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 Украина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях вследствие пяти лет войны и заявил о необходимости возмещения со стороны Москвы.

Об этом заявил чиновник в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

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"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен из наших заводов", - сказал министр.

Как пример Омелян назвал завод "Лугансктепловоз", который, по его словам, был ограблен и вывезен русскими.

Комментируя новые дискуссии в Украине о возможности экономических связей с де-факто контролируемыми Россией отдельными регионами Донецкой и Луганской областей, министр сказал, что надеется на быстрое понимание новым президентом Владимиром Зеленским, что сотрудничество со страной-агрессором невозможно.

"Я очень надеюсь, что трансформация из такого президента, который готов искать компромисс с Россией, в президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно - это вести диалог по отдельным вопросам, поставить на этом точку и вести Украину в ЕС и НАТО, если эта трансформация Зеленского будет очень быстрой, мы победим, мы не потеряем время", - сказал министр.

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По мнению чиновника, "каждый новый президент Украины начинал свою каденцию из убеждения, что он именно тот, который сможет проводить конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией".

"Этим путем прошел Кравчук. Мы все помним севастопольский кризис и сдачу ядерного оружия. Этим путем прошел Кучма. Мы все помним братство, объятия с Российской Федерацией и кризиса на Тузле. Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко и сейчас этот путь уготован Зеленскому", - считает министр.

Владимир Омелян сказал, что сейчас Киев сосредоточен на первой фазе - возвращении оккупированных Россией территорий Крыма и восточной части Донбасса, но уже обсуждаются планы с Еврокомиссией об инвестициях в такие проекты как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131621
 
   
 Топ комментарии
 
Який Донбас? Твої дороги в Черкасах дощем змило. Гіперлуп недоношенийУкраина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян - Цензор.НЕТ 5372.
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Омелян, не буде трансформації зебіла в нормального. Це - фізично неможливо. Таких прецендентів не було. Навпаки - скільки завгодно; але зебілізм - невиліковний...
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а слабо всеукраинский референдун с одним вопросом - нужен ли Украине раздолбаный лугандон с отравленой рашистами ватой? вы представьте земляки сколько бабла туда надо ввалить чтобы восстановить затопленые шахты и распиленые на метал заводы? может лучше ров с крокодилами и стену как в мексике и пусть живут как хотят?
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А гиперлупа, как и супруншу, даже к гнойсману не взяли? Все шарахаются, как от прокаженных...
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совсем головкой ослаб очкарик С какого перепугу Украине отстраивать лунную поверхность да ещё и с припадочным населением. Выровнять бульдозерами. Засеять люцерной и пусть пасут баранов. Будут самими большими экспортёрами кумыса в ЕС.
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Гиперлупер-порохоскот.
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Омелян, не буде трансформації зебіла в нормального. Це - фізично неможливо. Таких прецендентів не було. Навпаки - скільки завгодно; але зебілізм - невиліковний...
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Это так же маловероятно, как представить, что укушеный графом "Дякула" снова обратился в человека))))
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нах йєго отстраівать? зона відчудження та іностранні турісти-сталкєри
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Стволы отремонтировать и можно экскурсии туда водить.
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Спочатку Україну потрібно відбудувати.
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Та не---даунбасс тут на первом месте. Кто кормит---тому первому. Сомневаюсь что ЕС даст---но братаны северные те как пойдут давать да сами строить---не поспевать будем налоги тягать оттуда.
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"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев..."

Вот это влупил чувак. И какие расценки предлполагаются?
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Чому мова лише про Донбас? Нема Донбасу без Криму.
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Який Донбас? Твої дороги в Черкасах дощем змило. Гіперлуп недоношенийУкраина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян - Цензор.НЕТ 5372.
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Здається по ширині цього автобану - це дорога місцевого значення. А хто у нас відповідальний за дороги місцевого значення? І доповнюючи питання! А представник якої політсили у нас мер Черкас?
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а слабо всеукраинский референдун с одним вопросом - нужен ли Украине раздолбаный лугандон с отравленой рашистами ватой? вы представьте земляки сколько бабла туда надо ввалить чтобы восстановить затопленые шахты и распиленые на метал заводы? может лучше ров с крокодилами и стену как в мексике и пусть живут как хотят?
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Мля, я думал его уже посадили, строитель херов.
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Как этот дыбил собирается его отстраивать если там кацапы
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Я смотрю Омелян уже в Укрзализныце порядок навел. Одна из самых коррумпированных организаций.
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забетонірувать к чортової матері цей даунбас. він радіоактивний разом з його мешканцями.
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Та ты хоть сначала доживи до того времени , когда Донбасс опять станет украинским .
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Доживем куда мы денемся
Петино правление уже пережили, переживём и **********
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Х_йловское - без сомнения , только я сомневаюсь , что в россии что-то изменится без него .
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Ну мы изменились - изменилась власть (тут же не жопа на троне сменилась, тут меняется формация)
И там тоже новое поколение взрослеет
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ТРОЛИ-ТЫПИЛЫ, чего подгораете?!
Мужик только сказал, что для восстановления Донбасса нужны:
а) репарации от Рассии
б) технологии от ЕС
В чем он НЕ ПРАВ?!
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Прав , осталась самая малость - убрать оттуда оккупаптов , как из Приднестровья , Абхазии .
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Ну так ПЛАН должен быть готов ДО дэ-оккупации.
А то, для местных патриотичных жителей, освобождение будет хуже оккупации, пока будут ждать, как мы будем раскачиваться.
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Почему сама не сможет? Можно Грозный взять для перенимания опыта
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так, як ви крадете, Україна нічого, і ніколи не відстроє.
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****, хто вже винесе з Кабміну цього наркомана "гіперлупа"?
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Это ЧМО тупоголовое, еще что-то рявкает. Таких идиотов еще в правительстве не было. С его мозгами даже бригадиром грузчиков нельзя ставить. Там тоже думать надо, но это не для куриных мозгов.
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Интересно, Фёдоров, своим ботам валютой в конвертах платит или гривной на карту привата выводит?
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Активно включить и жителей ордило! Не льготы по потере кормильца, не пенсии за погибшего колорадоносительного сына, а налоги (даже с пенсии) на восстановление Донбасса, уничтоженного и разбитого сыном.
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Активно включить и жителей ордило! Не льготы по потере кормильца, не пенсии за погибшего колорадоносительного сына, а налоги (даже с пенсии) на восстановление Донбасса, уничтоженного и разбитого сыном.
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Эти скоты или не понимают, что те территории уже не вернуть или прикидываются. Там ничего от Украины нет, хоть отменяй блокаду, хоть не отменяй.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян
 
 
 
 
 
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