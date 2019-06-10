 Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом. ФОТО

Жильцы дома заметили мужчину на крыше пятиэтажки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Информатор".
Они вызвали патрульных и сообщили полицейским, что в квартире уже давно никто не живет. Также соседи помогли найти хозяев жилья, которых вызвали на место. Вместе с ними приехали следователи. В присутствии хозяев патрульные открыли дверь.
Полицейские осмотрели квартиру и дошли до балкона. Там под линолеумом от них прятался мужчина. Хозяева квартиры сказали, что видят этого мужчину впервые. На нарушителя надели наручники и доставили в отделение полиции.
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«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Огромная часть так называемых «порохоботов» начала настоящий бунт против Порошенко.
После того как Петр Порошенко был разгромлен на выборах Президента Украины, он в прямом смысле этого слова кинул большинство своих «поклонников» в интернете и не заплатил им денег за любовь к «Гетьману».
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Мало того, их кинули еще и с перспективой попасть в депутаты местных, районных, областных рад.
По словам профессиональных любителей Порошенко, им обещали заплатить за апрель и май месяц, но денег никто не получил.
Один из одиозных «порохоботов» Мирослав Олешко прямо на своей странице в Фейсбук пошел против еще вчерашнего полководца и гетьмана Порошенко:
В интернете началась целая волна возмущений, что Порошенко «кидала» и не заплатил денег за два месяца любви к нему.
Отметим, что эти же самые порохоботы, профессиональные патриоты, карманные блогеры и активисты, 5 лет рассказывали, что все украинцы ничтожества, а Президент Гетьман.
А ведь еще месяц назад за 300 гривен они благословили своего пана-гетьмана:
Сейчас им придется устраиваться на работу, а им этого очень не хочется.
Отметим, что олигарх Порошенко давно известен своей жадностью, ложью и невероятной алчностью. Его «гетьманцы» уже почувствовали это сполна.
Що там цінного було ?
Може бомжара який прихисток знайшов ?
Для розрядки эмоций на политической почве, самое то!
Дійсно, так, ржака, коли бачишь таких примітивних організмів на службі у манкуртів