 "Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".
На активистов составили административные протоколы по статье 20.2.2 КоАП об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.
Баннеры активисты развесили еще 8 июня, приурочив акцию к Петербургскому международному экономическому форуму. Таким образом они протестовали против закона об оскорблении власти. Шесть баннеров были пустыми, на седьмом была надпись о Путине.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, эпитет "сказочный" применительно к Путину стал популярен после того, как россиянина оштрафовали за надпись "Путин - сказочный долбо#б" в интернете. Теперь слово "сказочный" заменяет критикам российского президента нецензурную лексику в его адрес.
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https://varlamov.ru/3409736.html
Аваков зв наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
Корупція в ЗМІ скінчилась разом з терміном П.О.П.
акція під АП
Русня опущена давно!
Её в говне заставил рыться
Володька с прозвищем *****...
Раздается "ла-ла-ла" -
Мы очистим нашу землю
От кремлевского *****!