 С начала суток 10 июня враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на вечернем брифинге пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:
дважды в районе села Водяное, по направлению от Пикуз и Ужовки - из крупнокалиберного пулемета;
Пищевик, от направления населенного пункта Верхнешироковское - со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Новотроицкое, с стороны населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
В районе населенного пункта Зайцев, от направления Гольмовского - из минометов калибра 120 мм.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
Не треба гратися з агресором в піддавки.
Здоров'я нашим хлопцям ! Нехай Господь оберігає.
Потери сразу уменьшились..., иногда до нуля....
Вот Бутусов тоже проводил расследование, если пропустили..
https://censor.net.ua/resonance/3131421/chi_buv_dozvl_strlyati_po_rosyiskyi_batare_faktichn_obstavini_zagibel_azovtsv_pd_novoluganskim_7_chervnya
Но если будет приказ перестать активно вести огонь, и стать укромишенями.., то....
Тогда будут брожение на фронте (никто не захочет глупо умирать), волнения по всей стране, гражданская война, большая война.... - можете продолжить ряд сами..
Аминь...
Если это так..., то просто украсть бабло и свалить не их задача...
Их задача разрушить Украину как гос-во...
Вредительство по всем направлениям мы уже наблюдаем..., и это они еще не вошли в силу...
После выборов в ВР запахнет порохом..., да...
Ничего хорошего я не жду..., да и вы видно тоже...
Шо ?! Опять ?!