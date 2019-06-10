 Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Сейчас продолжаются дипломатические консультации, чтобы понять наши дальнейшие шаги ... Думаю, в ближайшее время у нас будет заявление, но мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры с международными партнерами и особенно с Евросоюзом", - сказала она.
Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.
Сегодня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.
Ще одиного спалили в ще одній брехні. А, що там з Зеленої шмарклі, в нього хоч диплом справжній?
Млядь, ****, навіть диплом по туризму - і той ліпили в Євроляпі
Нема даних бо дипломи та звання лейтенантів є у всіх - бездипломність ліквідовано.
Игрой на рояле?
Ну там всякие ее военные "учения" на ее западных границах.
ПыСы. А анализы на наркоту он правильно всё же ЗЕссал здать.
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
Де Свобода? І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
ти чого на дивані сидиш, а не під АП, "керівник"?
никак не реагировали?
- Я не реагировал? Я не реагировал? Хорошее дело, а кто упал?
Ибо с кем еще "международным" оно может проконсультироваться я не представляю.