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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1696) рынок (400) электроэнергия (264)

 Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект N10376 – "О внесении изменений в Закон "О рынке электрической энергии". Он касается отсрочки введения нового рынка электроэнергии до 1 июля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на на Liga.net, об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"К сожалению, за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисным явлениям на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям", - написал Герус в Фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о рынке электроэнергии

Кроме того, он сообщил, что глава государства подал еще один законопроект N10375 – "О внесении изменений в Закон "Об альтернативных источниках энергии".

По его словам, документом предлагается вернуть "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.

"Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, очень несправедливо. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко. Поэтому сейчас президент Зеленский инициирует, чтобы парламент исправил такую ​​ошибку и восстановил справедливость.

Обоим законопроектам присвоен статус неотложных.

Также читайте: Рада рассмотрит перенос введения нового рынка электроэнергии на 9 месяцев

Напомним, согласно закону, запуск новой модели оптового рынка электроэнергии должен состояться 1 июля. Реформа энергорынка - одно из требований Евросоюза. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены и введение балансирующего рынка. При этом ЕС и другие международные партнеры, в частности ЕБРР и Всемирный банк, посоветовали отложить запуск нового рынка из-за неготовности отрасли. Участники рынка заявляют об угрозе его монополизации и резкого роста цен на электричество.

Источник: https://censor.net.ua/n3131603
 
 
 Топ комментарии
 
Введение нового рынка невыгодно Коломойскому. Классный президент, совсем независимый от олигархов.
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первый зеконопроэкт чисто для бени и его предприятий
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А теперь смотрите как ЗЕбики переобуваюца на лету и скриньте.
Визги зебилов при Пете -- аа мародёр, не хочет независимого рынка, Петя работает на монополиста Ахметова, доколе будет монополия, даёшь конкурентный рынок электроэнергии с разными поставщиками!!
Те же ЗЕбилы но уже при клоуне -- ну и пусть будет монополия, Ахметов не так уж и плох, да не надо нам никакого рынка электроэнергии, и так не плохо жили..Даёшь монополию Ахметова , Зеленский заблокируй ты этот рынок нафиг!!

Бедные зебилы..настолько явно позорица очевидным перобуванием...
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Идиотизм какой-то, весь мир знает что рыночные цены устанавливает лично Гройсман, причем тут рынок? Неее, молод еще Зеленский, рыночную экономику по хрестоматии порохо-гройсмана не учил.
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сложно понять логику слуги народа Коломойского: разгон Рады- внесение в Раду законопроекта о рынке электроэнергии-внесение в Раду два законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии.
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Какой рынок электроэнергии может быть если поставщиков аж два????? Государство и Ахметка (в основном),и как можно торговать без аукционов и биржи,которой нет??????Все хотят подьема цен,так рада отклонит эти законы и мы скоро увидим какая будет цена...вот тогда Петя-конфета и 3% не наберет.
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Что интересно, когда рынок электроэнергии введут и Ахметов станет продавать населению электричество по еще более высоким ценам - виноват будет 3..2..1.. Зеленский
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Цю страшилку придумав Коломойський, «Г+Г» залив лохторату у вуха, що ринок то погано, а монополія - то добре. Тепер Ви переказуєте ці дурниці іншим, намагаючись виправдати слугу Коломойського.
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Раніше Коломйський (і всі «плюси») так само розповідав, що лоукостери - це зло, а його монополія МАУ - то благодать для України. І всі повинні платити в 10 раз дорожче за квитки, бо це круто і правильно Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 3968
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Ну если ты согласен платить 4 гр за киловат , тогда конешно колома лох , вся Украина спит и видит двойное повышение тарифа.
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И я ему почему-то верю.
Верю, куда больше, чем мальдивскому мародеру и винницкому базарному барыге.
Он не грабить страну пришел, а строить ее комфортной для проживания людей, в отличии от прошлой/частью нынешней шоблы клептоманов и мародеров.
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У совку не було ринку - всі ціни керувались партією, на благо трудового народу, тому й штанів не було...
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Попробуем еще раз. Разочаровываться - нам не привыкать... Но може хоть на этот раз выстрелят наши надежды на комфортную европейскую страну Украину, где закон и правила будут ОДНИ для ВСЕХ?
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Бутусов, де новина про акцією під АП?
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Коли їм гроші видадуть, тоді буде і новина.
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Маються на увазі мародерських мітінгарів з сітки Порошенка.
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про *акцию проплаченных порохоботов*.
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только оттуда. Людей - около 1000. Все спокойно, муссоров нет. Специально смотрел по окнам. Все наглухо задраено, ни одна занавеска не пошевелилась. Вопрос. Никого уже нет??? так всего 7 вечера - рановато еще по домам. А может пересрали так, что боятся из окна выглянуть?
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Молодець Зеленський! Ще такого смердежу продажних мародерських тролів не бачив!
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А жулькаботы продолжали топить за Зе и надеяться, что престарелую бабушку ещё посадят в кресло премьера... Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 5053
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Бот - продажна мерзота, якій байдуже, що вона публікує, аби гроші платили. Боти є лише у Порошенка, бо у нього є адмінресурс. У всіх інших плітиків - прихильники.
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Это хорошо, что ты понимаешь, что являешься продажной тварью, или просто тварью.
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Оно хоть само читало что ему подсунули, чем дальше тем печальней.
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Незалежний від олігархів до неможливості перЗЕдент від наріду як може наближає кінець епохи бідності для одного конкретного бєні коломойского... А хто не згоден, той порохобот і кінчена тварюка...
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Невідкладно !!! Ігарьвалєрьєвічь валнуються ! Хто після введення відкритого ринку буде йому збитки на феросплавах компенсувати ? путін ?
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20 день Кінця Мародерів.

Мародерські пукани проривають їм штани.
Вимагають шоколад щоби їм вернули взад.
Як їм жить по-новому,
щоб коритце знову їм?
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Владимир Александрович Обёртка завернул в трогательну нанообёртку (специально для зебилов) очередное свое го.но - хотелки олигархов..
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Таки корито є корито, хто спробує з нього вже ніколи не відірветься. Сумно
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1-й законопроект - для Коломойского.
2-й - кинули кость народу чтобы отвлечь от 1-го.
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"Ротердам+ НАШ! Ротердаму+ БЫТЬ!"
Радостно кричали ЗЕ-билы, да?
...
Ах, да. Одноклеточные ЗЕ-билы уже забыли, что "грабительский" Ротердам+ был одной из главных притензий к Пороху.
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потрібен ще один закон : всі "виробники" зеленого щастя зобов"язані знайти споживачів енергії по любих тарифах ... я не хочу оплачувати зелений бред
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если рада поведется и отстрочит введение энергорынка то Украина потеряет 500 млн евро макроэкономической помощи от Евросоюза..но зато Беня будет в шоколаде со своими ферросплавами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии
 
 
 
 
 
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