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 Политика Украины, Спорт
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Все про:расизм (145) Беленюк Жан (3)

 "Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста

Украинский спортсмен, который баллотируется в ВР по спискам партии "Слуга народа" Жан Беленюк отреагировал на расистские высказывания одного из журналистов газеты "Голос Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Беленюк отметил: "Некоторым господам, особенно которые называют себя журналистами, нужно понемногу вылезать из пещер, а то засиделись, а на дворе 21 век".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Как сообщал Цензор.НЕТ  ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваем вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности, - газета "Голос Украины" извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента

Источник: https://censor.net.ua/n3131615
 
   
 Топ комментарии
 
До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
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Чемпіон світу Жан Беленюк заявив, що крім Слуги Народу його ніхто до списків партій не покликав

не питайте, що це буде за депутат "Некоторым господам нужно вылезать из пещер, - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 4388

Ще ж треба щоб і масажист пройшов. І все буде в кращих традиціях ПР.
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Прохід перекритий. Епоха відкритості накрилася жсо.
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Жан - украинец.В Харькове таких -пруд пруди.Причём с савка.А сейчас мои внуки ходят в школу недалеко от Барабана. Там вообще полный интернационал.И плохого в этом ничего нет.Как только в Украине начнётся промышленный бум ,переселенцев со всего свиту буде тьма.И нам надо учитывать международный опыт адаптации переселенцев.Голову в песок не спрячешь!Жан будет строго придерживаться партийной линии и учиться!Глядишь, Пагубия заткнёт за пояс.Америка и Европа не лишены расизма и антисемитизьма на бытовом уровне,особенно с нашествием беженцев -муслимов.Даже северная и чопорная Швеция ,априори толерантная столкнулась с антисемитизьмом,правда,муслимским.
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Про його освіту ніде нічого не знайшов. Основна робота депутата, це законотворчість, дилетантів вистачає на кнопки тиснути по команді..

Школу хоч закінчив, читати-писати вміє?

Оцього борцуна не можна назвати порядною людиною ( після пісеньки " єхай .....") , а the ж основним критерієм називав саме порядність.
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Ну що тут скажеш? Але після Білоножків і К° я нічому не дивуюсь. " Ліца" все нові й нові
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У каждого депутата есть помошники,есть море институтов при Раде и КМ, которые разрабатывают проекты законов. По Вашей логике в Раде должны заседать тока Доктора Юрнаук?.
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Беленюк монетизує своє ім'я. Він про себе каже, що прагматична людина. А ще наступного року хоче закінчити спортивну кар'єру. Куди податися заробляти гроші відставному спортсмену, який нічого, окрім боротися фізично, не вміє? Звичайно ж, тільки у депутати і пофіг йому, від кого.
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га....а вич спид и прочая галиматья интернациональная чому их в америке гнобят и держат в гетто..
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Чемпіон світу Жан Беленюк заявив, що крім Слуги Народу його ніхто до списків партій не покликав

не питайте, що це буде за депутат "Некоторым господам нужно вылезать из пещер, - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 4388

Ще ж треба щоб і масажист пройшов. І все буде в кращих традиціях ПР.
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У ригів засідало чимало бандюків з ОПГ Савлохова членів федерації вільної боротьби України.
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Плотный строй регионалов и евреев решили разбавить афроукранцем .... стратеги ...)))
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
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Прохід перекритий. Епоха відкритості накрилася жсо.
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Взагалі, він українець на половину.
Темношкірий. Не бачу великої проблеми чи викликів.
Інша справа чи є йому сенс йти в політику і просто відсижувати в кріслі, чи він дійсно здатний працювати парламентарем ?
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Він швидше за інших буде тиснути на кнопку для голосування.
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давить кнопку способен. а большего в зекоманде и не требуется...
с другой стороны, за спортсменов народ голосует хорошо... идеальный кандидат для бениной политсилы
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не завидуй(те))
он жаловался на ужасные условия тут для спортиков, т.е. победил вопреки, а это многого стоит.
Лучше он чем например Мосийчук, которого сняли на камеру за вымоганием - и как с гуся вода.
Или его шеф - такого цирка даже Жирик не устраивает. Живет за 3метровым забором - есть ролик "схем"
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Ksenia VB - белые в современной Африке долго не живут.... - убивают их там почти везде..., если ты один и без охраны..., особенно ночью...

