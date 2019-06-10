 Руководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются

Об сообщили в отделе коммуникации ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
После предыдущих контактов президент Ассамблеи Паскье в понедельник должна встретиться с представителями двух палат российского парламента. В ПАСЕ подчеркнули, что целью встречи является "продолжение диалога об отношениях между Парламентской ассамблеей и российским парламентом".
Отмечается, что эта встреча "особенно важна при принятии регламентным комитетом Ассамблеи проекта доклада о процессе принятия решений, который касается полномочий и права голоса национальных делегаций".
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах
Напомним, 3 июня регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.
Также на Цензор.НЕТ: "Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ
Россия в июне 2017 прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Зато Россия спекулирует этим вопросом и заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.
Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.
Читайте также: Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ
https://www.facebook.com/100000834337338/videos/2274746972563092/UzpfSTEwMDAxMDQyNTM5NTYwODo4NDkwNzM4MDg3ODM0NTg/?story_fbid=849073808783458&id=100010425395608¬if_id=1560183075536441¬if_t=notify_me …
Live
https://twitter.com/Gorobina/status/1138118852561264641
Русская свинья , почему об этом не пишет?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/09/118182/sham--russkie-bezhali-so-vtoroj-bazy-v-khama--sbit-rossijskij-samolet-su-22.shtml
И шо б там не скулили те подсвины, типа арьева, но парашенка похоронил нахрен украинскую дипломатию!
Оно гроши считало в мошне, ему было не до дипломатии и не до войны. Оно всю украинскую внешнюю политику повесило на одного казачка, да и той оказался засланный...
і можу ще 2ох свідків привести
це пропаганда гомосятини
ти майже повністю зруйнував інститут сім'ї, виявився засланим козачком під райдужним прапором
вони його за поміху не мають
циник - материалист, знающий всему цену, но не знающий других ценностей.
а ПАСЕ не пасе задних... в цинизме , пустословии
Эвенки, помогайте друг другу ! В протекционизме - наша сила !
(из катехизиса эвенка в СССР - гугл)