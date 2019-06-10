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 "Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине

Полиция задержала в Санкт-Петербурге двух активистов движения "Весна" Александру Лобовикову и Петра Трофимова за то, что они повесили на мосту баннер со словами "Путин: сказочный или реальный?".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

На активистов составили административные протоколы по статье 20.2.2 КоАП об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Баннеры активисты развесили еще 8 июня, приурочив акцию к Петербургскому международному экономическому форуму. Таким образом они протестовали против закона об оскорблении власти. Шесть баннеров были пустыми, на седьмом была надпись о Путине.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, эпитет "сказочный" применительно к Путину стал популярен после того, как россиянина оштрафовали за надпись "Путин - сказочный долбо#б" в интернете. Теперь слово "сказочный" заменяет критикам российского президента нецензурную лексику в его адрес.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131613
 
   
 Топ комментарии
 
Не сказочный и не реальный, а полный "Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине - Цензор.НЕТ 9438
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков зв наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
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Не сказочный и не реальный, а полный "Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине - Цензор.НЕТ 9438
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков зв наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
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А так зараз i буде. В ЗМІ - ніякої корупції та протестів! Тільки кримінал!
Корупція в ЗМІ скінчилась разом з терміном П.О.П.
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поліціянти мотивували затримання активистів тим, що всі знають, хто в країні казковий
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Действительно! Какое оскорбление в слове "сказочный?!"- а второе слово знают все.
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Тут комментарии излишни,
Русня опущена давно!
Её в говне заставил рыться
Володька с прозвищем *****...
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За околицей села
Раздается "ла-ла-ла" -
Мы очистим нашу землю
От кремлевского *****!
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Вообще то этим субьектом специалисты должны заниматься и изучать чтоб ********* у власти стало меньше. Хотя следующий, мне кажется, будет не лучше. Медицина в русне хромает скорей всего.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине
 
 
 
 
 
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