Бывал там во многих местах...
Не пишут правозащитники о геноциде белых..., или очень, очень редко...
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как "оригинально".... а ниче шо он прославил страну? или в Рязани не любят Украину? "Некоторым господам нужно вылезать из пещер, - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 2013
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афроукраїнець - то наш чорнобривець
а афродіти (переважно дівчатка))) Афродіти - то маленькі чорнобривці
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Свою місію він вже виконав - його запрошували конткретно, щоб хайпанути на расовому скандалі. Думаю, що жруналюга також в долі.

Тепер вже нікого не цікавлять його професійні здібності, освіта, політични наміри, погляди та інтелект. Він ображений, а ображених народ любить - береемо у депутати!
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Года два назад на празднике сына в дет.садике по «простоте» сказала, что один раз я и муж ехали в лифте (в больнице) с негром......., так на меня половина дет.садика «заклевала»......☹️
«политкорректно» - человек, африканской внешности........😁
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Українець африканської зовнішності, прости Господи....
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у французов - вообще бы убили, там обезьян вроде в разы больше чем в фатерляндах
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В Германии тоже достаточно.......
Я когда на курсы немецкого ходила, то в группе было 6-7 человек и все были нормальные (видно было, что стараются учиться)🙂
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Через 15 років цих диточок з садку будуть клювати негри.
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Такая тенденция (взрослые) уже сейчас прослеживается......... редко, но «метко»
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Про німецьку міграційну політику вже легенди ходять.
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кацахол,
К сожалению это не легенда....... это «толерантность», которой злоупотребили политики........
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Беленюк більшій українець, ніж деякі, що досі з печер не вилізли та з горіхів не злізли.
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Вспомнилось:
Львів. Заходить в трамвай здоровенний дядько і питає: "Котра година?" Тут негр встає і відпоповідає:"Половина восьмого!" А дядько так подивився тай каже:"Сідай, синку я й так бачу. що ти не москаль"
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Він за поглядами щось на кшталт Усіка. Москвоязикий і ватнуватий.
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ну так як самі себе поважаємо, так і усіки нас поважають.
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То что он быстро бегает может ему очень пригодится во время работы в цирке Зеленского
Народ с дрекольем его может просто не догнать
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Расистських висловлювань не потрібно, але не буває диму без вогню. Можливо із боку зелених була провокація, бо відомо про здатність деяких використовувати антисемітизм на свою користь. Я би хотів у цьому помилятися, бо національна ворожнеча Україні не потрібна. А Жана Беленюка я вважаю українцем і раджу йому не звертати увагу на провокаторів з обох боків.
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Нифига себе как легко порохобота спровоцировать интересно, а если при порохоботе палку кинуть, он побежит и в зубах принесёт или схватит палку и будет за людьми с ней гоняться?
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Странно что порохоботы не ноют что он наркоман или сутенер
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Еще не вечер...
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Побольше борцов, курцов, актеров 95 квартала, звукорежиссеров и осветителей в раде, побольше трэша. И вишенкой на торте к ним - десяток тушек Коломойского.
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Жан доволі спокійна та вихована людина, дуже професійна, зі своїми поглядами, які не всі вітали, щоправда. але, думаю, він не розуміє ні ролі депутата, ні роботи, ні викликів, які вона несе.

