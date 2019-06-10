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 Политика Украины, Происшествия
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 С начала суток 10 июня враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на вечернем брифинге пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:

дважды в районе села Водяное, по направлению от Пикуз и Ужовки - из крупнокалиберного пулемета;

Пищевик, от направления населенного пункта Верхнешироковское - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Новотроицкое, с стороны населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

В районе населенного пункта Зайцев, от направления Гольмовского - из минометов калибра 120 мм.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 26 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 10 наемников и уничтожена военная техника противника, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3131606
 
 
 Топ комментарии
 
Головне, що втрат немає........
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Зовсім інша картина зараз.
Не треба гратися з агресором в піддавки.
Здоров'я нашим хлопцям ! Нехай Господь оберігає.
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Дивно це, якщо врахувати їхню відданість Авакову.🤔
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Зовсім інша картина зараз.
Не треба гратися з агресором в піддавки.
Здоров'я нашим хлопцям ! Нехай Господь оберігає.
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При цьому українські військові не повинні стріляти у вцдповідь?
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щоб не забороняли армійцям оборонятись
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Дивно це, якщо врахувати їхню відданість Авакову.🤔
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Акція називається "зупини капітуляцію"
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дебильный указ Зеленой Сопли не стрелять отменили....
Потери сразу уменьшились..., иногда до нуля....
Вот Бутусов тоже проводил расследование, если пропустили..
https://censor.net.ua/resonance/3131421/chi_buv_dozvl_strlyati_po_rosyiskyi_batare_faktichn_obstavini_zagibel_azovtsv_pd_novoluganskim_7_chervnya
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Надовго відмінили? А якщо буде їхня більшість у ВР?
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Ali Hasan - а вы сомневаетесь что будет?

Но если будет приказ перестать активно вести огонь, и стать укромишенями.., то....
Тогда будут брожение на фронте (никто не захочет глупо умирать), волнения по всей стране, гражданская война, большая война.... - можете продолжить ряд сами..
Аминь...
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Думаєте, що зелені цього не хочуть? Я розумію, що їм Україна не цікава, бо треба вкрасти гроші і втекти.
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Ali Hasan - писали (Миротворец и Инсайдер), что Зе получали финансирование с Московии...

Если это так..., то просто украсть бабло и свалить не их задача...
Их задача разрушить Украину как гос-во...
Вредительство по всем направлениям мы уже наблюдаем..., и это они еще не вошли в силу...
После выборов в ВР запахнет порохом..., да...
Ничего хорошего я не жду..., да и вы видно тоже...
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"А тем временем в России новый прорыв. Магнитогорска кому-то показалось мало. В Нижнем Тагиле прогремел взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме". - Vitauskas

С начала суток 10 июня враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2987

Шо ?! Опять ?!
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горіти в пеклі москалям та підмоскальникам.
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Что происходит? Кто сейчас позволяет себе наживаться на войне?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток 10 июня враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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