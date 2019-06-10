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 Денисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по итогам обысков 10 июня в оккупированном Крыму.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уже традиционно, с утра в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины. Сегодня в Симферополе "суды" будут выбирать им меру пресечения.

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Кроме того, у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды. Это может крайне негативно повлиять на здоровье ребенка.

Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины", - сообщила Денисова.

Денисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня 01

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Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в оккупированном Крыму проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.

Источник: https://censor.net.ua/n3131610
 
 
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Для чого звертатися до Москалькової? Денисовій краще звільнити місце для Мендель, яка любить мусульман😏
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А вот крымчане не выходят ни на одиночные пикеты в защиту задержанных соседей, ни на какие вообще. Затравленный или бездушный совок.
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Я у Криму бачив, як кацапи ненавидять кримських татар. Вони тепер зловтішаються і точно не вийдуть мітингувати.
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Что-то уже аж смешно скуление этой пани(на нехилой зарплате надо полагать). Поехала в Рашку зимой вроде - чуть не переехали кортежем в котором везли "коллегу" и демонстративно отвернули рожи. Хорошо что (возможно) на бутылку еще и не посадили)
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Все б нічого..............
А громадянами якої країни являються ті затримані татари? Ніхто не задумувався?
А в цьому і вся "фішка". Можна шуміти на весь світ, а потім з'ясується що в них вже з 2014 року російські паспорти. І - що? (мантри про "насильну" видачу - не проходять)
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Проходять, андруша..
Твоя рашка окупувала території, тому всі хто там живе - фактично жертви.
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Денисова - и дальше может строчить свои писульки на туалетной бумаге... Почему она не спросила до сих пор Турчинова, почему тот слил Крым и предал татар???
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А вам ще платять за вашу брехню, чи брехня вже стала звичкою?
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До выборов гнидам-свиноботам проплачено...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДенисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня
 
 
 
 
 
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