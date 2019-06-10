 "Некоторым господам нужно вылезать из пещер", - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Беленюк отметил: "Некоторым господам, особенно которые называют себя журналистами, нужно понемногу вылезать из пещер, а то засиделись, а на дворе 21 век".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка.
Школу хоч закінчив, читати-писати вміє?
Оцього борцуна не можна назвати порядною людиною ( після пісеньки " єхай .....") , а the ж основним критерієм називав саме порядність.
не питайте, що це буде за депутат
Ще ж треба щоб і масажист пройшов. І все буде в кращих традиціях ПР.
бандюків з ОПГ Савлоховачленів федерації вільної боротьби України.
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
Темношкірий. Не бачу великої проблеми чи викликів.
Інша справа чи є йому сенс йти в політику і просто відсижувати в кріслі, чи він дійсно здатний працювати парламентарем ?
с другой стороны, за спортсменов народ голосует хорошо... идеальный кандидат для бениной политсилы
он жаловался на ужасные условия тут для спортиков, т.е. победил вопреки, а это многого стоит.
Лучше он чем например Мосийчук, которого сняли на камеру за вымоганием - и как с гуся вода.
Или его шеф - такого цирка даже Жирик не устраивает. Живет за 3метровым забором - есть ролик "схем"
Бывал там во многих местах...
Не пишут правозащитники о геноциде белых..., или очень, очень редко...
а афродіти (переважно дівчатка))) Афродіти - то маленькі чорнобривці
Тепер вже нікого не цікавлять його професійні здібності, освіта, політични наміри, погляди та інтелект. Він ображений, а ображених народ любить - береемо у депутати!
«политкорректно» - человек, африканской внешности........😁
Я когда на курсы немецкого ходила, то в группе было 6-7 человек и все были нормальные (видно было, что стараются учиться)🙂
К сожалению это не легенда....... это «толерантность», которой злоупотребили политики........
Львів. Заходить в трамвай здоровенний дядько і питає: "Котра година?" Тут негр встає і відпоповідає:"Половина восьмого!" А дядько так подивився тай каже:"Сідай, синку я й так бачу. що ти не москаль"
Народ с дрекольем его может просто не догнать
Забув сказати: вже давно впевниний за його інтерв'ю, що він тупуватий.
Сюжет
"Одчиняй, проклятий жиде! Бо будеш битий… одчиняй!
Ламайте двері, поки вийде Старий паскуда!"
"Постривай! Стривайте, зараз!"
"Нагаями Свиняче ухо! Жартувать,
Чи що, ти хочеш?" "Я? з панами?
Крий боже! зараз, дайте встать,
Ясновельможні (нишком - свині)".
"Пане полковнику, ламай!" Упали двері… а нагай
Малює вздовж жидівську спину. "Здоров, свине, здоров, жиде,
Здоров, чортів сину!"
"Я сам по себе являюсь пацифистом. Я против войны в любом ее виде, - заявил Беленюк. - Для меня самая большая ценность - это человеческая жизнь. И то, что семьи остаются без сыновей, - это меня очень сильно расстраивает. Я считаю, что дети наших депутатов, премьер-министра и всех остальных - вот они в первую очередь должны защищать страну. Им есть, что защищать. У них все в шоколаде… Пусть выходят и показывают на своем примере, как это делается. А не бедных парней, которые и так еле концы с концами сводят, кидают в эти котлы и все остальное. Поэтому я против всего этого дела, я за мир".
С нетерпением жду, когда депутат Беленюк поедет защищать свою страну...
Чувак, который не имеет ни малейшего понятия ни управления ни законотворческой деятельности, нагло ломится рулить страной !
Он случайно не обнаглел??
Тренер одного борца внушает ему тактику:
- Так, Олег, у твоего оппонента есть коронный захват, а так он тюфяк. Ты его поборешь, если не попадешь в этот захват.
Только начинается борьба, как оппонент Олега хватает его в коронный захват, и всё … происходит удержание. Тренер Олега опускает голову и закрывает глаза руками ожидая вердикта - проигрыша Олега.
Раздается гонг, тренер поднимает глаза и видит, что Олег победил…
Тренер подлетает к Олегу и спрашивает:
- Бл.., как ты это сделал, я пропустил!?
- Ну значит я в захвате, скрюченный, всё болит, я приоткрываю глаза и вижу перед носом яйца…
- Ну и?
- Вы, тренер, даже не представляете, что может человек - укусивший себя за яйца…
Пора вводить ограничения, на представление в ВР других национальностями!
процента 2-3 и достаточно! А то нас скоро вытеснят из собственного дома!
"Чувствовал себя неприятно. Люди воюют, а мы сидим или гуляем. Было желание, чтобы я не был просто человеком, который говорит, а не делает. Просто люди не знают - я украинец или суданец", - говорит мужчина и добавил, что его сослуживцы считают украинцем, несмотря на отсутствие гражданства.
Ахмед пока только планирует подать документы на получение гражданства. Он принял решение связать свою жизнь с Украиной, а карьеру - с украинской армией.
Выходец из Судана уже год воюет на Донбассе. Говорит, что в военном кителе ему комфортно, несмотря на 30-градусную жару.
Единственное, что пока дается ему тяжело - это холодная зима.
Напис: "Кожен всередині нормальний"
А вот если бы Жан пошёл бы в партию Европейская Солидарность?
Чтобы сказал тот фуфел и чтобы пели сейчас порохоботы?