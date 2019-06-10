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Все про:апелляция (379) КС (1309) Шевчук Станислав (32)

 КС опротестовал открытие дела по иску Шевчука о восстановлении в должности судьи

Конституционный суд подал апелляцию на открытие дела по иску своего уволенного главы Станислава Шевчука относительно его восстановления в должности судьи.

Об этом написал в Facebook сам экс-судья, передает Цензор.НЕТ.

"За день до судебного заседания узнал, что вечером в пятницу Конституционный суд Украины подал апелляцию на определение об открытии производства в деле по моему административному иску о восстановлении в должности судьи и главы суда. Безусловно, и Конституция, и Кодекс административного судопроизводства предусматривают такое право стороны", - сообщил Шевчук.

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Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

Источник: https://censor.net.ua/n3131602
 
 
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"Безумовно, і Конституція і Кодекс адміністративного судочинства передбачають таке право сторони. Проте, судячи з рівня аргументації, стає очевидним, що такі дії осіб вказують на те, що їм вкрай важливо будь-яким чином затягнути судовий розгляд аби не допустити відновлення мене на посаді. Хочу нагадати, що Конституційний Суд України не є Страшним Судом, це є суд людей, його діяльність не тільки нормативно регламентована, а й має бути прикладом дотримання конституційних принципів і конституційних прав та свобод, зокрема, принципу верховенства права та права на справедливий судовий розгляд. Але... апеляція так апеляція," - Шевчук.
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Пвуки у банці з дуже непростим минулим, відношенням до ККУ , та репутацією блокують, не блокують, топлять , рятують один одного. Хто що розуміє?
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"Конституционный суд подал апелляцию на открытие дела по иску своего уволенного главы Станислава Шевчука относительно его восстановления в должности судьи."

Кто-то может перевести это на человеческий язык?
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