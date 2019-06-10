 Денисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Уже традиционно, с утра в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины. Сегодня в Симферополе "суды" будут выбирать им меру пресечения.
Кроме того, у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды. Это может крайне негативно повлиять на здоровье ребенка.
Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины", - сообщила Денисова.
Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в оккупированном Крыму проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.
А громадянами якої країни являються ті затримані татари? Ніхто не задумувався?
А в цьому і вся "фішка". Можна шуміти на весь світ, а потім з'ясується що в них вже з 2014 року російські паспорти. І - що? (мантри про "насильну" видачу - не проходять)
Твоя рашка окупувала території, тому всі хто там живе - фактично жертви.