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Все про:ПАСЕ (1299) Россия (72983) Паскье (3)

 Руководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются

Парламентская ассамблея Европы решила не комментировать результаты будущей встречи президента Ассамблеи Лилиан Мори Паскье с представителями Госдумы и Совета федерации России.

Об сообщили в отделе коммуникации ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

После предыдущих контактов президент Ассамблеи Паскье в понедельник должна встретиться с представителями двух палат российского парламента. В ПАСЕ подчеркнули, что целью встречи является "продолжение диалога об отношениях между Парламентской ассамблеей и российским парламентом".

Отмечается, что эта встреча "особенно важна при принятии регламентным комитетом Ассамблеи проекта доклада о процессе принятия решений, который касается полномочий и права голоса национальных делегаций".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах

Напомним, 3 июня регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

Также на Цензор.НЕТ: "Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ

Россия в июне 2017 прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Зато Россия спекулирует этим вопросом и заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Читайте также: Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3131608
 
 
 Топ комментарии
 
Для зажирівших бюргерів гроші не пахнуть.. Навіть, кров'ю не пахнуть..
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і ЩИРОГО ВИБАЧЕННЯ У МОКШЕН ДЕЛЕГАТІВ ПРОСИТИ БУДУТЬ ЗА ТИМЧАСОВІ НЕЗРУЧНОСТІ?
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Для зажирівших бюргерів гроші не пахнуть.. Навіть, кров'ю не пахнуть..
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Своими жизнями они заплатят за жадность и тупость.
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Я глибоко переконаний, що після 21 квітня - офіційного закінчення епохи бідності, після захмарних зарплат вчителям, мати комунальні борги - це під@рство. Так їх, пане презеденте, паяльником у сраку. Щиро радію. Щиро вітаю. Руководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются - Цензор.НЕТ 4189
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скільки кацяпи виділяють пані вільноконвертованих) засобів впливу?!
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А ублюдкам це як "серпом по одному місцю".................
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Судячи з твоєї реакції, андруша смицький, серпом - саме тобі.. То ти і є "ублюдок" , андруша смицький?
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в тебе після чергового "серпування" хоч щось ТАМ лишилось ? )))
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. Накануне в населенном пункте Джальма в результате истишхада были уничтожены десятки русских . Источники кафиров сообщили о 25 убитых и 60 раненых .

Русская свинья , почему об этом не пишет?
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А що писати? Новообраним хочеться висловити співчуття, але поки що некомільфо. Тому краще мовчати.
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и шо ты хочешь марат шульга поговорить о величии и что можеш повторить слепить очередного из говна ?
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русские жалуются на то, что повстанцы используют против турецкие бронемашины Panther F9 них турецкие минометы «HY-12». 120-мм миномет обладает дальностью огня более 8 километров, а его скорострельность составляет 6-8 выстрелов в минуту.

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/09/118182/sham--russkie-bezhali-so-vtoroj-bazy-v-khama--sbit-rossijskij-samolet-su-22.shtml
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Благодаря нашей жидкой дипломатии, возглавляемой засланным казачком, кацапы снова пролезут в СЕ. Очередные "перемоги" парашенки тухло нам отрыгиваются.
И шо б там не скулили те подсвины, типа арьева, но парашенка похоронил нахрен украинскую дипломатию!
Оно гроши считало в мошне, ему было не до дипломатии и не до войны. Оно всю украинскую внешнюю политику повесило на одного казачка, да и той оказался засланный...
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я бачив вчора, як тебе 2 негра імали
і можу ще 2ох свідків привести
це пропаганда гомосятини
ти майже повністю зруйнував інститут сім'ї, виявився засланим козачком під райдужним прапором
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Я нихрена не понял из того шо ты тут мне накалякал, но понял твердо одно - тебе нада лечиться. Срочно!
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це через бліду та невиразну зовнішню політику зюзі, що намагається на двох стільцях всидіти
вони його за поміху не мають
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Таки так,за перешкоду не мають. Мають за зюзю
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***
циник - материалист, знающий всему цену, но не знающий других ценностей.


а ПАСЕ не пасе задних... в цинизме , пустословии
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По её "французской" физиономии видно, что они с путиным этнические соплеменники.
Эвенки, помогайте друг другу ! В протекционизме - наша сила !
(из катехизиса эвенка в СССР - гугл)
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ПАСЕ похожа на праститутку =продаётся тем кто больше платит .А где человеческие ценности ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРуководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются
 
 
 
 
 
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