Забув сказати: вже давно впевниний за його інтерв'ю, що він тупуватий.
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Опять флажок сменил зебик. А где омериканский делся??
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Это означает, что у Зенит-Циклон-ДНЕПР здесь несколько ников. Он не сообразил из-за своего IQ быстро переобутся, когда переходил под прокси из забаненого ника на этот.
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Політики повинні займатися політикою, машиністи водити потяги, лікарі лікувати, а якщо ти спортсмен, то іди спортсмень, а не лізиш в Раду, а саме дурне як Зелебенський!
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если учесть что депутаты это законотворцы то наверное юридическое образование не помешает
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Жан, не обращай на всяких придурков внимание. Лучше в ВР Беленюк чем допы, гепы, мураевы с новинскими.
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Закажу себе картину по мотивам произведения Тараса Григоровича.
Сюжет
"Одчиняй, проклятий жиде! Бо будеш битий… одчиняй!
Ламайте двері, поки вийде Старий паскуда!"
"Постривай! Стривайте, зараз!"
"Нагаями Свиняче ухо! Жартувать,
Чи що, ти хочеш?" "Я? з панами?
Крий боже! зараз, дайте встать,
Ясновельможні (нишком - свині)".
"Пане полковнику, ламай!" Упали двері… а нагай
Малює вздовж жидівську спину. "Здоров, свине, здоров, жиде,
Здоров, чортів сину!"
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Та навiщо ж ти в Раду подався, синку ? Я й так бачу, що ти не москаль...
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Само интересное, что в Израиле, например, этому журналисту выдали бы премию
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Да и желающие обвинить меня в расизме отвечу, ни с моей стороны, ни со стороны журналиста расизма не было, никто не разделял людей по цвету кожи, не было так же призывов ограничить кого в правах и свободах, а вот вполне здравое замечание, что в украинском парламенте должны присутствовать украинцы для защиты своей страны и отстаивания интересов своей страны. А вот зачем он туда идет думаю вполне понятно, что бы присосаться к пирогу и решать свои финансовые проблемы в ущерб нам.
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Дело не в цвете кожи, а в том, что из него такой же парламентарий, как из Зеленского - президент. Этот инфант, сын украинской охлократии и особа, приближенная к инкубатору, ознаменовал эпоху популизма, замешанного на 73%-тном инфантилизме.
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Даже в виде карикатуры здесь Аквафреш не нужно демонстрировать, так что в спам.
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Найбільш незахищена людина в США- це білий чоловік, гетеросексуал.
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Не всюди, є штати де білі гетеросексуали в безпеці.
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Кому как не нам о "несчастных" США переживать...
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Под АП столько людей против зебобика-кенгурация жалкое позорище в сравнении что сейчас)
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Так це "делегати" з'їзду "ПЕС", вони думали що Por..k.. проводить там збір зграї
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09.2016. "...у спортсмена спросили, не возникал ли у него желания присоединиться к украинским бойцам и отправиться воевать в Донбасс. https://www.politnavigator.net/zhan-belenyuk-raskritikoval-poroshenko-i-vystupil-protiv-vojjny-v-donbasse.html
"Я сам по себе являюсь пацифистом. Я против войны в любом ее виде, - заявил Беленюк. - Для меня самая большая ценность - это человеческая жизнь. И то, что семьи остаются без сыновей, - это меня очень сильно расстраивает. Я считаю, что дети наших депутатов, премьер-министра и всех остальных - вот они в первую очередь должны защищать страну. Им есть, что защищать. У них все в шоколаде… Пусть выходят и показывают на своем примере, как это делается. А не бедных парней, которые и так еле концы с концами сводят, кидают в эти котлы и все остальное. Поэтому я против всего этого дела, я за мир".
С нетерпением жду, когда депутат Беленюк поедет защищать свою страну... "Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 3548
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Так он же сказал - дети депутатов. Вот сделает сына, подождет 18 лет и отправит.
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Ввиду отсутствия сына ему придётся защищать Родину самому. Легко гавкать на других из подворотни, а вот самому за свой базар ответить почему-то трудно. "Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 2006
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Поява у ВР різних спортсменів-дилетантів просто дискредитує саму ідею парламентаризму. Чого чекати від цієї чорношкірої версії гаврилюка? На що він реально здатний окрім того, щоб бути просто кнопкою ?
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Бутусов, а начало третьего Майдана не боишься пропустить ?
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Питання не в кольорі шкіри того Беленюка, питання в тому що воно афрокацап!!!
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Мы стали бояться называть вещи своими именами! Если он чернокожий, то как может быть украинцем? Если кошка родила котят в будке, это не значит что котята есть щенки...Другое дело унижать кого то как личность...
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А чем его унизили, возмутились, что он собрался командовать украинцами? - так нах. надо!

