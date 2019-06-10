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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (5013) Молдова (1011) Климкин (2201)

 Украинский дипломат отправляется в Молдову из-за обострения политического кризиса в этой стране, - Климкин

Украинский дипломат, посол Виктор Криженивский, прибудет в столицу Молдовы Кишинев во вторник, 11 июня в связи с обострением политического кризиса.

Об этом глава МИД Павел Климкин написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим. Завтра в Кишиневе будет Виктор Криженивский, который отвечает за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте", - пообещал Климкин.

Министр выразил обеспокоенность увеличивающейся вероятностью ""добрых услуг" со стороны внешних игроков". "К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности", - добавил он.

"Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - подчеркнул Климкин.

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Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

Сегодня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.

Источник: https://censor.net.ua/n3131607
 
 
 Топ комментарии
 
Если Украина не признает новое пророссийское правительство то это и будет лучшим вкладом в нормализацию ситуации,а не катания посла туда обратно
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Шо характерно, реванш ваты в Молдове и в Украине здорово синхронизированы.
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Не будут. Не видно молдавских вооруженных сил, освобождающих Донбасс. Так что ты обычный пи...дабол.
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Если Украина не признает новое пророссийское правительство то это и будет лучшим вкладом в нормализацию ситуации,а не катания посла туда обратно
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Очередной анекдот... Деньги некуда девать? Дайте "дипломатке" АК и - в окоп, вместе с кЛИМКИНОЙ! Бюджет - меньше, пользы - не меньше!
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Шота ты лепишь шопапало...вот на кой хер дипломату автомат сплющился? Он же ж на то и дипломат, шобы без автомата...или ты так просто - ляп, шоб на Климкина накрошить? Так ему твои эксерсизы нужны, как зайцу триппер...
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Только если лавров будет под седлом.
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Его ещё не уволили? Или Климкин напоследок решил урегулировать кризис в Молдове? От чистого сердца так сказать.
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Найогидніше створіння після бариги.............
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Барыга весь дипломатический корпус разогнал, а взял вместо дипломатов Климкина.
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Украине ни в коем случае не нужно признавать власть соССиалистов! Украина уже один раз допустила ошибку помогая создавать у себя под боком приднесровье,-если сейчас помогут установить новую власть соССиалистов,то очень быстро додоны (по приказу путина,о чем он признался в видеоклипе) могут принять решение о "федерализации",и Украина получит военную базу в приднесровье,у себя в боку! Я думаю Украине надо сместить военные силы к границам Молдовы,чтобы в случае чего помочь и препятствовать превращению некоторых областей Молдовы в донбасы!
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А молдаване сами не хотят "препятствовать превращению некоторых областей Молдовы в донбасы "? Пусть украинцы гибнут?
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Молдоване хотят и будут. Но если не получится,то Украине будет несладко,А ты кацапчег,что так этим заинтересовался?
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Эх Деда, ты ж прекрасно понимаешь что ВСУ не перейдут границу.
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Он и ему подобные клоуны каждый день пытаются разводить панику "Путин нападёт", лишь бы его хозяева остались у власти и продолжали грабить. Таких провокаторов полный Фейсбук. Сами на заднице сидят и хотят чтобы кто то убивал за олигархов.
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Не будут. Не видно молдавских вооруженных сил, освобождающих Донбасс. Так что ты обычный пи...дабол.
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Igor Strl, не слушай этого дебила. Это местная молдавская шлюха что пытается людей сталкивать лбами в угоду всяким бандитам.
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***** подлил масла в огонь еще одной страны...
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Пустая трата денег на эти командировки.
Хоть вы уже не лезьте своим рагульным рылом в дела соседнего государства!!!
Какие из вас дипломаты - мы уже знаем.
Не смогли ЕС убедить на угрозу от кацапов, то лучше сидите тихо на жопе и не лезьте в дела других!!! С таким блд умением...
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Шо характерно, реванш ваты в Молдове и в Украине здорово синхронизированы.
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Надо было эту вату спалить в свое время.
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Иди палильщик,мамалыгу есть, а то мамка заругает. Украинский дипломат отправляется в Молдову из-за обострения политического кризиса в этой стране, - Климкин - Цензор.НЕТ 4234
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Надо было, но тогда нифига бы мы не получили от Запада и остались бы с Роисей один на один в дырявых портках и с армией, распроданной Гриценками и Апаршиными.

У Пиночета все получилось только потому, шо за спиной у него были США, а на чашах весов борьба с коммунизмом и экономический интерес тех же США. Да и элита таки там была в армии, а у нас она только начала формироваться.
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Во время демократических перемен, первым делом олигархов и коррупционеров в тюрьмы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский дипломат отправляется в Молдову из-за обострения политического кризиса в этой стране, - Климкин
 
 
 
 
 
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