно, так, ржака, коли бачишь таких примітивних організмів на службі у манкуртів
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о, новая порция трольчатины на цензор подвалила
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За удочку нужно было прятаться, ******** же.
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или в шкаф, на вопрос ментов -ты кто! ответить что моль и в знак доказательства могу фуражку слопать Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом - Цензор.НЕТ 3120
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А чего решили, что он "домушник"? Может, пожить залез в нежилую кватэру...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом. ФОТО
 
 
 
 
 
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