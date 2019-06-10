 "Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Беленюк отметил: "Некоторым господам, особенно которые называют себя журналистами, нужно понемногу вылезать из пещер, а то засиделись, а на дворе 21 век".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваем вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности, - газета "Голос Украины" извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента