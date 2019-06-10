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Все про:журналистика (2407) конфликт (710) Харьков (4293) Национальный корпус (208)

 В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке "Барабашово"

Национальный корпус обвинил в распространении недостоверной информации относительно участия организации в конфликте вокруг рынка "Барабашово" в Харькове, в результате которого пострадал телеоператор Вадим Макарюк.

Об этом говорится в заявлении харьковского отделения Нацкорпуса, опубликованного в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В организации утверждают, что СМИ и депутат Александр Фельдман (собственник ТЦ "Барабашово". - Ред.) распространили ложную информацию о том, что "Нацкорпус" пытался захватить магазин предпринимателя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция установила двух напавших на телеоператора Макарюка во время стычки в Харькове, - замначальника ГУПН Чиж. ВИДЕО

В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке Барабашово 01

Отметим, что 10 июня на facebook-странице ТЦ появилось сообщение, что пресс-служба политической партии "Национальный корпус" сегодня распространила заявление, которым подтвердила участие Нацкорпуса в силовом конфликте на территории ТЦ "Барабашово" 7 июня, в ходе которого пострадало 9 человек и был сильно избит журналист Вадим Макарюк, на данный момент находящийся в реанимации.

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В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке Барабашово 02

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

Полиция открыла уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131616
 
 
 Топ комментарии
 
они не украинские националисты, а путинская агентура под видом украинских националистов.
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А брешуть................ ох і брешуть........... В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке "Барабашово" - Цензор.НЕТ 709
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вся российская нечисть голосовала за клоуна
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А брешуть................ ох і брешуть........... В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке "Барабашово" - Цензор.НЕТ 709
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звісно вам відомо бо - один нацкорпусівець смачно відфігачив андлюшу шмичкого
да ?
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Зараз розпочнеться. І Пєбіли і Зєбіли дружно, надхненно, як брати, розпочнуть поливати Нац Корпус.
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А что там поливать? Биография лидера этого движения говорит сама за себя.

Відзначимо, що згідно з відкритими джерелами в інтернеті, Сергій "Малюта" Коротких народився в Тольятті в 1974 році, але потім переїхав разом із батьками до Білорусі.У 1992-1994 рр. служив у білоруській армії, отримав спеціальність фахівця технічних засобів розвідки. Служив він у розвідувальному батальйоні. Після служби в армії вступив до школи КДБ. Відучився там 2 роки, але був відрахований із навчання через зв'язок із радикальними угрупованнями.Коротких відомий як один із лідерів Націонал-соціалістичного суспільства (НСО) - одного з найбільших ультраправих об'єднань у Росії.
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Знакомая тема: "политические преследования", "рука кремля", " я - не я и корова не моя"...
Если бы Национальный корпус вел какую-то последовательную и понятную программу наездов, то им был бы полный респект и всеобщее уважение к ним украинцев.
А так... Возникает много сомнений в их патриотизме и не возникает сомнений в запахе денег, и их полной ангажированности.
Протухли нахрен украинские националисты! Купились, продались, а потом снова продались...
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они не украинские националисты, а путинская агентура под видом украинских националистов.
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Ви вже зруйнували всю довіру, з вашим блідим вошдєм та аваковим, виконуючи заказухи олігархів, до вас й до вашої назви...
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Как то запоздало среагировали .А то что запрещённые игровые автоматы по всей Украине расплодились как колорадские жуки ,патриотов не беспокоит?
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!

І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
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ЦЕНЗОР.НЕТ 08.06.19 14:16
"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.Источник: https://censor.net.ua/n3131328
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Хлопці з Нацкорпусу були ЄДИНИМИ хто штурмував пороха за свинарчуків, а на них всі поголовно бруд ллють на чолі з редакцією ЦЕНЗОР.НЕТ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке "Барабашово"
 
 
 
 
 
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