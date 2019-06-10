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 Политика Украины
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Все про:Молдова (1011) Мендель (7)

 Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель

В Администрации президента Украины готовят заявление по ситуации в Молдове: его сделают после дипломатических консультаций с международными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Сейчас продолжаются дипломатические консультации, чтобы понять наши дальнейшие шаги ... Думаю, в ближайшее время у нас будет заявление, но мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры с международными партнерами и особенно с Евросоюзом", - сказала она.

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Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Также на Цензор.НЕТ: Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных россиян, - СБУ

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

Сегодня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.

Источник: https://censor.net.ua/n3131618
 
 
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На кой ему вообще на это реагировать? Украина это не раися, чтобы вмешиваться в дела других государств.
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Ему надо было реагировать на решение морского трибунала в Гамбурге по нашим морякам. Но он был занят. Нюхал шаурму и, что то у Коломойского. Нюхал.
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Ору! Академію праці, соціальних відносин і туризму розглянув Ваш запит повідомляє, що згідно архівних даних відсутня інформація про навчання #Баканова Івана Геннадійовича (02.05.1974 р.н. іпн. ХХХХХХХХХХХХХ), а диплом серії ХХ №ХХХХХХХХ нашим учбовим закладом не видавався.

Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7125
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Кажись таке було у Зварича )

Ще одиного спалили в ще одній брехні. А, що там з Зеленої шмарклі, в нього хоч диплом справжній?
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Оце таких клоунів приводить ЗЕ на головні посади до спец. служби і це в країні в якій йде війна!

Млядь, ****, навіть диплом по туризму - і той ліпили в Євроляпі

Нема даних бо дипломи та звання лейтенантів є у всіх - бездипломність ліквідовано. Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 2439
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Коцабы скажут и надо реагировать. Никуда не денется. А то беня по попе даст
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Сценарий. Пишут. А Юзик в Кривом Рогу по мажоритарке идёт. Где же проклюнется Лысый?
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как ? придумает сценку для Вечернего Квартала ? Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7029
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На акцию протеста против прекращения огня которая сегодня проходила под ап он отреагировать не хочет?
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А че реагировать на порошенковских проплаченых миньонов?
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Бо подобные "проплаченные миньоны" ( ранее их за печеньки госдепа нанимали, правда) вынесли нах не то, что какую-то ЗЕлёную сопалю, а завгара из Донбаса. Потому Вовану лучше всё же как-то реагировать.
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неа...он тоже подождет,може само рассосется Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 4856
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Он даже на петицию про его отставку реагировать не хочет. Впрочем время ещё есть. Ведь 90 суток ещё не истекло.
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Проблемы Украины все решил, теперь можно и Молдовой заняться.
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ну извиняйте!! не знал о таких ,,геройских"поступках!! эт и вправду!! не от четырёх повесток сбежать!!как никак окно прикрыть!! что тут сказать!!?? единственное:,,слава герою!!" Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 805 Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1305
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Буде реагувати потім? Тобто будечекати переможця, а потім говорити? Хто би йому пояснив, що така робота нікому не потрібна🤗
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Думаю, Украине вообще не стоит вмешиваться во внутренние дела других государств..........
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Правильно больше толерастии и Украине конец. Как вы надоели толерасты поганые. А вот кацапня там по полной орудует...И выиграет. А вы толерасты соснёте очередной раз...
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Да-да, особенно в "дела" Рассии?
Ну там всякие ее военные "учения" на ее западных границах.
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Це висловлювання Мережки є антиукраїнським та порушує закони.
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скільки разів гідрант вже порушив українські закони? чхало воно на закони.
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Вован в ожидании консультаций с международными партнёрами.
Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 8286

ПыСы. А анализы на наркоту он правильно всё же ЗЕссал здать.
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!

Де Свобода? І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
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я ж кажу - коли запахне жареним - поцреоти починають волати "ідє свабода!? ідє нацкорпус!?"
ти чого на дивані сидиш, а не під АП, "керівник"?
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Это типа "Лучше я промолчу, ато опять че-нибудь скажу"
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Под АП уже Майдан собрался, а Цензор делает вид, что в Багдаде все спокойно. Ну-ну, товарищ Бутусов...
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Цензор люто тормозит это факт. Новости про корь и какие то аварии выдаёт нах никому не нужные,
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Помогаем журналистам и редакторам Цензора раздуплиться. Не стесняемся.

Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1904
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- ЗЕльбермович, правду говорят, что Петренко дал вам в морду а вы
никак не реагировали?
- Я не реагировал? Я не реагировал? Хорошее дело, а кто упал?
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підсажіть владіміру, шо молдова це не мальдіви.
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"Усатому няню" в Кремль будет звонить?
Ибо с кем еще "международным" оно может проконсультироваться я не представляю.
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"Отреагирует после консультации"... А своей точки зрения у него нет?
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Коцабы скажут и надо реагировать. Никуда не денется. А то беня по попе даст
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель
 
 
 
 
 
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