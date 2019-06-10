 "Діти Дніпра", - при поддержке мэра Филатова в городском бесплатном муниципальном лагере открылся пятый сезон оздоровления и патриотического воспитания детей. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Лагерь работает. Я точно знаю, что он пользуется бешеной популярностью. Подтверждением этому является то, что во время онлайн регистрации, которая является полностью прозрачной, все заявки были заполнены за считанные часы. В этом году планируем оздоровить около 4,2 тысячи детей. Мы и в дальнейшем будем продолжать этот проект, который, по моему мнению, является одним из самых успешных. Кроме этого, благодаря реконструкции и утеплению помещений, после школьных каникул в лагерь смогут заехать люди пожилого возраста. Они смогут отдыхать здесь с сентября и до зимы", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время посещения лагеря" Дети Днепра "10 июня.

Мэр города также добавил, что в этом году, по окончании сезона, на территории лагеря также проведут еще ряд ремонтов.

За последний год в нем капитально отремонтировали и утеплили здания трех корпусов и столовую. В помещениях заменили электрические и водопроводные сети, а еще - утеплили внешние стены. Проверяли и противопожарную систему и охрану территории.

В лагере также работают медики, ведь безопасность маленьких отдыхающих - главный приоритет.

Неизменно основной целью лагеря остается повышение патриотического духа маленьких горожан. В то же время отдых в лагере "Дети Днепра" - это творческие и спортивные игры. Для детей работает бассейн, веревочный парк и скаутский центр. По словам вожатых, они не только рассказывают о лайфхаках отдыха на природе, но и учат ориентированию на местности без компаса, оказанию первой медицинской помощи. Это - учебный элемент, который делает досуга не только интересным, но и содержательным. Все объясняется в игровой форме - просто и понятно. Здесь учат правилам поведения на воде и во время чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, школьникам разъясняют и правила дорожного движения. Для этого в лагере обустроили площадки со светофором, пешеходным переходом и дорожными знаками. В этом вожатым помогают полиция и другие профильные службы.

"Я здесь только один день, и у меня куча впечатлений. Мы и гуляем, и уже рассматривали светофор. Бассейн очень нравится. Классный будет неделю "- убежден маленький отдыхающий лагеря Вадим.





