 В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке "Барабашово"

Об этом говорится в заявлении харьковского отделения Нацкорпуса, опубликованного в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В организации утверждают, что СМИ и депутат Александр Фельдман (собственник ТЦ "Барабашово". - Ред.) распространили ложную информацию о том, что "Нацкорпус" пытался захватить магазин предпринимателя.
Отметим, что 10 июня на facebook-странице ТЦ появилось сообщение, что пресс-служба политической партии "Национальный корпус" сегодня распространила заявление, которым подтвердила участие Нацкорпуса в силовом конфликте на территории ТЦ "Барабашово" 7 июня, в ходе которого пострадало 9 человек и был сильно избит журналист Вадим Макарюк, на данный момент находящийся в реанимации.
Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.
Полиция открыла уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
да ?
Відзначимо, що згідно з відкритими джерелами в інтернеті, Сергій "Малюта" Коротких народився в Тольятті в 1974 році, але потім переїхав разом із батьками до Білорусі.У 1992-1994 рр. служив у білоруській армії, отримав спеціальність фахівця технічних засобів розвідки. Служив він у розвідувальному батальйоні. Після служби в армії вступив до школи КДБ. Відучився там 2 роки, але був відрахований із навчання через зв'язок із радикальними угрупованнями.Коротких відомий як один із лідерів Націонал-соціалістичного суспільства (НСО) - одного з найбільших ультраправих об'єднань у Росії.
Если бы Национальный корпус вел какую-то последовательную и понятную программу наездов, то им был бы полный респект и всеобщее уважение к ним украинцев.
А так... Возникает много сомнений в их патриотизме и не возникает сомнений в запахе денег, и их полной ангажированности.
Протухли нахрен украинские националисты! Купились, продались, а потом снова продались...
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.Источник: https://censor.net.ua/n3131328