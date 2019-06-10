 С начала года корью в Украине заболели более 53 000 человек

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, с 31 мая по 6 июня 2019 года корью заболели 1,133 тыс. человек, в том числе 628 детей.
За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (156 больных, из них 59 детей), Тернопольской (89/68), Львовской (84/62), Киевской (80/40) областях и Киеве (100/49).
Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.
В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации по состоянию на 22 мая вакцинировано 14,764 тыс. человек, что составляет 52,9% от запланированного количества.
Читайте на Цензор.НЕТ: Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном
Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.
По состоянию на 6 июня 2019 года в Украине было более 795,703 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.
Также на Цензор.НЕТ: На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ
невже це вона липові справочки про вакцінацію видавала ?
проблема формувалась РОКАМИ
(с)
С огромным интересом ждал список "Слуги народа".
Дождался.
От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го! Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтесь.
Далі буде
С Муликом связана интересная история. Этот ломатель системы вышел из Партии Регионов 20 фев. 2014, когда после расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика активисты пошли громить его ресторан в центре города. Просто спасал своё барахло. 5 лет сидел на попе ровно, и вот тебе.
Еще одного карася вам поймал:
87. Клочко Андрей Андреевич. Барыга, ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" Человек Рудьковского, от Блока Левых сил лез в ВР в 2014, а от Відродження(ексПР) - в 2015 в Киівську міську раду. Сразу видно, идейный товарищ. Ага.
82. Салийчук Александр Вячеславович. Ничего особенно, просто директор мясокомбината. Занимался чувак колбасой, а теперь решил стать новым лицом в политике. Так прям пришел, и сказал: возьмите меня в Верховну Раду. И ведь взяли. Святые люди.
81. Гутцайт Вадим Маркович Фехтовальщик, директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. Экспомощник депутата Эльбруса Тедеева. Да, того самого, регионала. Имеет орден от Януковича. Муж Оксаны Гутцайт. Возможно, наш будущий министр спорта.
77. Тарасов Олег Сергеевич "УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ СОЮЗ" Бенефициар и засновник 13(!) компаний. Лес, хлебзавод, продукты, агрокомплекс, і т.д. Ну такє...тоже чувак пришел в политику с горящими глазами.
72. Сова Александр Георгиевич Ювелирный дом SOVA Jewels - Ювелирні золоті прикраси. Золотое будущее Украине обеспечено. Но если нет, то хотя бы Зеленскому.
Штааа? 70. Козак Владимир Васильевич Этот не ошибка, граждане? я знаю только одного Козака Владимира Васильевича: экс-керівник "Укрзалізниці", міністр інфраструктури України Януковича, член ПР, корупционер. Ну скажите, что это полный тезка, ну плз!
62. Крячко Михаил Валерьевич Еще одно "новое лицо", 9 лет работы в горсовете и облгосадминистрации Запорожья, начинал еще во времена Януковича.
54. Кириченко Николай Александрович ЧАСТНАЯ АГРОФИРМА «ЗЛАГОДА», директор Депутат Харьковской областной рады VII созыва. Новое лицо в политике.
52. Культенко Артем Валерьевич "СПІЛКА ІНВЕСТОРІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА" "КЬОРТІС ГРУП" "БУДМАШСЕРВІС"
49. Бабий Роман Вячеславович В 2014-м балотировался в ВР от Гриценко. Сбежал от него к Зеленскому. Ну ооочень хочет человек стать слугой народа. Люблю таких.
46. Ковалев Артем Владимирович "1+1 ПРОДАКШН" Все понятно, человек Коломойского.
45. Галачук Вадим Сергеевич Головний юрист передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юрист Ющенко, був довіреною особою Миколи Катеринчука. Новое лицо уже 17 лет.
44. Кисель Юрий Григорьевич Три будівельні компанії.
42. Воронов Владимир Анатольевич Международное Брендинговое агентство Владимира Воронова. Спец по запудриванию мозгов. Архинужный человек в команде.
41. Гусев Юрий Вениаминович В политике с 20-и лет. Тягался с Хорошковским, був радником головы Херсонской ОДА, министра финансов, министра экономики, министра экологии, министра инфраструктуры, заст. министра обороны. Работал в Приватбанке. Человек Коломойского.
40. Завитневич Александр Михайлович СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД. Власник.
39. Ионушас Сергей Константинович Юрист, сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем шоумена при регистрации торговых знаков.
38. Кривошеев Игорь Сергеевич КВНщик. С таким депутатом украинцы точно не заплачут.
37. Неклюдов Владлен Михайлович прокуратура Дніпропетровської області. Поющий прокурор. Пел еще Пшонке. А вот юрист так себе: набрал невысокий бал по предварительному тестированию: 14 место из 16. А по результатам теста на общие способности вообще оказался предпоследним. Ну, Ок.
33. Спивак Дмитрий Павлович Редкая гнида из окружения Натальи Королевской, автор и ведучий Медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите.
28. Сушко Павел Николаевич Кинопродюсер.
22. Холодов Андрей Иванович Крупный бизнесмен, светский лев.
Так же в списках Слуги российского народа обнаружены аваковские псы.
4. Арахамия Давид Георгиевич
Этот верный пес Авакова угрожал убийством журналисту Шапошникову.
https://www.youtube.com/watch?v=3Bc0iH9lL3g
Да-да. Это именно ему сегодня так лестно пел оды Цензор. Все мы понимаем почему Бутусов это делает. ))
https://censor.net.ua/news/3131414/mne_otkrovenno_strashno_idti_v_radu_no_s_sotneyi_energichnyh_lyudeyi_mojno_organizovat_chtoby_v_strane
12.Криклий Владислав Артурович. Глава ВСЕХ сервисных центрорв МВД, Который спустя полгода после своего назначения купил шикарную квартиру в центре Киева за 250 000 долларов.
19. Монастырский Денис Анатольевич
Бывший помошник советника Авакова - Антона Геращенко
Будет заниматься "реформированием" правоохранительной системы
Плюс мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, *****.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
Завтра еще про чувих напишу, это только чуваки были.
https://twitter.com/Vidsich/status/1138012899534868480