Чувак, который не имеет ни малейшего понятия ни управления ни законотворческой деятельности, нагло ломится рулить страной !
Он случайно не обнаглел??
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Проходит соревнование по борьбе. В финал проходят 2 борца у которых тренеры настроены на победу.
Тренер одного борца внушает ему тактику:
- Так, Олег, у твоего оппонента есть коронный захват, а так он тюфяк. Ты его поборешь, если не попадешь в этот захват.
Только начинается борьба, как оппонент Олега хватает его в коронный захват, и всё … происходит удержание. Тренер Олега опускает голову и закрывает глаза руками ожидая вердикта - проигрыша Олега.
Раздается гонг, тренер поднимает глаза и видит, что Олег победил…
Тренер подлетает к Олегу и спрашивает:
- Бл.., как ты это сделал, я пропустил!?
- Ну значит я в захвате, скрюченный, всё болит, я приоткрываю глаза и вижу перед носом яйца…
- Ну и?
- Вы, тренер, даже не представляете, что может человек - укусивший себя за яйца…
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Господа не могут жить в пещерах. Думай... те. А парень сделает надежный захват коррупции и повалит ее на татами!
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Что за хе*ня?? Негр, который не имеет ни малейшего понятия ни управления ни законотворческой деятельности, ломится рулить страной и нами управлять! "Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 4099

Пора вводить ограничения, на представление в ВР других национальностями!
процента 2-3 и достаточно! А то нас скоро вытеснят из собственного дома!
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В украинскую армию африканец Ахмед пошел добровольно, так как не мог смотреть на то, что происходит в стране.
"Чувствовал себя неприятно. Люди воюют, а мы сидим или гуляем. Было желание, чтобы я не был просто человеком, который говорит, а не делает. Просто люди не знают - я украинец или суданец", - говорит мужчина и добавил, что его сослуживцы считают украинцем, несмотря на отсутствие гражданства.
Ахмед пока только планирует подать документы на получение гражданства. Он принял решение связать свою жизнь с Украиной, а карьеру - с украинской армией.
Выходец из Судана уже год воюет на Донбассе. Говорит, что в военном кителе ему комфортно, несмотря на 30-градусную жару.
Единственное, что пока дается ему тяжело - это холодная зима.
"Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 524
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порохнява Ыліта приміряє на себе лаври ку-клукс-клана. Вам пасує.
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Згадалося... Коли робили соціалку проти расизму - але раптом затіяли расизм.
Напис: "Кожен всередині нормальний" "Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 1036

"Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 9396
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В українській мові поряд з негр широко вживається термін чорношкірий або темношкірий. В Україні слово негр зберегло своє початкове нейтральне значення й саме по собі не має негативного забарвлення.
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Ну что толку ,что Мертвечук титульной нации,доктор Юр наук,а клан Литвинов?,а Поплавский:?И таких -вся рада!.Зачем они нам?
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Спрошу иначе!
А вот если бы Жан пошёл бы в партию Европейская Солидарность?
Чтобы сказал тот фуфел и чтобы пели сейчас порохоботы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста
 
 
 
 
 
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